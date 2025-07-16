Что такое Метавселенная?









В 1992 году американский писатель-фантаст Нил Стивенсон впервые ввел термин "Метавселенная" в своем романе «Снежная катастрофа». Эта работа изображала видение, в котором люди живут в виртуальном трехмерном пространстве с помощью цифровых аватаров. В этом виртуальном мире под названием "Метавселенная" существует полностью функционирующая экономика, данные, контент, интеллектуальная собственность (ИС) и многое другое.





Метавселенная – это виртуальное пространство, параллельное реальному миру, но независимое от него. Это виртуальный онлайн-мир, который отражает реальный мир и становится все более реалистичным в цифровом мире.





Лучшая акция Метавселенной – Roblox определяет восемь атрибутов, которыми должна обладать Метавселенная, исходя из характеристик ее платформы: идентичность, дружба, иммерсивность, низкий порог, разнообразие, независимость от местоположения, присутствие экономической системы и цивилизации.





По сути, Метавселенная – это использование новых технологий, таких как блокчейн, облачные вычисления, ИИ и Интернет вещей (IoT), для создания масштабируемой и интерактивной виртуальной 3D-среды. Пользователи могут испытывать непрерывные и синхронные взаимодействия с другими реальными пользователями в этой среде. Каждый пользователь имеет независимое 3D-представление, охватывающее личность, историю, право собственности, объекты, общение, транзакции и многое другое. Это сформирует всеобъемлющее человеческое общество и приведет к возникновению автономной экономической экосистемы.









Иммерсивный опыт: Пользователи испытывают всепроникающее погружение в Метавселенную с помощью таких технологий, как AR (дополненная реальность), VR (виртуальная реальность) и MR (смешанная реальность). В мире Метавселенной они участвуют в широком спектре реальных онлайн и офлайн мероприятий, таких как игры, общение и работа, и все это усиливается эффектом погружения.





Постоянство: Это относится к хранению данных на устройствах хранения, которые способны к долгосрочному хранению.





Децентрализация: Аналогию этой функции можно провести в платежных системах. Например, при выполнении перевода обычные методы включают использование банковских карт или платежных сервисов, таких как PayPal, которые требуют централизованное учреждение для облегчения передачи без необходимости в центральном посреднике.





Виртуальная трехмерная онлайн-среда: Мир Метавселенной по сути является отражением реального мира, а виртуальная среда представляет собой цифровое представление реального мира.









Технология Блокчейн: Технология Блокчейн обеспечивает целостность системы передачи ценности, обеспечивая стабильность, эффективность, прозрачность и определенность в работе экономической системы. Это гарантирует, что активы, которыми мы владеем в Метавселенной, остаются в нашей собственности в реальном мире.





Технология сенсорного моделирования: Непрерывная интерация и совершенствование технологий дополненной реальности (AR), виртуальной реальности (VR), смешанной реальности (MR), виртуального вкуса (VT) и расширенной реальности (XR) углубляют сенсорное восприятие и взаимодействие.





Искусственный интеллект (ИИ): Метавселенная включает в себя обработку огромного количества информации, такой как защита конфиденциальности данных, обеспечение безопасности сети, проверка уязвимостей безопасности и многое другое. Возложение этих задач на ИИ повысит эффективность и обеспечит бесперебойную работу Метавселенной.





Облачные вычисления: Метавселенная требует значительных затрат на хранение и вычислительные мощности, включая передачу по сети в реальном времени, серверы графических процессоров, граничные вычисления, алгоритмы пространственного позиционирования и многое другое. Облачные вычисления необходимы для того, чтобы предоставить пользователям беспрепятственный и плавный игровой процесс.





Технология видеоигр: Сюда входят игровые движки, которые поддерживают программный код и ресурсы (графику, звуки и анимацию), необходимые для игр.









2021 год часто называют «Годом Метавселенной». Популярность концепции Метавселенной была тесно связана с притоком капитала, что привело к рождению многочисленных проектов Метавселенной.





9 марта 2021 года американская социальная игровая платформа VR Rec Room была оценена в 100 миллионов долларов.





10 марта 2021 года Roblox стала публичной на Нью-Йоркской фондовой бирже, став лучшей акцией Метавселенной, с рыночной стоимостью, превышающей 40 миллиардов долларов.





13 апреля 2021 года Epic Games получила финансирование в размере 1 миллиарда долларов на создание Метавселенной.





29 августа 2021 года ByteDance приобрела VR-стартап Pico (Little Bird Kankan) за 9 миллиардов юаней, проложив аппаратный вход.





29 октября 2021 года Facebook был переименован в Meta, и Марк Цукерберг объявил об инвестициях в размере 15 миллиардов долларов для поддержки создания контента Metaverse.





2 ноября 2021 года Microsoft представила два продукта, Dynamics 365 Connected Spaces и Meth for Teams, для разработки Метавселенной.





9 ноября 2021 года NVIDIA объявила об обновлении плана развития продукта до трехъядерной стратегии «GPU + CPU + DPU», позиционируя платформу Omniverse как метавселенную для инженеров.





10 ноября 2021 года Unity приобрела компанию по производству визуальных эффектов Weta Digital за 1,6 миллиарда долларов, расширив свое присутствие в Метавселенной.





9 декабря 2021 года социальная платформа виртуальной реальности Meta, Horizon Worlds, стала доступна для лиц в возрасте 18 лет и старше в США и Канаде.









Создание полного виртуального мира, масштабируемого и интерактивного в Метавселенной, требует охвата различных областей, таких как экономика, социальные взаимодействия, розничная торговля, развлечения, реклама, культура, путешествия и здоровье.









DeFi, или децентрализованные финансы, финансовая система, построенная на технологии блокчейн, испытала взрывной рост летом 2020 года. Она добилась значительного прогресса в различных приложениях, продолжая вызывать значительный интерес. Его приложения охватывают децентрализованное кредитование, децентрализованные обмены, платежи и другие области.









NFT или невзаимозаменяемые токены – это уникальные и неделимые цифровые токены, которые готовы стать основополагающим элементом Метавселенной. В настоящее время NFT находят применение в различных областях, включая игры, искусство, предметы коллекционирования, цифровую музыку, виртуальные активы, функции идентификации и цифровые сертификаты. Серии работ NFT, такие как Cryptopunks и Bored Ape Yacht Club (BAYC), получили широкую популярность и признание. GameFi, бизнес-модель на стыке игр, DeFi и NFT, привлекла значительное внимание благодаря успеху концепции игры Axie Infinity с блокчейном «играй, чтобы заработать» (P2E). Ежедневный доход Axie многократно превышал средний дневной доход популярных игр, таких как Honor of Kings, что вызывало значительный интерес. GameFi служит окном, позволяющим людям понять Метавселенную, и с развитием игр на основе блокчейна осведомленность общественности о Метавселенной продолжает расти.









Одним из самых популярных игровых жанров Метавселенной на сегодняшний день является игра «Песочница». Игру «Песочница» можно сравнить с основанной на блокчейне версией игры «Minecraft». В этой игре игроки пользуются полной автономией над игровым контентом, и каждый игрок может участвовать в создании и добавлении высококачественного контента. Кроме того, игроки могут использовать песок в качестве внутриигрового токена для транзакций. Внутриигровые активы, которыми можно торговать, включают игровые земли и игровые материалы.









Еще одним примером сценария применения Метавселенной является цифровая недвижимость (MANA). Многочисленные платформы в рамках Метавселенной предоставляют возможности для цифровой недвижимости, например, Decentraland, проект цифровой недвижимости Метавселенной на основе виртуальной реальности. Точно так же пользователи могут создавать, тестировать и разрабатывать контент платформы в мире Decentraland для получения дохода. В таких проектах принимают участие известные художники и дизайнеры, создающие высококачественные произведения искусства. Decentraland предоставляет этим художникам демонстрационную платформу и предлагает игрокам множество премиум-контента.









Метавселенная с ее сильным социальным характером, иммерсивным опытом и надежным распознаванием виртуальной личности привлекла внимание мировых технологических гигантов, что привело их к выходу на арену. Она стала следующим центром конкуренции для инвестиционных институтов и лидеров отрасли. Тем не менее, Метавселенная в настоящее время является развивающейся концепцией, все еще находящейся на ранних стадиях разработки. Она сталкивается с такими проблемами, как фрагментация приложений, плохая связь и взаимодействие в разных секторах, а также низкая устойчивая вовлеченность пользователей. Следовательно, создание полного виртуального мира остается сложной задачей.



