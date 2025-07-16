1. Что такое ETC? ETC, или Ethereum Classic, возник в результате хард-форка Ethereum после взлома DAO в июле 2016 года. После этого хард-форка новая сеть сохранила название Ethereum и продолжила испол1. Что такое ETC? ETC, или Ethereum Classic, возник в результате хард-форка Ethereum после взлома DAO в июле 2016 года. После этого хард-форка новая сеть сохранила название Ethereum и продолжила испол
Что такое халвинг ETC?

16 июля 2025 г.
1. Что такое ETC?


ETC, или Ethereum Classic, возник в результате хард-форка Ethereum после взлома DAO в июле 2016 года. После этого хард-форка новая сеть сохранила название Ethereum и продолжила использовать название токена ETH. Исходная сеть была переименована в Ethereum Classic, а ее токен — в ETC. В этом смысле Ethereum Classic является предшественником сегодняшнего Ethereum.

2. Что такое халвинг ETC?


В сентябре 2022 года механизм консенсуса сети Ethereum перешел с Доказательство выполнения работы (Proof of work) на Доказательство доли владения (Proof of stake), в то время как Ethereum Classic (ETC) продолжил работать в режиме POW, где вознаграждение за блок получается посредством майнинга.

Как и в случае с Биткойном, общий объем ETC зафиксирован на уровне примерно в 2,1 миллиарда (фактически 210 700 000) токенов. Кроме того, ETC реализует соответствующий механизм для уменьшения вознаграждения за майнинг, уменьшающегося на 20% каждые 5 миллионов блоков.

Согласно последним данным, в июне этого года ETC предстоит провести четвертый халвинг, а до халвинга осталось менее 100 дней.

3. Предыдущие халвинги и их влияние


Первый халвинг: декабрь 2017 г. Вознаграждение за блок снизилось с первоначальных 5 ETC до 4 ETC. В период халвинга цена ETC продолжала расти, преодолев отметку в $40.


Второй халвинг: март 2020 г. Вознаграждение за блок снизилось с 4 ETC до 3,2 ETC. Из-за медвежьего рынка прибыль майнеров еще больше снизилась. Интересно, что в течение этого периода халвинга цена ETC снизилась, и в течение значительного периода после этого цена ETC колебалась в районе $7,5.


Третий халвинг: апрель 2022 г. Вознаграждение за блок снизилось с 3,2 ETC до 2,56 ETC.

Во время повального увлечения DeFi летом 2021 года в Ethereum влилось огромное количество денежных средств. Ethereum Classic, имеющий неразрывную связь с Ethereum, также достиг своей максимальной цены в $180. Год спустя, когда волна повальной эйфории спала, цена ETC значительно снизилась. После снижения в 2022 году цена ETC начала восстанавливаться после трехмесячного снижения.



Четвертый халвинг: ожидается в июне 2024 года. Вознаграждения за блок будут уменьшены с 2,56 ETC до 2,048 ETC.

Этот халвинг произойдет вскоре после халвинга Биткойна, запланированного на апрель. Халвинг ETC, вероятно, произойдет во время бычьего рынка, что создаст положительные рыночные ожидания в отношении цены токена. Судя по недавним результатам, цена ETC следует общей тенденции рынка, демонстрируя общую тенденцию к росту.


4. Инвестиционная ценность ETC


Несмотря на то, что все больше пользователей перешли на Ethereum, будь то с точки зрения развития экосистемы или цены монет, Ethereum Classic (ETC) значительно отличается от Ethereum. Тем не менее, все еще есть часть пользователей, которые по-прежнему привержены Ethereum Classic. Это связано с характеристиками ETC:

4.1 Децентрализация


Рождение Ethereum Classic (ETC) связано с твердой приверженностью децентрализации, первоначально отказавшейся от спорного хард-форка, который потребовал бы вмешательства человека для отката транзакций с целью возмещения значительных потерь от инцидента с DAO. Эта твердая вера в децентрализацию стала движущей силой возникновения и постоянного развития ETC.

4.2 Дефицит


Токены Ethereum Classic (ETC) разработаны с использованием плана ограниченного общего предложения и халвинга, аналогичного Биткойну. Производство токенов со временем уменьшается, что придает им определенный уровень дефицита.

4.3 Механизм Доказательства выполнения работы (Proof of work)


Механизм POW с момента его создания в Bitcoin прошел 15 лет рыночных испытаний, продемонстрировав безопасность этого механизма консенсуса. Сообщество разработчиков Ethereum Classic (ETC) прямо заявило, что оно не будет переходить на механизм Доказательства доли владения (Proof of stake), такой как Ethereum. Это решение основано на опасениях, что более поздние этапы разработки POS могут превратиться в игру "богатые становятся богаче, бедные становятся беднее", в которой опоздавшие полностью потеряют возможность участия.

5. Как купить ETC


Вы можете купить спот ETC на платформе MEXC.

Откройте приложение MEXC, введите ETC в верхнюю строку поиска, выберите спотовую торговлю ETC, нажмите "Купить" на странице свечного графика, выберите тип ордера, количество и другую информацию, затем нажмите "Купить ETC", чтобы завершить процедуру покупки.


