Полное руководство MEXC по фьючерсам Coin-M: Как торговать фьючерсами Coin-M для максимальной прибыли

В криптовалютных деривативах торговля фьючерсами позволяет инвесторам применять кредитное плечо для увеличения потенциальной прибыли и открывать позиции как на растущих, так и на падающих рынках. MEXC предлагает два основных типа фьючерсов: фьючерсы USDT-M и фьючерсы Coin-M . В то время как большинство новичков начинают с более простых фьючерсов USDT-M, опытные трейдеры, понимающие рыночные циклы, могут в определенных условиях выбирать фьючерсы Coin-M для максимизации прибыли.





Чтобы полностью понять фьючерсы Coin-M, необходимо сначала понять их фундаментальную структуру.









В отличие от фьючерсов USDT-M, которые используют USDT в качестве маржи, фьючерсы Coin-M требуют в качестве маржи криптовалюты, не являющиеся стейблкоинами. Например, если вы хотите торговать бессрочными фьючерсами BTC в рамках фьючерсов Coin-M, вы должны перевести BTC на свой счет фьючерсов Coin-M в качестве маржи. При открытии и закрытии позиций все реализованные прибыли и убытки рассчитываются в BTC. Если вы заработаете 0,1 BTC прибыли, баланс вашего счета увеличится на 0,1 BTC.









Это самое фундаментальное отличие между фьючерсами Coin-M и USDT-M, а также источник их привлекательности и рисков. Поскольку сама маржа (например, BTC) подвержена ценовым колебаниям, на вашу окончательную прибыль или убыток, измеряемые в USDT или другой фиатной валюте, влияет дополнительная переменная. В частности:





Усиленный рост на бычьем рынке:





Предположим, вы используете 1 BTC в качестве маржи и открываете лонг позицию, когда цена BTC составляет 50 000$. Если цена поднимется до 60 000$:





1) Ваша фьючерсная позиция приносит прибыль, которая рассчитывается в BTC.

2) Стоимость вашей маржи в 1 BTC также увеличивается с 50 000$ до 60 000$.





Это создает «двойную выгоду», при которой ваша общая доходность, измеряемая в стейблкоинах, значительно увеличивается.





Совокупные убытки на медвежьем рынке:





И наоборот, если вы открываете лонг позицию, а цена BTC падает с 50 000$ до 40 000$:





1) Ваша фьючерсная позиция приносит убыток, который рассчитывается в BTC.

2) Стоимость вашей маржи в 1 BTC также снижается с 50 000$ до 40 000$.





Это приводит к «двойному убытку», когда ваши общие убытки в долларовом эквиваленте усугубляются.









Фьючерсы Coin-M используют USD в качестве котируемой валюты, а прибыль и убытки рассчитываются в базовой криптовалюте. В настоящее время MEXC предлагает несколько пар фьючерсов Coin-M, включая бессрочные фьючерсы BTCUSD ETHUSD . Каждая пара фьючерсов Coin-M имеет фиксированную стоимость в USD. Например, каждая пара бессрочных фьючерсов BTCUSD оценивается в 100$, а каждая пара бессрочных фьючерсов ETHUSD – в 10$.





В отличие от фьючерсов MEXC USDT-M, которые могут иметь разные диапазоны кредитного плеча в зависимости от пары, как бессрочные фьючерсы BTCUSD, так и бессрочные фьючерсы ETHUSD поддерживают кредитное плечо от 1x до 125x.





Что касается режима позиции и режима маржи, фьючерсы Coin-M на MEXC работают так же, как фьючерсы USDT-M, поддерживая как режим хеджирования, так и односторонний режим, а также кросс-маржу и изолированную маржу





















ETHUSD, SOLUSD, SUIUSD, LTCUSD, XRPUSD, ADAUSD, LINKUSD, AVAXUSD и В настоящее время MEXC предлагает фьючерсные пары Coin-M, включая BTCUSD DOGEUSD . Дополнительные пары могут быть добавлены или изменены со временем в зависимости от спроса пользователей и рыночных условий, поэтому следите за официальными объявлениями MEXC , чтобы быть в курсе последних новостей.





















































Примечание: Вышеописанные шаги иллюстрируются на примере веб-сайта MEXC. Процесс в приложении аналогичен.





Прибыль и убытки в фьючерсах Coin-M зависят от цены входа пользователя, цены закрытия и объема торгов. Подробные расчеты см. в статье «Расчет маржи и PNL»









Основное отличие заключается в том, что фьючерсы Coin-M используют криптовалюту (такую как BTC или ETH) в качестве маржи и для расчета прибыли и убытков, в то время как фьючерсы USDT-M имеют маржу и рассчитываются в USDT. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь со статьей «Фьючерсы USDT-M и Фьючерсы Coin-M | Полное руководство по типам фьючерсов на MEXC»





Сравнение Фьючерсы Coin-M MEXC Фьючерсы USDT-M MEXC Маржинальный актив Криптовалюты, не являющиеся стейблкоинами (например, BTC, ETH) Стейблкоин (USDT) Активы расчета Соответствующая криптовалюта (например, BTC, ETH) Стейблкоин (USDT) Расчет PNL Сложный, нелинейный (зависит от цены активов, обеспечивающих маржу) Простой, линейный (прямой PNL) Лучшие примеры использования Бычий рынок с долгосрочными перспективами роста, хеджирование Все рыночные условия, особенно краткосрочная торговля и торговля в диапазоне Ключевое преимущество Двойная выгода на бычьих рынках от владения активом и торговли фьючерсами Простой расчет PNL, упрощенное управление рисками и контроль позиций Основной риск Двойные убытки на медвежьих рынках от фьючерсных позиций и обесценения маржинальных активов Упущенная возможность извлечь выгоду из роста стоимости маржинальных активов на бычьих рынках Наилучшее применение Долгосрочные держатели, майнеры, стоимостные инвесторы Начинающие трейдеры, краткосрочные трейдеры, те, кто ищет стабильную оценку в USD









1) Когда стоит выбирать фьючерсы Coin-M?

Бычьи рынки: Если вы уверены в долгосрочных перспективах крупной криптовалюты (такой как BTC или ETH), открытие лонг позиции с помощью фьючерсов Coin-M – отличный способ максимизировать доходность.

«Накопление криптовалюты» как цель: Если ваша конечная цель – не заработать больше USD, а накопить большее количество BTC или ETH, то фьючерсы Coin-M являются лучшим вариантом, поскольку вся прибыль рассчитывается непосредственно в базовой криптовалюте.

Хеджирование для майнеров: Майнеры, которым необходимо продать будущие добытые BTC для покрытия таких расходов, как электроэнергия, могут хеджировать риски, открывая короткие позиции в фьючерсах Coin-M, когда цены высоки, фиксируя будущую цену продажи и снижая риск падения цен.





2) Когда стоит выбирать фьючерсы USDT-M?

Медвежьи или боковые рынки: В условиях неопределенности или падения рынков использование фьючерсов USDT-M помогает избежать риска обесценения маржи, поскольку сама маржа выражена в USDT.

Начинающие трейдеры: Фьючерсы USDT-M предлагают более интуитивные расчеты прибыли и убытков, что упрощает понимание и управление рисками для начинающих.

Торговля альткойнами: При торговле новыми токенами с высокой волатильностью использование USDT в качестве маржи обеспечивает стабильную стоимостную оценку.









Каждый фьючерс BTC Coin-M имеет размер 100$, а каждый фьючерс ETH Coin-M имеет размер 10$. Размеры варьируются в зависимости от пары фьючерсов Coin-M. Подробную информацию можно найти на странице «Руководство по торговле фьючерсами MEXC»

















Да. Минимальный размер ордера для фьючерсов BTCUSD составляет 1 контракт (100$), а для фьючерсов ETHUSD – 1 контракт (10$).









Да. Для фьючерсов BTCUSD максимальный размер рыночного и лимитного ордера составляет 3 000 контрактов. Для фьючерсов ETHUSD максимальный размер рыночного и лимитного ордера составляет 20 000 контрактов.









По состоянию на 30 августа 2025 года стандартная торговая комиссия для фьючерсов Coin-M составляет 0,01% для ордеров мейкера и 0,04% для ордеров тейкера. При наличии не менее 500 MX пользователи могут получить скидку до 50% на комиссию. Обратите внимание, что ставки комиссии могут различаться в разных странах и регионах, поэтому всегда обращайтесь к последней информации на странице «Правила торговых комиссий MEXC»





















Это основная стратегия наступления для фьючерсов Coin-M. Если вы уже являетесь долгосрочным держателем BTC, вместо того, чтобы оставлять свои BTC без дела в кошельке, вы можете перевести их на свой счет фьючерсов Coin-M и открыть лонг позицию с низким кредитным плечом. На растущем рынке это позволит вам извлечь выгоду как из роста стоимости ваших BTC, так и из дополнительной прибыли от лонг позиции.









Сместите свою точку зрения с оценки в долларах на мышление в «денежных единицах». Цель состоит в том, чтобы увеличить количество BTC, которое вы удерживаете, посредством торговли. При таком подходе, даже если рынок падает, пока ваши фьючерсные позиции приносят прибыль, вы все равно достигаете цели «заработать больше BTC на медвежьем рынке», тем самым создавая более крупный резерв для следующего бычьего цикла.









Фьючерсы Coin-M MEXC – это мощный инструмент, разработанный для опытных и искушенных инвесторов. Они не являются универсальным инструментом, а скорее средством, которое требует тщательного анализа для раскрытия всего своего потенциала. Понимая нелинейные характеристики прибыли и убытков и решительно применяя их на бычьих рынках, инвесторы могут достичь доходности, которая часто превышает доходность фьючерсов USDT-M. В то же время, крайне важно осознавать двусторонние риски на медвежьих рынках. Прежде чем начинать торговлю фьючерсами Coin-M, убедитесь, что вы полностью понимаете их механику и всегда ставите риск-менеджмент на первое место.





