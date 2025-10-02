Передовые стратегии торговли фьючерсами на MEXC: Тейк-профит для фиксации прибыли





При торговле фьючерсами успешное открытие позиции – это только половина дела. Ключ к успеху сделки заключается в ее эффективном закрытии: превращении условной прибыли в реальную. Многие чрезмерно увлеченные трейдеры упускают оптимальную точку выхода, что приводит к снижению прибыли или даже превращает прибыльные сделки в убыточные. Чтобы помочь трейдерам преодолеть свои слабости и соблюдать строгую торговую дисциплину, MEXC предоставляет разнообразный набор мощных инструментов для фиксации прибыли. В этой статье будет представлен всесторонний анализ этих инструментов, стратегий, лежащих в их основе, и способов их использования, что поможет трейдерам точно фиксировать прибыль на MEXC и максимально использовать каждую возможность.









В торговле фьючерсами тейк-профит (TP) означает установку целевой цены в фьючерсной позиции. Когда рыночная цена достигает или превышает эту цель, сделка автоматически исполняется, чтобы закрыть позицию и зафиксировать прибыль. В этом случае инвестор проактивно решает выйти из сделки по достижении ожидаемой доходности, избегая упущенных возможностей получения прибыли и защищая доходы.













Установите фиксированную сумму в качестве точки фиксации прибыли. Как только ваша сделка достигнет ожидаемой прибыли, вы можете автоматически выйти из сделки, чтобы защитить накопленную прибыль.









Установите процент тейк-профита. Как только ваша сделка достигнет указанного процента прибыли, она будет закрыта для фиксации прибыли.









Используйте технические индикаторы для определения точек тейк-профита. Например, вы можете использовать скользящие средние, RSI (индекс относительной силы), MACD (схождение/расхождение скользящих средних) и другие индикаторы для определения оптимальной точки выхода.









Разделите точки фиксации прибыли на несколько этапов и постепенно повышайте целевые показатели. Такой подход помогает максимизировать доходность, когда рыночный тренд продолжает развиваться в благоприятном направлении.













Исполняет ордер на основе лучшей цены предложения/спроса (BBO) контрагента, при этом приоритет отдается исполнению в пределах 30 ценовых уровней от этой базовой цены. Неисполненная часть ордера автоматически преобразуется в лимитный ордер по последней сопоставленной цене.









Установите цену (рыночную или последнюю цену) и количество (25%, 50%, 75% или 100%).









Отменяет все лимитные ордера и закрывает все позиции по рыночной цене. (Исполнение может не быть гарантировано на 100% в связи с рыночными условиями.)





Совет: Использование рыночной цены для закрытия лонг/закрытия шорт позиции также позволяет проактивно фиксировать прибыль.









Лимитные ордера на закрытие лонг/закрытие шорт позиции могут быть исполнены только по последней цене или по более выгодной цене (т. е. в выгодных условиях).





Как показано ниже: После размещения лимитного ордера тип ордера будет «Лимитный ордер», и он будет срабатывать только по последней цене или более выгодной цене.

















Вы можете точно установить триггерную цену, цену и количество (с регулируемыми коэффициентами).





Лимитный ордер закрытия лонг/закрытия шорт позиции может быть исполнен по последней цене или по более выгодной цене (с прибылью), а также по менее выгодной цене (с убытком).





Как показано на рисунке ниже: При открытии лонг позиции BTCUSDT использование триггерного ордера позволяет установить ордера на закрытие в обоих направлениях. Поэтому, когда средняя цена исполнения ниже цены входа, ордер все равно может быть сработан для исполнения заранее установленного стоп-лосса.













Трейлинг-стоп ордер позволяет точно установить отклонение трейлинга (по коэффициенту или ценовому расстоянию) и количество (с настраиваемыми коэффициентами).





Трейлинг-стоп ордер закрытия лонг/закрытия шорт позиции может быть исполнен только по менее выгодной цене, чем последняя цена (т.е. при убытке).





Таким образом, после открытия позиции ордер трейлинг-стопа на закрытие не может быть использован для достижения тейк-профита.





Как показано на рисунке ниже: При открытии лонг позиции BTCUSDT использование ордера трейлинг-стопа приведет к закрытию действующей позиции по цене, которая будет примерно на 5% менее выгодной, чем последняя цена.













Аналогично лимитному ордеру: Закрытие лонг/закрытие шорт поордеру «Только размещение» может быть исполнен только по последней цене или по более выгодной цене (т. е. с прибылью).





Как показано на рисунке ниже: После размещения ордера «Только размещение» он будет классифицирован как лимитный ордер и будет срабатывать только по последней цене или более выгодной цене.













Функцию TP/SL можно установить до открытия позиции или настроить после этого. Подробности см. в разделе: " Настройки тейк-профит и стоп-лосс при торговле фьючерсами ."













Прибыль, которую вы видите, когда позиция удерживается, является нереализованной и подвержена волатильностям рынка. Только после закрытия позиции эта прибыль будет зачислена на ваш аккаунт в качестве реализованной прибыли. Тейк-профит – это механизм, который обеспечивает этот переход.









В торговле самыми сильными противниками часто являются жадность и страх. Четкий план расчета тейк-профита помогает сохранять спокойствие во время рыночной эйфории и не упустить лучшую точку выхода из сделки, удержав позицию еще на немного. Это краеугольный камень построения дисциплинированной торговой системы и достижения стабильной долгосрочной прибыльности.









Функция тейк-профита в торговле фьючерсами имеет важное значение для инвесторов, поскольку она позволяет эффективно управлять рисками, защищает средства и помогает фиксировать прибыль в условиях рыночных изменений. Устанавливая четкие цели по фиксации прибыли, инвесторы могут контролировать свои сделки и своевременно принимать решения, что в конечном итоге повышает их шансы на успех в торговле.









