Что такое Web 3.0?





В 2014 году доктор Гэвин Вуд представил революционную концепцию: Web 3.0. Его видение заключалось в том, что Web 3.0 должен представлять собой движение и набор протоколов, направленных на то, чтобы сделать Интернет более децентрализованным, поддающимся проверке и безопасным. Концепция Web 3.0 предполагает реализацию бессерверного децентрализованного Интернета, в котором пользователи могут контролировать свою личность, данные и судьбу. Web 3.0 готов положить начало новой глобальной цифровой экономике, создать новые бизнес-модели и рынки, разрушить платформенную монополию и стимулировать широкомасштабные инновации "снизу вверх".









Мы не будем вдаваться в подробности происхождения и истории развития Интернета, поскольку результаты его появления ощутимы в эпоху, которую мы сейчас переживаем.





Эпоху Web 1.0 можно понимать как электронную версию традиционных медиа. Веб-сайты предоставляли информацию, а пользователи пассивно получали информацию. Этот период характеризовался портальными веб-сайтами, такими как Yahoo и Sina. Из-за ограничений скорости интернета прямая трансляция в основном основывалась на текстовом вещании.





В эпоху Web 2.0 достижения в области технологий и оборудования превратили распространение информации из ранее ограниченной аудитории в универсальную. Каналы связи превратились из простых веб-страниц в различные платформы с контентом разного формата, включая изображения, текст, видео и прямую трансляцию. Пользователи получили возможность самостоятельно вносить свой вклад в создание контента. Отношения между пользователями и Интернетом перешли от пассивного приема к интерактивному взаимодействию, что позволило обеспечить двустороннее взаимодействие.





В настоящее время мы живем в эпоху Web 2.0, когда Интернет принес огромное удобство, но также и проблемы. Мы сталкиваемся с такими проблемами, как информационная перегрузка, насыщение каналов, короткая продолжительность концентрации внимания и неспособность удовлетворить наши ценностные потребности. Кроме того, по мере того как личная информация становится все более контролируемой крупными интернет-компаниями, возникают новые проблемы, такие как неправомерное использование данных и отсутствие права собственности на личные данные, требующие срочных решений.





Появление Web 3.0 призвано решить эти проблемы и привести нас к более эффективному, справедливому, заслуживающему доверия и основанному на ценностях интернет-миру. В этом контексте цифровые удостоверения, активы и данные возвращаются к отдельным лицам и становятся более децентрализованными. Модель создается пользователем, принадлежит пользователю, контролируется пользователем и распространяется. Web3.0 также известен как децентрализованный Интернет.









2.1 Отсутствие необходимости в доверии: Основанная на технологии блокчейна децентрализация формирует техническую основу для достижения отсутствия необходимости в доверии. Пользователям нужно доверять только тому, что они могут проверить самостоятельно, а не полагаться на централизованные сторонние учреждения.





2.2 Владение данными: Механизмы владения данными и контроля на основе блокчейна коренным образом изменят текущую ситуацию, когда личные данные собираются и потенциально могут быть неправомерно использованы доминирующими интернет-компаниями. Пользователи будут иметь права владения и использования своих данных, что обеспечит эффективную защиту личной жизни.





2.3 Единая идентификация, разбивающая острова данных: С каждой новой используемой платформой вам необходимо создавать новые учетные записи и пароли. Помимо запоминания этих учетных данных, данные между платформами не взаимодействуют. В эпоху Web 3.0 у вас будет единая идентификация, которую можно будет использовать в различных децентрализованных приложениях (DApps). Все данные, которые вы генерируете, будут привязаны к вашей единой личности, обеспечивая беспрепятственный доступ на разных платформах.





2.4 Разрыв монополии: В эпоху Web 2.0 интернет-гиганты сформировали свои собственные экосистемы, а основные интернет-компании "управляли" этими экосистемами и монополизировали данные, ценности и сетевой эффект экологии. В экосистеме Web 3.0 процветание создается коллективно всеми приложениями в ней. Чем разнообразнее набор приложений, доступных пользователям, тем выше уровень благосостояния внутри экосистемы.













Web 3.0 создаст прозрачную и надежную модель интернет-экономики.





В мире Web 3.0 генерируемые данные принадлежат пользователям. Потребители не имеют права использовать данные без разрешения и подтверждения от производителей. В то же время владельцы контента также могут извлечь выгоду из создаваемого ими высококачественного контента. В какой-то степени пользователи являются одновременно потребителями и защитниками экосистемы.





В Web 3.0 пользователи полностью владеют всем контентом, которое они создают.





В традиционной сфере интернета, пользователи как создатели контента часто не пользуются соответствующими преимуществами. Например, статья, размещенная пользователем в Твиттере, может быть удалена по решению самого Твиттера. В мире Web 3.0 эти проблемы решаются. Для внесения изменений в продукты и игры потребуется голосование сообщества, а разработчики больше не будут иметь право принимать решения в одностороннем порядке.









В настоящее время Web 3.0 по-прежнему сталкивается с такими проблемами, как перегрузка сетей блокчейна, приводящая к неэффективности, высокие сетевые сборы, перекладываемые на обычных пользователей, и уязвимости в смарт-контрактах, используемые хакерами для атак. Из-за присущей ему сложности Web 3.0 представляет собой кривую обучения, и новым пользователям требуется время, чтобы стать опытным, что затрудняет его внедрение.







