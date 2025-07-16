Что такое GameFi?





Изначально GameFi была создана основателем Yearn Finance Андре Кронье. Вначале это был термин для обозначения DeFi протоколов с элементами геймификации, но затем он превратился в обозначение игр на блокчейне.





Предметы, скины и монеты из существующих игр могут быть проданы за деньги в реальном мире, что привело к появлению специализированных студий, занимающихся такими видами деятельности, как гриндинг, повышение уровня мощности и подзарядка в играх с целью получения прибыли. Несмотря на то что разработчики игр запрещают подобную практику, многочисленные "серые" платформы продолжают способствовать подобным операциям. Кроме того, недовольство игроков игровыми платформами могут вызывать такие действия, как запрет аккаунтов.





Блокчейн-игры приводят к значительному росту стоимости внутриигровых предметов. Обладая уникальностью, дефицитностью, возможностью передачи и владения, эти предметы полностью принадлежат игрокам. Рассматривая эти характеристики игровых предметов, становится очевидным, что они совпадают с характеристиками, присущими NFT, которые являются основными компонентами GameFi.









1.1 Игры с заложенными в них экономическими механизмами, естественно, предполагают транзакции, и большинство игр имеют собственные экономические системы.





1.2 Различные цели использования игровых уникальных активов (торговля, спекуляция, коллекционирование) вполне согласуются с NFT.





1.3 Совершая революцию во взаимоотношениях в цепочке игровой индустрии, бизнес-модели, построенные на основе виртуальных игровых экономик, будут становиться все более яркими и обогащенными.









В ноябре 2017 года в сети Ethereum появилась игра CryptoKitties, которая вызвала перегрузку сети. На игру, связанную с разведением виртуальных кошек, в то время приходилось почти 30% транзакций в ETH, что привело к перегрузке сети и резкому росту тарифов на газ. Это напрямую привело к тому, что команда сосредоточилась на Flow - публичном блокчейне, предназначенном для игр.





Летом 2021 года Axie Infinity приобрела огромную популярность благодаря своей модели "играй и зарабатывай" и высокой доходности, вызвав ажиотаж на всем игровом рынке блокчейна.





Во второй половине 2021 года под влиянием Axie Infinity другие игровые блокчейн-проекты на различных публичных цепочках быстро последовали его примеру. Появились такие проекты, как Farmers World, RACA, CryptoMines, CyberDragon, Wolf Game, Sunflower Farmers, которые привнесли новую энергию в развитие блокчейн-игр.





В 2022 году цикл выхода блокчейн-игр на точку безубыточности затянулся, постепенно уходя из поля зрения пользователей.





В апреле 2022 года была представлена STEPN - первая мобильная игра "двигайся и зарабатывай" на NFT. Во второй половине года STEPN приобрела огромную популярность, что привело к появлению новых подобных игр. Концепция "X-и-зарабатывай" получила широкое распространение.









3.1 Право собственности на активы: В GameFi игроки имеют право собственности на внутриигровые активы, что является существенным отличием от традиционных игр.





3.2 Открытый рынок: GameFi позволяет свободно покупать, продавать и торговать внутриигровыми активами на рынке, что дает возможность получать прибыль.





3.3 Вознаграждение: В настоящее время основным стимулом, привлекающим игроков, является возможность участия в проектах GameFi для получения прибыли.









4.1 Классификация по типам игр: В первую очередь сюда входят пять типов: карточные игры, лотерейные игры, культивационные игры, строительные игры и соревновательные игры.





4.2 Классификация по типу токенов: Однотокенные, двухтокенные и многотокенные модели.





4.3 По отраслевой принадлежности: Платформы эмиссии, игровые сети, децентрализованные вычисления и гильдии, генерирующие прибыль.









5.1 Низкий уровень самостоятельной разработки: Многие существующие на рынке виды GameFi можно найти в традиционных играх, а некоторые даже напрямую интегрируют экономические модели из традиционных игр. Команды разработчиков GameFi зачастую не имеют достаточного опыта по сравнению с традиционными игровыми компаниями, что оставляет широкие возможности для совершенствования.





5.2 Отсутствие опыта разработки и эксплуатации игр: Командам, работающим с криптовалютами, часто не хватает опыта в разработке игровых механик и настройке экономических моделей. Они не владеют различными способами поддержания стабильной системы игровой экономики, поэтому многие проекты GameFi в конечном итоге приходят в упадок.





5.3 Опора на традиционные каналы распространения: Проекты GameFi не полностью отошли от традиционных каналов распространения и по-прежнему нуждаются в продвижении на таких платформах, как App Store, Google Store и Facebook.









С точки зрения энтузиастов блокчейна, GameFi предлагает более эффективный и качественный опыт автономной торговли, преодолевая ограничения традиционных игр для создания новых ценностей и впечатлений.





Поскольку игроки имеют полный контроль над своими игровыми персонажами, активами и предметами, управление на основе токенов в блокчейн-играх позволяет игрокам оптимизировать и модернизировать игры путем голосования. Это также дает ряд операционных преимуществ, включая участие игроков в управлении и обслуживании децентрализованных блокчейн-игр. По мере увеличения числа последующих пользователей игры преимущества, получаемые ранними игроками, также будут значительно возрастать.





Кроме того, на фоне других блокчейн-индустрий некоторые централизованные банковские аспекты GameFi продолжают сохранять свое превосходство. С его помощью игроки могут изучать различные финансовые инструменты, характерные для традиционных финансов, такие как акции, фонды и фьючерсы. В целом проекты GameFi пока находятся на ранней стадии изучения игровой индустрии на основе блокчейна, но перспективы их развития многообещающие.



