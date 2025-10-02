При торговле фьючерсами успешное открытие позиции – это только половина дела. Ключ к успеху сделки заключается в ее эффективном закрытии: превращении условной прибыли в реальную. Многие чрезмерно увлеПри торговле фьючерсами успешное открытие позиции – это только половина дела. Ключ к успеху сделки заключается в ее эффективном закрытии: превращении условной прибыли в реальную. Многие чрезмерно увле
Передовые стратегии торговли фьючерсами на MEXC: Тейк-профит для фиксации прибыли

2 октября 2025 г.MEXC
#Продвинутый#Фьючерсы

При торговле фьючерсами успешное открытие позиции – это только половина дела. Ключ к успеху сделки заключается в ее эффективном закрытии: превращении условной прибыли в реальную. Многие чрезмерно увлеченные трейдеры упускают оптимальную точку выхода, что приводит к снижению прибыли или даже превращает прибыльные сделки в убыточные. Чтобы помочь трейдерам преодолеть свои слабости и соблюдать строгую торговую дисциплину, MEXC предоставляет разнообразный набор мощных инструментов для фиксации прибыли. В этой статье будет представлен всесторонний анализ этих инструментов, стратегий, лежащих в их основе, и способов их использования, что поможет трейдерам точно фиксировать прибыль на MEXC и максимально использовать каждую возможность.

1. Что такое тейк-профит в торговле фьючерсами MEXC?


В торговле фьючерсами тейк-профит (TP) означает установку целевой цены в фьючерсной позиции. Когда рыночная цена достигает или превышает эту цель, сделка автоматически исполняется, чтобы закрыть позицию и зафиксировать прибыль. В этом случае инвестор проактивно решает выйти из сделки по достижении ожидаемой доходности, избегая упущенных возможностей получения прибыли и защищая доходы.

2. Методы фиксации прибыли на фьючерсах MEXC


2.1 Тейк-профит с фиксированной суммой


Установите фиксированную сумму в качестве точки фиксации прибыли. Как только ваша сделка достигнет ожидаемой прибыли, вы можете автоматически выйти из сделки, чтобы защитить накопленную прибыль.

2.2 Процентный тейк-профит


Установите процент тейк-профита. Как только ваша сделка достигнет указанного процента прибыли, она будет закрыта для фиксации прибыли.

2.3 Тейк-профит по техническому индикатору


Используйте технические индикаторы для определения точек тейк-профита. Например, вы можете использовать скользящие средние, RSI (индекс относительной силы), MACD (схождение/расхождение скользящих средних) и другие индикаторы для определения оптимальной точки выхода.

2.4 Поэтапный тейк-профит


Разделите точки фиксации прибыли на несколько этапов и постепенно повышайте целевые показатели. Такой подход помогает максимизировать доходность, когда рыночный тренд продолжает развиваться в благоприятном направлении.

3. Руководство пользователя (основная платформа MEXC)


3.1 Быстрое закрытие


Исполняет ордер на основе лучшей цены предложения/спроса (BBO) контрагента, при этом приоритет отдается исполнению в пределах 30 ценовых уровней от этой базовой цены. Неисполненная часть ордера автоматически преобразуется в лимитный ордер по последней сопоставленной цене.

3.2 Закрыть лонг/Закрыть шорт


Установите цену (рыночную или последнюю цену) и количество (25%, 50%, 75% или 100%).

3.3 Закрыть все


Отменяет все лимитные ордера и закрывает все позиции по рыночной цене. (Исполнение может не быть гарантировано на 100% в связи с рыночными условиями.)

Совет: Использование рыночной цены для закрытия лонг/закрытия шорт позиции также позволяет проактивно фиксировать прибыль.

3.4 Лимит


Лимитные ордера на закрытие лонг/закрытие шорт позиции могут быть исполнены только по последней цене или по более выгодной цене (т. е. в выгодных условиях).

Как показано ниже: После размещения лимитного ордера тип ордера будет «Лимитный ордер», и он будет срабатывать только по последней цене или более выгодной цене.


3.5 Триггерный ордер


Вы можете точно установить триггерную цену, цену и количество (с регулируемыми коэффициентами).

Лимитный ордер закрытия лонг/закрытия шорт позиции может быть исполнен по последней цене или по более выгодной цене (с прибылью), а также по менее выгодной цене (с убытком).

Как показано на рисунке ниже: При открытии лонг позиции BTCUSDT использование триггерного ордера позволяет установить ордера на закрытие в обоих направлениях. Поэтому, когда средняя цена исполнения ниже цены входа, ордер все равно может быть сработан для исполнения заранее установленного стоп-лосса.


3.6 Трейлинг-стоп ордер


Трейлинг-стоп ордер позволяет точно установить отклонение трейлинга (по коэффициенту или ценовому расстоянию) и количество (с настраиваемыми коэффициентами).

Трейлинг-стоп ордер закрытия лонг/закрытия шорт позиции может быть исполнен только по менее выгодной цене, чем последняя цена (т.е. при убытке).

Таким образом, после открытия позиции ордер трейлинг-стопа на закрытие не может быть использован для достижения тейк-профита.

Как показано на рисунке ниже: При открытии лонг позиции BTCUSDT использование ордера трейлинг-стопа приведет к закрытию действующей позиции по цене, которая будет примерно на 5% менее выгодной, чем последняя цена.


3.7 Ордер «Только размещение»


Аналогично лимитному ордеру: Закрытие лонг/закрытие шорт поордеру «Только размещение» может быть исполнен только по последней цене или по более выгодной цене (т. е. с прибылью).

Как показано на рисунке ниже: После размещения ордера «Только размещение» он будет классифицирован как лимитный ордер и будет срабатывать только по последней цене или более выгодной цене.


3.8 TP/SL (Тейк-профит/Стоп-лосс)


Функцию TP/SL можно установить до открытия позиции или настроить после этого. Подробности см. в разделе: "Настройки тейк-профит и стоп-лосс при торговле фьючерсами."

4. Почему тейк-профит важен в торговле фьючерсами


4.1 Превращение нереализованной прибыли в реализованную прибыль


Прибыль, которую вы видите, когда позиция удерживается, является нереализованной и подвержена волатильностям рынка. Только после закрытия позиции эта прибыль будет зачислена на ваш аккаунт в качестве реализованной прибыли. Тейк-профит – это механизм, который обеспечивает этот переход.

4.2 Преодолейте эмоции и соблюдайте дисциплину торговли


В торговле самыми сильными противниками часто являются жадность и страх. Четкий план расчета тейк-профита помогает сохранять спокойствие во время рыночной эйфории и не упустить лучшую точку выхода из сделки, удержав позицию еще на немного. Это краеугольный камень построения дисциплинированной торговой системы и достижения стабильной долгосрочной прибыльности.

5. Заключение


Функция тейк-профита в торговле фьючерсами имеет важное значение для инвесторов, поскольку она позволяет эффективно управлять рисками, защищает средства и помогает фиксировать прибыль в условиях рыночных изменений. Устанавливая четкие цели по фиксации прибыли, инвесторы могут контролировать свои сделки и своевременно принимать решения, что в конечном итоге повышает их шансы на успех в торговле.

В настоящее время MEXC проводит акцию «Фестиваль с 0 комиссией», которая позволяет пользователям значительно сократить торговые расходы, тратить меньше, торговать больше и зарабатывать больше. На MEXC пользователи могут торговать по низким ценам, при этом оставаясь в курсе рыночных тенденций, улавливая каждую мимолетную возможность и начиная путь к финансовой независимости.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

