Фьючерсы USDT-M и Фьючерсы Coin-M | Полное руководство по типам фьючерсов на MEXC

В мире торговли криптовалютными фьючерсами, фьючерсы USDT-M и Coin-M являются двумя наиболее распространенными и отличительными типами фьючерсов. Для трейдеров понимание их различий, того, как начать торговлю и как выбрать подходящий тип, является ключом к успеху в торговле.

















Фьючерсы USDT-M , также известные как линейные фьючерсы, – это фьючерсы, деноминированные и рассчитываемые в стейблкоинах, таких как USDT или USDC. На MEXC USDT является расчетной валютой для всех фьючерсов USDT-M. Самым большим преимуществом этого типа является то, что прибыль и убытки рассчитываются в USDT, что позволяет трейдерам легко рассчитывать доходность в фиатных валютах – это более интуитивно понятно и удобно для начинающих.





Фьючерсы Coin-M , также известные как обратные (инверсные) фьючерсы, – это фьючерсы, рассчитываемые в криптовалютах (таких как BTC, ETH и XRP), что исключает необходимость удерживать стейблкоины в качестве маржи. В настоящее время MEXC предлагает несколько фьючерсов Coin-M, включая BTC и ETH. Самым большим преимуществом фьючерсов Coin-M является улучшенное использование капитала, позволяющее пользователям торговать фьючерсами, просто удерживая криптовалюты.









Тип Фьючерсы USDT-M Фьючерсы Coin-M Общее название Линейные фьючерсы Обратные фьючерсы Расчетная единица USDT Монеты (такие как BTC и ETH) Маржа USDT Монеты (такие как BTC и ETH) Время удержания Без ограничений Без ограничений Тип кредитного плеча Изолированная/Кросс Изолированная/Кросс





Из приведенной выше таблицы видно, что между фьючерсами USDT-M и фьючерсами Coin-M существуют очевидные различия в расчетных единицах и марже, в то время как срок удержвания и тип кредитного плеча остаются неизменными, что предоставляет трейдерам широкий выбор вариантов.









Фьючерсы USDT-M и Coin-M имеют свои уникальные преимущества. Трейдерам рекомендуется принимать решения на основе собственного состояния активов, понимания рынка и инвестиционных целей.













Фьючерсы Coin-M более привлекательны для держателей криптовалюты, поскольку они могут хеджировать и торговать на рынке фьючерсов MEXC Coin-M без необходимости конвертировать свои активы в USDT. Это означает, что пользователям не нужно продавать свои криптовалюты по низкой цене, когда рыночные цены неблагоприятны, тем самым избегая потенциальных убытков от конвертации.





Когда рынок находится в бычьем тренде, инвесторы, как правило, удерживают свои криптовалютные активы, чтобы максимизировать доходность. Поскольку фьючерсы Coin-M рассчитываются в монетах, любая прибыль остается в виде долгосрочных криптовалютных активов. Это предоставляет пользователям отличный способ увеличить свои активы в предпочитаемых криптовалютах в долгосрочной перспективе, помогая достичь целей повышения стоимости активов, а также сохранения их стоимости.









Если у вас нет других криптоактивов, кроме USDT, вы можете рассмотреть возможность торговли фьючерсами с маржой в USDT. Рынок фьючерсов с маржой в USDT на MEXC предлагает сотни торговых пар с кредитным плечом до 500x, что позволяет трейдерам максимально увеличить свою прибыль, разумно используя кредитное плечо.









На платформе MEXC трейдеры могут легко выбирать и настраивать ордера на фьючерсы USDT-M или Coin-M. В настоящее время платформа предлагает сотни пар фьючерсов USDT-M, а также фьючерсы с маржой BTC и ETH на ваш выбор.









На сайте MEXC у вас есть два способа выбрать между фьючерсами USDT-M и Coin-M.





1) Выберите «Фьючерсы» в верхней панели навигации и выберите USDT-M или Coin-M, чтобы перейти на страницу торговли.





2) Если вы уже находитесь на странице торговли фьючерсами, вы также можете переключаться между USDT-M и Coin-M, используя кнопку [▼] рядом с торговой парой и выбирая из выпадающего списка.













Откройте приложение MEXC и нажмите «Фьючерсы» внизу страницы. В верхней части страницы «Фьючерсы» вы можете выбрать USDT-M или Coin-M.

















Фьючерсы Coin-M несут «двойной риск» из-за колебаний цены монеты, но они также предлагают более высокую потенциальную доходность. Фьючерсы USDT-M лучше подходят для контроля рисков и предлагают четкие данные о прибылях и убытках.









Да, вы можете свободно выбирать торговые пары. Однако вы не можете конвертировать позиции между двумя типами и вам придется закрыть и открыть позицию заново вручную.





Фьючерсы USDT-M и фьючерсы Coin-M имеют свои преимущества. Торговая платформа MEXC Фьючерсы предлагает гибкие варианты. Понимание и эффективное использование фьючерсов USDT-M и Coin-M поможет вам достичь более стабильной доходности на волатильном рынке.









Рекомендуем к прочтению:





Почему стоит выбрать фьючерсы MEXC? Подробный обзор особенностей и преимуществ, которые выделяют фьючерсную платформу MEXC. Подробный обзор особенностей и преимуществ, которые выделяют фьючерсную платформу MEXC.

Как принять участие в M-Day? Полное руководство по участию в событиях M-Day и получению ежедневных аирдропов в размере более 70 000 USDT. Полное руководство по участию в событиях M-Day и получению ежедневных аирдропов в размере более 70 000 USDT.

Руководство по фьючерсной торговле MEXC (приложение): Научитесь торговать фьючерсами в приложении MEXC, шаг за шагом. : Научитесь торговать фьючерсами в приложении MEXC, шаг за шагом.



