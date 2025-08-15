В мире торговли криптовалютными фьючерсами, фьючерсы USDT-M и Coin-M являются двумя наиболее распространенными и отличительными типами фьючерсов. Для трейдеров понимание их различий, того, как начать В мире торговли криптовалютными фьючерсами, фьючерсы USDT-M и Coin-M являются двумя наиболее распространенными и отличительными типами фьючерсов. Для трейдеров понимание их различий, того, как начать
Обучение/Руководства для начинающих/Фьючерсы/Фьючерсы US...сов на MEXC

Фьючерсы USDT-M и Фьючерсы Coin-M | Полное руководство по типам фьючерсов на MEXC

15 августа 2025 г.MEXC
0m
Поделиться
#Базовый#Фьючерсы#Новички
MemeCore
M$2.23971+9.24%
USDCoin
USDC$0.9992-0.04%
Биткоин
BTC$112,050.07-7.83%
Эфириум
ETH$3,818.89-12.00%
Рипл
XRP$2.4771-12.04%

В мире торговли криптовалютными фьючерсами, фьючерсы USDT-M и Coin-M являются двумя наиболее распространенными и отличительными типами фьючерсов. Для трейдеров понимание их различий, того, как начать торговлю и как выбрать подходящий тип, является ключом к успеху в торговле.

*BTN-Начните свое фьючерсное путешествие&BTNURL=https://www.mexc.com/ru-RU/futures/BTC_USDT *

1. Фьючерсы USDT-M и Coin-M: Объяснение основных различий


1.1 Что такое фьючерсы USDT-M и фьючерсы Coin-M?


Фьючерсы USDT-M, также известные как линейные фьючерсы, – это фьючерсы, деноминированные и рассчитываемые в стейблкоинах, таких как USDT или USDC. На MEXC USDT является расчетной валютой для всех фьючерсов USDT-M. Самым большим преимуществом этого типа является то, что прибыль и убытки рассчитываются в USDT, что позволяет трейдерам легко рассчитывать доходность в фиатных валютах – это более интуитивно понятно и удобно для начинающих.

Фьючерсы Coin-M, также известные как обратные (инверсные) фьючерсы, – это фьючерсы, рассчитываемые в криптовалютах (таких как BTC, ETH и XRP), что исключает необходимость удерживать стейблкоины в качестве маржи. В настоящее время MEXC предлагает несколько фьючерсов Coin-M, включая BTC и ETH. Самым большим преимуществом фьючерсов Coin-M является улучшенное использование капитала, позволяющее пользователям торговать фьючерсами, просто удерживая криптовалюты.

1.2 Сравнения


Тип
Фьючерсы USDT-M
Фьючерсы Coin-M
Общее название
Линейные фьючерсы
Обратные фьючерсы
Расчетная единица
USDT
Монеты (такие как BTC и ETH)
Маржа
USDT
Монеты (такие как BTC и ETH)
Время удержания
Без ограничений
Без ограничений
Тип кредитного плеча
Изолированная/Кросс
Изолированная/Кросс

Из приведенной выше таблицы видно, что между фьючерсами USDT-M и фьючерсами Coin-M существуют очевидные различия в расчетных единицах и марже, в то время как срок удержвания и тип кредитного плеча остаются неизменными, что предоставляет трейдерам широкий выбор вариантов.

2. Как выбрать между фьючерсами USDT-M и Coin-M?


Фьючерсы USDT-M и Coin-M имеют свои уникальные преимущества. Трейдерам рекомендуется принимать решения на основе собственного состояния активов, понимания рынка и инвестиционных целей.

*BTN-Начните свое фьючерсное путешествие&BTNURL=https://www.mexc.com/ru-RU/futures/BTC_USDT *

2.1 Преимущества фьючерсов Coin-M


Фьючерсы Coin-M более привлекательны для держателей криптовалюты, поскольку они могут хеджировать и торговать на рынке фьючерсов MEXC Coin-M без необходимости конвертировать свои активы в USDT. Это означает, что пользователям не нужно продавать свои криптовалюты по низкой цене, когда рыночные цены неблагоприятны, тем самым избегая потенциальных убытков от конвертации.

Когда рынок находится в бычьем тренде, инвесторы, как правило, удерживают свои криптовалютные активы, чтобы максимизировать доходность. Поскольку фьючерсы Coin-M рассчитываются в монетах, любая прибыль остается в виде долгосрочных криптовалютных активов. Это предоставляет пользователям отличный способ увеличить свои активы в предпочитаемых криптовалютах в долгосрочной перспективе, помогая достичь целей повышения стоимости активов, а также сохранения их стоимости.

2.2 Преимущества фьючерсов USDT-M


Если у вас нет других криптоактивов, кроме USDT, вы можете рассмотреть возможность торговли фьючерсами с маржой в USDT. Рынок фьючерсов с маржой в USDT на MEXC предлагает сотни торговых пар с кредитным плечом до 500x, что позволяет трейдерам максимально увеличить свою прибыль, разумно используя кредитное плечо.

3. Как разместить ордер на фьючерсы USDT-M или Coin-M?


На платформе MEXC трейдеры могут легко выбирать и настраивать ордера на фьючерсы USDT-M или Coin-M. В настоящее время платформа предлагает сотни пар фьючерсов USDT-M, а также фьючерсы с маржой BTC и ETH на ваш выбор.

3.1 Веб-сайт


На сайте MEXC у вас есть два способа выбрать между фьючерсами USDT-M и Coin-M.

1) Выберите «Фьючерсы» в верхней панели навигации и выберите USDT-M или Coin-M, чтобы перейти на страницу торговли.

2) Если вы уже находитесь на странице торговли фьючерсами, вы также можете переключаться между USDT-M и Coin-M, используя кнопку [▼] рядом с торговой парой и выбирая из выпадающего списка.


3.2 Приложение


Откройте приложение MEXC и нажмите «Фьючерсы» внизу страницы. В верхней части страницы «Фьючерсы» вы можете выбрать USDT-M или Coin-M.



4. Часто задаваемые вопросы


В1: Что представляет больший риск: фьючерсы USDT-M или фьючерсы Coin-M?


Фьючерсы Coin-M несут «двойной риск» из-за колебаний цены монеты, но они также предлагают более высокую потенциальную доходность. Фьючерсы USDT-M лучше подходят для контроля рисков и предлагают четкие данные о прибылях и убытках.

В2: Могу ли я в любой момент переключаться между фьючерсами USDT-M и Coin-M?


Да, вы можете свободно выбирать торговые пары. Однако вы не можете конвертировать позиции между двумя типами и вам придется закрыть и открыть позицию заново вручную.

Фьючерсы USDT-M и фьючерсы Coin-M имеют свои преимущества. Торговая платформа MEXC Фьючерсы предлагает гибкие варианты. Понимание и эффективное использование фьючерсов USDT-M и Coin-M поможет вам достичь более стабильной доходности на волатильном рынке.

*BTN-Начните свое фьючерсное путешествие&BTNURL=https://www.mexc.com/ru-RU/futures/BTC_USDT *

Рекомендуем к прочтению:

Почему стоит выбрать фьючерсы MEXC? Подробный обзор особенностей и преимуществ, которые выделяют фьючерсную платформу MEXC.
Как принять участие в M-Day? Полное руководство по участию в событиях M-Day и получению ежедневных аирдропов в размере более 70 000 USDT.
Руководство по фьючерсной торговле MEXC (приложение): Научитесь торговать фьючерсами в приложении MEXC, шаг за шагом.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Популярные статьи

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Связанные статьи

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Демо-трейдинг фьючерсами MEXC: Совершенствуйте свои навыки торговли без риска

Демо-трейдинг фьючерсами MEXC: Совершенствуйте свои навыки торговли без риска

В торговле криптовалютными фьючерсами развитие навыков и стратегий часто обходится дорого. Многие новички выходят на реальный рынок без достаточной подготовки и сталкиваются со значительными убытками

Полное руководство по фьючерсам: Тейк-профит и стоп-лосс. Основные принципы управления рисками и практические советы для начинающих

Полное руководство по фьючерсам: Тейк-профит и стоп-лосс. Основные принципы управления рисками и практические советы для начинающих

На рынках криптовалют ценовые колебания могут быть чрезвычайно волатильными, а прибыль или убытки могут возникнуть в мгновение ока. Для трейдеров, торгующих фьючерсами, ордера тейк-профит и стоп-лосс

Максимизировать прибыль или столкнуться с ликвидацией? Освоение основных механизмов использования фьючерсного кредитного плеча для оптимальной эффективности капитала

Максимизировать прибыль или столкнуться с ликвидацией? Освоение основных механизмов использования фьючерсного кредитного плеча для оптимальной эффективности капитала

На рынках криптовалют и деривативов торговля фьючерсами с использованием кредитного плеча является мощным, но высокорисковым инструментом. Позволяя трейдерам контролировать значительные позиции с отно

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов