Что такое Bitcoin (BTC)? Руководство по криптовалютам для начинающих









1) Bitcoin (BTC) – это децентрализованная цифровая валюта, впервые предложенная Сатоши Накамото в 2008 году и официально запущенная в 2009 году.

2) BTC работает на основе технологии блокчейна, при этом все транзакции регистрируются прозрачно и без участия банков или государственных посредников.

3) Пользователи могут приобретать BTC через криптовалютные биржи, одноранговые переводы или майнинг.

4) BTC, часто называемый «цифровым золотом», может использоваться для платежей, в качестве средства сбережения, а также для торговли и инвестиций.

5) Несмотря на большой потенциал BTC, он также сопряжен с волатильностью цен, неопределенностью в области регулирования и рисками безопасности. Пользователи должны подходить к нему с осторожностью и пониманием.





Bitcoin (BTC) – это децентрализованная криптовалюта, которая работает в одноранговой сети, использует открытый исходный код и опирается на блокчейн в качестве своей базовой инфраструктуры. Она была представлена Сатоши Накамото в 2008 году, а в 2009 году был добыт первый блок Bitcoin (блок Genesis). Это ознаменовало официальный запуск сети Bitcoin и начало более широкого движения криптоактивов и блокчейна.









BTC основан на технологии блокчейна – децентрализованной, прозрачной и защищенной от подделки системе записи данных. Она функционирует как цифровая бухгалтерская книга, которая совместно ведется пользователями по всему миру, и в которой постоянно записываются все транзакции BTC.





Когда пользователь инициирует перевод BTC, транзакция транслируется по всей сети. В этот момент майнеры, пользователи, работающие на специализированном вычислительном оборудовании, начинают проверять транзакцию.





Процесс проверки основан на алгоритме «доказательства работы» (Proof of Work, PoW). Майнеры решают сложные криптографические задачи, и первый, кто выполнит задачу, получает право добавить транзакцию в новый блок. Затем этот блок соединяется с предыдущими блоками в хронологическом порядке, образуя блокчейн.





После успешного добавления блока в блокчейн, содержащаяся в нем транзакция навсегда записывается и транслируется по всей сети. Затем другие ноды обновляют свои записи соответствующим образом. Такая конструкция гарантирует, что все транзакции прозрачны и не могут быть изменены.





В качестве вознаграждения за свои вычислительные усилия и затраты на электроэнергию майнер, который первым решает криптографическую задачу, получает от системы вновь выпущенные BTC, а также комиссию за транзакцию, включенную в этот блок. Этот процесс называется майнингом, и он является единственным способом создания новых BTC.





В настоящее время вознаграждение за майнинг нового блока составляет примерно 3,125 BTC. Эта сумма уменьшается примерно вдвое каждые четыре года, и в конечном итоге общее количество монет будет ограничено 21 миллионом.









По сравнению с традиционными валютами, BTC имеет несколько отличительных особенностей: он децентрализован, имеет фиксированный общий объем предложения, прозрачен и защищен от подделки, может использоваться во всем мире и обеспечивает высокий уровень безопасности.





Децентрализация: BTC – это децентрализованная цифровая валюта. Она выпускается и торгуется без участия какого-либо центрального органа. Вместо этого она функционирует через сеть независимых нодов, и вход или выход любого отдельного нода не влияет на систему в целом. Именно эта структура лежит в основе безопасности и свободы BTC.





Фиксированный объем предложения: BTC имеет строгий лимит на общий объем предложения и следует заранее определенному графику выпуска. Общее количество BTC ограничено 21 миллионом монет. Новые монеты выпускаются примерно каждые 10 минут, а скорость выпуска уменьшается вдвое каждые четыре года в результате события, называемого «халвингом». Ожидается, что все BTC будут добыты к 2140 году. На данный момент BTC пережил три события халвинга:

Этот механизм халвинга создает дефицит, что повышает привлекательность BTC как средства сбережения для инвесторов.





Прозрачность и неизменность: Все транзакции BTC публично регистрируются в блокчейне. После регистрации данные не могут быть изменены. Хотя транзакции прозрачны, личности участников остаются анонимными по замыслу, что придает BTC высокую степень конфиденциальности.





Безопасность: BTC считается очень безопасным, поскольку его сеть поддерживается бесчисленным количеством компьютеров по всему миру. Чтобы успешно атаковать блокчейн, злоумышленнику необходимо контролировать более 50% вычислительной мощности сети, что чрезвычайно сложно и дорого.





Глобальная доступность: В отличие от фиатных валют, BTC является активом, основанным на стоимости, который не подлежит контролю со стороны правительства или институтов. Трансграничные транзакции с использованием традиционных валют часто сталкиваются с задержками из-за валютного регулирования и посредников. Однако транзакции BTC могут быть выполнены с помощью всего лишь цифрового адреса и нескольких кликов, для их завершения требуется только подтверждение сети.





Эти инновационные функции принесли BTC широкое признание и распространение. Он все чаще используется для международных денежных переводов и рассматривается многими инвесторами как средство защиты от инфляции и средство долгосрочного хранения стоимости.









Платежи и переводы: Как система электронных денежных средств от пользователя к пользователю, BTC позволяет осуществлять быстрые и безопасные глобальные платежи. В отличие от традиционных трансграничных денежных переводов, которые могут занимать несколько дней и сопровождаться высокими комиссиями, транзакции BTC обычно подтверждаются в течение нескольких минут при сравнительно низких затратах. Без участия банков-посредников эффективность транзакций значительно повышается.





Средство сбережения: Благодаря фиксированному предложению и устойчивости к искусственной инфляции BTC часто считается «цифровым золотом». В условиях глобальной экономической неопределенности и роста инфляции BTC все чаще используется в качестве средства хеджирования от обесценивания фиатных валют. В странах, страдающих от крайней девальвации валюты, жители обращаются к BTC как к средству сохранения богатства.





Подобно золоту, BTC можно хранить в течение длительного времени, не полагаясь на какие-либо учреждения или правительства. Это хранилище стоимости, не требующее разрешения, которое предпочитают долгосрочные инвесторы и институциональные участники.





Инвестиции и торговля: Значительная волатильность цен на BTC привлекает широкий круг участников рынка. Торговля доступна через крупные криптовалютные биржи, такие как MEXC, которые поддерживают спотовую торговлю, а также деривативы, включая фьючерсы.





Для краткосрочных трейдеров большие колебания цен представляют собой частые возможности. Для долгосрочных держателей исторические тенденции указывают на общую восходящую траекторию. Инвестиционные стратегии варьируются в зависимости от индивидуальных профилей риска и сроков инвестирования.









BTC повышает ликвидность и снижает риск инфляции. Его децентрализованный характер особенно привлекателен, поскольку устраняет необходимость доверять сторонним посредникам при осуществлении платежей. Физические лица могут самостоятельно управлять транзакциями и валютными данными.





Существует несколько способов приобрести BTC, в том числе майнинг, покупка через биржи и получение вознаграждений в виде аирдропов. На ранних этапах BTC можно было добывать с помощью специального оборудования, которое направляло вознаграждения в Bitcoin-кошелек. Однако с ростом цены BTC общий хешрейт сети резко вырос, что привело к усилению конкуренции в майнинге и значительному увеличению сложности.





Для большинства розничных инвесторов самым простым способом приобрести BTC является спотовая торговля на бирже, такой как MEXC. Основные шаги следующие:





1) Откройте и войдите в приложение MEXC или посетите официальный сайт.

2) В строке поиска введите BTC и выберите «Спотовая торговля».

3) Выберите тип ордера, введите количество и цену и завершите транзакцию.













Высокая волатильность цен: BTC известен своей крайней волатильностью рынка. Его цена может резко взлететь или упасть в течение короткого периода времени под влиянием таких факторов, как динамика спроса и предложения, макроэкономические тенденции, изменения в регулировании и общее настроение рынка. Для обычных инвесторов отсутствие управления рисками или понимания рынка может привести к значительным убыткам. Поэтому рекомендуется инвестировать только те средства, которые вы можете позволить себе потерять.





Неопределенность в правовом и нормативном регулировании: Нормативные требования в отношении BTC значительно различаются в разных странах. Некоторые юрисдикции приняли его, создав четкие правовые рамки, которые разрешают и регулируют его использование, в то время как другие полностью запретили торговлю или майнинг. Это создает совершенно разные правовые условия для пользователей в разных регионах. Внезапные изменения в политике, такие как ограничения на деятельность с криптовалютами, могут оказать прямое влияние на рыночные цены и права пользователей. Поэтому перед использованием или инвестированием в BTC необходимо понимать местную нормативную базу.





Риски безопасности: Хотя сеть Bitcoin построена на высоконадежной архитектуре, ее использование и хранение часто подвержены человеческим ошибкам или кибератакам. К общим рискам безопасности относятся:





Чтобы снизить эти риски, пользователям рекомендуется усилить меры безопасности, например хранить большие суммы BTC в аппаратных кошельках, включить двухфакторную аутентификацию и избегать длительного хранения на централизованных биржах.









Технологические достижения: Хотя сеть Bitcoin является безопасной и надежной, ее первоначальная конструкция имеет ограничения с точки зрения скорости транзакций и масштабируемости. Для решения этих проблем сообщество разработчиков предложило различные решения, в частности, сеть Lightning Network. Этот протокол 2 уровня позволяет осуществлять практически мгновенные и недорогие транзакции за счет создания офчейн платежных каналов, что значительно повышает удобство использования BTC для повседневных микроплатежей. По мере того, как такие технологии продолжают развиваться и набирать популярность, BTC может превратиться в более практичную форму цифровых денег.





Массовое внедрение: Когда-то ограниченный нишевыми сообществами, BTC постепенно привлек внимание крупных корпораций и финансовых институтов. Публичные компании, такие как Strategy, выделили часть своих активов на BTC. Традиционные поставщики финансовых услуг, такие как Visa, MasterCard и PayPal, также начали поддерживать платежи и транзакции в криптовалюте. Эти события указывают на то, что BTC превращается из спекулятивного инструмента в более регулируемый и признанный финансовый актив, который может быть интегрирован в более широкую финансовую систему.





Стратегия распределения активов: На фоне глобальной инфляции и обесценивания валют корпоративные инвесторы все чаще включают BTC в свои портфели для диверсификации рисков и хеджирования от инфляции. Ведущие компании по управлению активами, такие как BlackRock и Fidelity, запустили спотовые BTC ETF. Статус BTC как «цифрового золота» продолжает укрепляться, особенно в периоды геополитической нестабильности или волатильности традиционных рынков. С появлением более четких правил и более надежной инфраструктуры BTC, вероятно, в ближайшие годы еще больше укрепит свою позицию в качестве легитимного компонента глобального распределения активов.









Bitcoin (BTC) – это не только технологический прорыв, но и глобальное переосмысление финансовой системы. Он представляет собой возможность децентрализованной модели доверия и вводит новую парадигму хранения ценностей. Для начинающих понимание основ и рисков является первым шагом к значимому участию. Для общества в целом BTC заставляет нас переосмыслить саму природу денег. По мере развития технологий и совершенствования регулирования ожидается, что BTC будет продолжать раскрывать свою ценность в сфере финансов, платежей и распределения активов, укрепляя свою роль ведущего глобального цифрового актива.





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.