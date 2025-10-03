Что такое Espresso? Воссоединение фрагментированного мира блокчейнов с помощью 100 нодов





1) Espresso использует децентрализованный консенсус BFT для обеспечения быстрого подтверждения транзакций в течение шести секунд для всех подключенных блокчейнов.

2) Являясь глобальным уровнем подтверждения, Espresso позволяет различным сетям получать доступ к проверенному состоянию друг друга в режиме реального времени, обеспечивая истинную кроссчейн-совместимость.

3) Он совместим с ведущими фреймворками роллапов, включая Arbitrum, OP Stack и Polygon CDK.

4) По сравнению с 15-минутной финальностью Ethereum, Espresso сокращает время подтверждения до секунд, значительно повышая кроссчейн-эффективность.

5) Помимо подтверждения, Espresso также может служить децентрализованным секвенсором и недорогим уровнем доступности данных.





По мере расширения сферы применения блокчейна одна сеть уже не может удовлетворить все потребности пользователей. В ответ на это появились сотни новых блокчейнов, некоторые из которых сосредоточены на GameFi , другие — на DeFi или NFT. Эти сети стали изолированными «островами», где активы и приложения ограничены собственными экосистемами.





Эта фрагментация создает множество проблем. Пользователи вынуждены часто переключаться между сетями и переносить активы, разработчики должны переносить свои приложения в разные экосистемы, а ликвидность становится разрозненной, что снижает общую эффективность использования капитала. Что еще более важно, основное преимущество блокчейна – совместимость, благодаря которой приложения могут взаимодействовать друг с другом как блоки Lego – теряет свою эффективность в кроссчейн-сценариях.









Команда Espresso Systems осознала ключевые проблемы, с которыми сталкиваются современные публичные блокчейны, и выдвинула смелую идею, чтобы все блокчейны могли работать вместе как единая система. Для ее реализации они разработали Espresso Network, которая служит глобальным уровнем подтверждения, обеспечивающим быстрое, надежное и нейтральное подтверждение транзакций для всех подключенных блокчейнов.









В традиционной архитектуре блокчейна транзакция должна пройти несколько этапов, прежде чем достигнет окончательного статуса. Возьмем в качестве примера роллапы Ethereum : после того, как пользователь отправляет транзакцию, она сначала обрабатывается и предварительно подтверждается секвенсором роллапа. Затем секвенсор группирует транзакции и отправляет их в основную сеть Ethereum, где они должны дождаться окончательного завершения Ethereum, что обычно занимает около 15 минут. Этот длительный процесс сопряжен с рисками: если секвенсор ведет себя злонамеренно или сталкивается с ошибками, транзакции могут быть отменены.





Espresso вводит в этот процесс уровень подтверждения, действуя в качестве промежуточного уровня для быстрого подтверждения. Как только секвенсор роллапа отправляет блок транзакций в Espresso, его валидаторные узлы используют консенсус Byzantine Fault Tolerant (BFT) для достижения соглашения в течение шести секунд, обеспечивая экономически безопасное подтверждение. Что еще более важно, благодаря ограничениям на уровне протокола, только блоки, подтвержденные Espresso, могут быть окончательно утверждены и рассчитаны в Ethereum.









Рабочий процесс Espresso можно разбить на пять основных этапов:





1) Отправка: Уполномоченный секвенсор роллапа отправляет пакеты транзакций в сеть Espresso.

2) Консенсус: Валидаторные ноды Espresso запускают протокол консенсуса HotShot BFT, достигая соглашения по каждому блоку примерно за 6 секунд.

3) Ограничение: На уровне протокола только блоки, подтвержденные Espresso, могут быть окончательно финализированы на 1 уровне (например, Ethereum).

4) Доступность: После подтверждения блоки становятся доступными для чтения в течение нескольких секунд, обеспечивая надежный обзор последнего состояния роллапа.

5) Взаимодействие: Другие сети, кроссчейн-мосты и протоколы обмена сообщениями могут считывать данные из Espresso для доступа к данным о состоянии в реальном времени во всех интегрированных сетях.





Эта конструкция особенно элегантна, поскольку не требует каких-либо изменений в существующих архитектурах блокчейна. Вместо этого Espresso функционирует как дополнительный уровень, который улучшает взаимодействие во всей экосистеме.













Espresso использует свой собственный протокол консенсуса HotShot, механизм BFT, специально оптимизированный для скорости и масштабируемости. В отличие от Ethereum, который ставит во главу угла сопротивление цензуре за счет задержки, HotShot фокусируется на предоставлении подтверждений на уровне от доли секунды до секунды.





В реальных испытаниях Espresso уже достиг среднего времени подтверждения около шести секунд, и продолжает прогрессировать в направлении окончательного подтверждения за доли секунды. Это резкое улучшение скорости подтверждения имеет решающее значение для пользовательского опыта. Транзакции, которые раньше требовали 15 минут для окончательного подтверждения в Ethereum, теперь могут быть подтверждены за несколько секунд через Espresso.









Большинство существующих роллапов полагаются на централизованные секвенсоры, что создает потенциальные единичные точки отказа и предположения о доверии. Espresso предлагает альтернативу – децентрализованную сеть из 100 валидаторных нодов (с планами дальнейшего расширения и перехода к системе доказательства доли без разрешений). Роллапы могут делегировать свою секвенирование этой децентрализованной сети вместо того, чтобы использовать собственный централизованный секвенсор.





Эта архитектура не только повышает безопасность и децентрализацию, но и закладывает основу для совместного секвенирования, позволяя нескольким роллапам использовать один и тот же набор секвенсоров и разблокировать атомарные кроссчейн-транзакции.









Доступность данных является одним из ключевых препятствий для масштабируемости блокчейна. Espresso не только предоставляет услуги подтверждения, но и может функционировать как недорогой уровень доступности данных. По сравнению с хранением данных непосредственно в Ethereum, Espresso предлагает надежные гарантии доступности данных по значительно более низкой цене, помогая приложениям достичь большей масштабируемости.





В настоящее время сеть Espresso достигла пропускной способности данных 20 МБ/с, что значительно превышает большинство существующих решений.













Самые быстрые кроссчейн-мосты в настоящее время используют модель на основе решателей, в которой пользователи блокируют активы в исходной сети, а решатели предварительно финансируют активы в сети назначения. Однако решатели сталкиваются с ключевым риском: если транзакция в исходной сети отменяется, они могут понести убытки. В результате решатели должны либо ждать длительного периода окончательного подтверждения, что влияет на пользовательский опыт, либо нести этот риск и взимать более высокие комиссии.





С Espresso решатели могут получить надежные подтверждения всего за несколько секунд, гарантируя, что заблокированные транзакции пользователей не будут отменены. Это значительно повышает эффективность использования капитала и снижает кроссчейн-затраты. Ведущие кроссчейн-мосты, такие как Across , уже изучают возможности интеграции с Espresso.









Кроссчейн-сообщения являются основой взаимодействия между блокчейнами. Существующие решения либо медленные, например те, которые передают данные через 1 уровень и требуют нескольких дней для завершения, либо зависят от доверенных комитетов, таких как Wormhole или LayerZero. Даже когда эти комитеты работают честно, им все равно приходится ждать окончательного подтверждения 1 уровня, прежде чем они смогут подтвердить пакеты транзакций.





Espresso обеспечивает финальность транзакций в течение нескольких секунд, что позволяет протоколам обмена сообщениями быстрее и безопаснее проверять кроссчейн-сообщения. Независимо от того, используются ли аттестация доверенной среды выполнения (TEE) или доказательства с нулевым разглашением (ZK), эти системы требуют подтвержденного списка транзакций или корня Меркла для проверки. Espresso предоставляет именно этот критически важный компонент.









Некоторые передовые кроссчейн-дизайны позволяют блокчейнам оптимистично принимать сообщения друг от друга, а затем устранять любые несоответствия при расчетах. Такой подход требует скоординированного процесса расчетов между сетями, который может опираться на агрегацию с нулевым разглашением (ZK) или чередующиеся механизмы защиты от мошенничества.





Операторы роллапов могут использовать быстрые подтверждения Espresso с византийской отказоустойчивостью (BFT) и проверяемые доказательства состояния, чтобы получить доступ к высоконадежной информации о состоянии в режиме реального времени, без необходимости ждать расчета для обнаружения проблем. Это делает дизайн агрегированных кластеров взаимодействия более практичным и безопасным.









Когда агрегированные кластеры взаимодействия объединяются с общим секвенсором, становится возможным достичь полной синхронной совместимости, считающейся святым Граалем кроссчейн-взаимодействия. В этой модели смарт-контракты в разных сетях могут вызывать друг друга в рамках одной транзакции, как если бы они работали в одной сети.





Espresso играет центральную роль в обеспечении работы обоих этих ключевых компонентов. Он обеспечивает быстрое подтверждение для агрегированных кластеров и децентрализованную инфраструктуру для общего секвенирования.









Espresso получает признание все большего числа проектов в сфере блокчейна. Более 20 сетей уже интегрируют или тестируют Espresso в тестовой сети, в том числе:

Универсальные роллапы: RARI Chain и различные AppChain.

Целевые сети приложений: Molten Network, ориентированная на торговлю, и t3rn, специализирующаяся на кроссчейн-выполнении.

Интеграция технологических стеков: Основные фреймворки, такие как Arbitrum Orbit, OP Stack, Polygon CDK и Cartesi, все из которых активно разрабатывают интеграции Espresso.

Помимо самих блокчейнов, основные инфраструктурные проекты, такие как кроссчейн-мосты, сети решателей и агрегаторы DEX, также изучают возможности использования уровня подтверждения от Espresso.









Espresso Systems не только создает продукты, но и продвигает исследования и стандартизацию в более широкой индустрии блокчейна. Одним из их ключевых вкладов является предложение CIRC (Coordinated Inter-Rollup Communication), стандарта, разработанного для обеспечения кроссчейн-протокола обмена сообщениями, независимой от сети. Они также исследуют совместимые с стимулами рынки совместного секвенирования, позволяющие роллапам прозрачно продавать с аукциона права на упорядочивание транзакций, сохраняя при этом как доход, так и суверенитет.





С запуском Mainnet 0 Espresso официально перешла в фазу производства. Но это только начало. Долгосрочная цель команды – построить настоящий «бесконечный сад», открытую экосистему без границ, где все сети могут свободно взаимодействовать и внедрять инновации без ограничений.









Будущее блокчейна не должно представлять собой фрагментированный ландшафт изолированных сетей, а должно быть бесшовной сетью. Обеспечивая быстрый, надежный и нейтральный уровень подтверждения, Espresso закладывает фундаментальную инфраструктуру для реализации этой концепции.





Для пользователей это означает более плавную работу кроссчейн и снижение затрат. Для разработчиков это означает возможность сосредоточиться на инновациях, не обременяясь сложностью кроссчейн-взаимодействия. Для отрасли в целом это означает еще один шаг к истинному массовому внедрению технологии блокчейна.





Так же, как протокол TCP/IP объединил разрозненные компьютерные сети в современный Интернет, Espresso стремится стать основным протоколом, который соединяет различные блокчейны в единую, гибкую экосистему. В мире с множеством сетей уровень подтверждения Espresso может оказаться тем важным элементом, который объединяет всю систему.



