Что такое Espresso? Воссоединение фрагментированного мира блокчейнов с помощью 100 нодов

TL;DR

1) Espresso использует децентрализованный консенсус BFT для обеспечения быстрого подтверждения транзакций в течение шести секунд для всех подключенных блокчейнов.
2) Являясь глобальным уровнем подтверждения, Espresso позволяет различным сетям получать доступ к проверенному состоянию друг друга в режиме реального времени, обеспечивая истинную кроссчейн-совместимость.
3) Он совместим с ведущими фреймворками роллапов, включая Arbitrum, OP Stack и Polygon CDK.
4) По сравнению с 15-минутной финальностью Ethereum, Espresso сокращает время подтверждения до секунд, значительно повышая кроссчейн-эффективность.
5) Помимо подтверждения, Espresso также может служить децентрализованным секвенсором и недорогим уровнем доступности данных.

По мере расширения сферы применения блокчейна одна сеть уже не может удовлетворить все потребности пользователей. В ответ на это появились сотни новых блокчейнов, некоторые из которых сосредоточены на GameFi, другие — на DeFi или NFT. Эти сети стали изолированными «островами», где активы и приложения ограничены собственными экосистемами.

Эта фрагментация создает множество проблем. Пользователи вынуждены часто переключаться между сетями и переносить активы, разработчики должны переносить свои приложения в разные экосистемы, а ликвидность становится разрозненной, что снижает общую эффективность использования капитала. Что еще более важно, основное преимущество блокчейна – совместимость, благодаря которой приложения могут взаимодействовать друг с другом как блоки Lego – теряет свою эффективность в кроссчейн-сценариях.

1. Что такое Espresso: Магистраль, соединяющая все блокчейны


Команда Espresso Systems осознала ключевые проблемы, с которыми сталкиваются современные публичные блокчейны, и выдвинула смелую идею, чтобы все блокчейны могли работать вместе как единая система. Для ее реализации они разработали Espresso Network, которая служит глобальным уровнем подтверждения, обеспечивающим быстрое, надежное и нейтральное подтверждение транзакций для всех подключенных блокчейнов.

1.1 Что такое уровень подтверждения Espresso


В традиционной архитектуре блокчейна транзакция должна пройти несколько этапов, прежде чем достигнет окончательного статуса. Возьмем в качестве примера роллапы Ethereum: после того, как пользователь отправляет транзакцию, она сначала обрабатывается и предварительно подтверждается секвенсором роллапа. Затем секвенсор группирует транзакции и отправляет их в основную сеть Ethereum, где они должны дождаться окончательного завершения Ethereum, что обычно занимает около 15 минут. Этот длительный процесс сопряжен с рисками: если секвенсор ведет себя злонамеренно или сталкивается с ошибками, транзакции могут быть отменены.

Espresso вводит в этот процесс уровень подтверждения, действуя в качестве промежуточного уровня для быстрого подтверждения. Как только секвенсор роллапа отправляет блок транзакций в Espresso, его валидаторные узлы используют консенсус Byzantine Fault Tolerant (BFT) для достижения соглашения в течение шести секунд, обеспечивая экономически безопасное подтверждение. Что еще более важно, благодаря ограничениям на уровне протокола, только блоки, подтвержденные Espresso, могут быть окончательно утверждены и рассчитаны в Ethereum.

1.2 Как работает Espresso


Рабочий процесс Espresso можно разбить на пять основных этапов:

1) Отправка: Уполномоченный секвенсор роллапа отправляет пакеты транзакций в сеть Espresso.
2) Консенсус: Валидаторные ноды Espresso запускают протокол консенсуса HotShot BFT, достигая соглашения по каждому блоку примерно за 6 секунд.
3) Ограничение: На уровне протокола только блоки, подтвержденные Espresso, могут быть окончательно финализированы на 1 уровне (например, Ethereum).
4) Доступность: После подтверждения блоки становятся доступными для чтения в течение нескольких секунд, обеспечивая надежный обзор последнего состояния роллапа.
5) Взаимодействие: Другие сети, кроссчейн-мосты и протоколы обмена сообщениями могут считывать данные из Espresso для доступа к данным о состоянии в реальном времени во всех интегрированных сетях.

Эта конструкция особенно элегантна, поскольку не требует каких-либо изменений в существующих архитектурах блокчейна. Вместо этого Espresso функционирует как дополнительный уровень, который улучшает взаимодействие во всей экосистеме.

2. Три основные функции Espresso


2.1 Быстрые подтверждения


Espresso использует свой собственный протокол консенсуса HotShot, механизм BFT, специально оптимизированный для скорости и масштабируемости. В отличие от Ethereum, который ставит во главу угла сопротивление цензуре за счет задержки, HotShot фокусируется на предоставлении подтверждений на уровне от доли секунды до секунды.

В реальных испытаниях Espresso уже достиг среднего времени подтверждения около шести секунд, и продолжает прогрессировать в направлении окончательного подтверждения за доли секунды. Это резкое улучшение скорости подтверждения имеет решающее значение для пользовательского опыта. Транзакции, которые раньше требовали 15 минут для окончательного подтверждения в Ethereum, теперь могут быть подтверждены за несколько секунд через Espresso.

2.2 Децентрализованное секвенирование


Большинство существующих роллапов полагаются на централизованные секвенсоры, что создает потенциальные единичные точки отказа и предположения о доверии. Espresso предлагает альтернативу – децентрализованную сеть из 100 валидаторных нодов (с планами дальнейшего расширения и перехода к системе доказательства доли без разрешений). Роллапы могут делегировать свою секвенирование этой децентрализованной сети вместо того, чтобы использовать собственный централизованный секвенсор.

Эта архитектура не только повышает безопасность и децентрализацию, но и закладывает основу для совместного секвенирования, позволяя нескольким роллапам использовать один и тот же набор секвенсоров и разблокировать атомарные кроссчейн-транзакции.

2.3 Доступность данных по низкой цене


Доступность данных является одним из ключевых препятствий для масштабируемости блокчейна. Espresso не только предоставляет услуги подтверждения, но и может функционировать как недорогой уровень доступности данных. По сравнению с хранением данных непосредственно в Ethereum, Espresso предлагает надежные гарантии доступности данных по значительно более низкой цене, помогая приложениям достичь большей масштабируемости.

В настоящее время сеть Espresso достигла пропускной способности данных 20 МБ/с, что значительно превышает большинство существующих решений.

3. Espresso открывает четыре сценария кроссчейн-инноваций


3.1 Эффективные кроссчейн-мосты на основе намерения


Самые быстрые кроссчейн-мосты в настоящее время используют модель на основе решателей, в которой пользователи блокируют активы в исходной сети, а решатели предварительно финансируют активы в сети назначения. Однако решатели сталкиваются с ключевым риском: если транзакция в исходной сети отменяется, они могут понести убытки. В результате решатели должны либо ждать длительного периода окончательного подтверждения, что влияет на пользовательский опыт, либо нести этот риск и взимать более высокие комиссии.

С Espresso решатели могут получить надежные подтверждения всего за несколько секунд, гарантируя, что заблокированные транзакции пользователей не будут отменены. Это значительно повышает эффективность использования капитала и снижает кроссчейн-затраты. Ведущие кроссчейн-мосты, такие как Across, уже изучают возможности интеграции с Espresso.

3.2 Более быстрая и безопасная передача сообщений


Кроссчейн-сообщения являются основой взаимодействия между блокчейнами. Существующие решения либо медленные, например те, которые передают данные через 1 уровень и требуют нескольких дней для завершения, либо зависят от доверенных комитетов, таких как Wormhole или LayerZero. Даже когда эти комитеты работают честно, им все равно приходится ждать окончательного подтверждения 1 уровня, прежде чем они смогут подтвердить пакеты транзакций.

Espresso обеспечивает финальность транзакций в течение нескольких секунд, что позволяет протоколам обмена сообщениями быстрее и безопаснее проверять кроссчейн-сообщения. Независимо от того, используются ли аттестация доверенной среды выполнения (TEE) или доказательства с нулевым разглашением (ZK), эти системы требуют подтвержденного списка транзакций или корня Меркла для проверки. Espresso предоставляет именно этот критически важный компонент.

3.3 Агрегированные кластеры взаимодействия


Некоторые передовые кроссчейн-дизайны позволяют блокчейнам оптимистично принимать сообщения друг от друга, а затем устранять любые несоответствия при расчетах. Такой подход требует скоординированного процесса расчетов между сетями, который может опираться на агрегацию с нулевым разглашением (ZK) или чередующиеся механизмы защиты от мошенничества.

Операторы роллапов могут использовать быстрые подтверждения Espresso с византийской отказоустойчивостью (BFT) и проверяемые доказательства состояния, чтобы получить доступ к высоконадежной информации о состоянии в режиме реального времени, без необходимости ждать расчета для обнаружения проблем. Это делает дизайн агрегированных кластеров взаимодействия более практичным и безопасным.

3.4 Полностью синхронная совместимость


Когда агрегированные кластеры взаимодействия объединяются с общим секвенсором, становится возможным достичь полной синхронной совместимости, считающейся святым Граалем кроссчейн-взаимодействия. В этой модели смарт-контракты в разных сетях могут вызывать друг друга в рамках одной транзакции, как если бы они работали в одной сети.

Espresso играет центральную роль в обеспечении работы обоих этих ключевых компонентов. Он обеспечивает быстрое подтверждение для агрегированных кластеров и децентрализованную инфраструктуру для общего секвенирования.

4. Быстрый рост экосистемы Espresso


Espresso получает признание все большего числа проектов в сфере блокчейна. Более 20 сетей уже интегрируют или тестируют Espresso в тестовой сети, в том числе:
  • Универсальные роллапы: RARI Chain и различные AppChain.
  • Целевые сети приложений: Molten Network, ориентированная на торговлю, и t3rn, специализирующаяся на кроссчейн-выполнении.
  • Интеграция технологических стеков: Основные фреймворки, такие как Arbitrum Orbit, OP Stack, Polygon CDK и Cartesi, все из которых активно разрабатывают интеграции Espresso.
Помимо самих блокчейнов, основные инфраструктурные проекты, такие как кроссчейн-мосты, сети решателей и агрегаторы DEX, также изучают возможности использования уровня подтверждения от Espresso.

5. Перспективы развития Espresso


Espresso Systems не только создает продукты, но и продвигает исследования и стандартизацию в более широкой индустрии блокчейна. Одним из их ключевых вкладов является предложение CIRC (Coordinated Inter-Rollup Communication), стандарта, разработанного для обеспечения кроссчейн-протокола обмена сообщениями, независимой от сети. Они также исследуют совместимые с стимулами рынки совместного секвенирования, позволяющие роллапам прозрачно продавать с аукциона права на упорядочивание транзакций, сохраняя при этом как доход, так и суверенитет.

С запуском Mainnet 0 Espresso официально перешла в фазу производства. Но это только начало. Долгосрочная цель команды – построить настоящий «бесконечный сад», открытую экосистему без границ, где все сети могут свободно взаимодействовать и внедрять инновации без ограничений.

6. Заключение


Будущее блокчейна не должно представлять собой фрагментированный ландшафт изолированных сетей, а должно быть бесшовной сетью. Обеспечивая быстрый, надежный и нейтральный уровень подтверждения, Espresso закладывает фундаментальную инфраструктуру для реализации этой концепции.

Для пользователей это означает более плавную работу кроссчейн и снижение затрат. Для разработчиков это означает возможность сосредоточиться на инновациях, не обременяясь сложностью кроссчейн-взаимодействия. Для отрасли в целом это означает еще один шаг к истинному массовому внедрению технологии блокчейна.

Так же, как протокол TCP/IP объединил разрозненные компьютерные сети в современный Интернет, Espresso стремится стать основным протоколом, который соединяет различные блокчейны в единую, гибкую экосистему. В мире с множеством сетей уровень подтверждения Espresso может оказаться тем важным элементом, который объединяет всю систему.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

