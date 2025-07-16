Вознаграждения MEXC DEX+ – Часто задаваемые вопросы









При регистрации через «Подключить кошелек» просто выберите адрес электронной почты, который вы использовали для своего аккаунта MEXC, чтобы завершить привязку аккаунта.









Пожалуйста, проверьте следующие три параметра:

1）Убедитесь, что ваш кошелек подключен к сети Solana.

2）Проверьте, что вы проводили транзакции с помощью своего кошелька на pump.fun или в других dApp на базе Solana.

3）Убедитесь, что ваш общий объем торгов на Solana в период с 1 октября 2024 года по 31 января 2025 года составляет более 10 SOL.









Уровень пользователя – это система уровней на платформе MEXC DEX+ , основанная на количестве квалифицированных приглашенных новых пользователей. Чем выше ваш уровень, тем больше пользователей вы успешно пригласили, и тем больший множитель баллов вы получаете при выполнении заданий. Подробная структура и правила уровней приведены в таблице ниже:

Уровень Квалифицированные приглашенные пользователи Множитель баллов Деревянный <10 1x Каменный ≥10 2x Железный ≥30 2,5x Бронзовый ≥50 3x Серебряный ≥100 3,5x Золотой ≥200 4x Платиновый ≥500 4,5x Алмазный ≥1 000 5x

После запуска платформы 18 марта 2025 года, все рефералы, отвечающие критериям действительного реферала, будут засчитываться для повышения уровня пользователя.









Нет, обязательного порядка нет. Даже если вы сначала выполните задания с баллами, а потом будете приглашать друзей, как только количество ваших действительных рефералов достигнет критериев для более высокого уровня пользователя, ваши баллы за повторяющиеся задания будут также умножены.





Пример: Если ваш текущий уровень пользователя – «Деревянный», и вы заработали 300 баллов за выполнение повторяющихся заданий, а затем пригласили 10 квалифицированных пользователей, ваш уровень будет повышен до «Каменный», а баллы за выполнение повторяющихся заданий будут пересчитаны как 300 × 2 = 600 баллов. То же самое относится и к более высоким уровням.









Да. Баллы должны быть получены пользователями вручную. Время на получение баллов не ограничено, и вы можете сделать это в любое время после выполнения задания. Полученные баллы будут зачислены на ваш личный счет баллов DEX+.









Для большинства типов заданий баллы распределяются в режиме реального времени. Однако баллы за задания в социальных сетях требуют проверки вручную и выдачи.









Только объем покупок учитывается для получения баллов. Объем продаж исключается из расчета.









Если система контроля рисков MEXC DEX+ обнаружит какие-либо нарушения или злонамеренное поведение, например, искусственное манипулирование объемом, соответствующие баллы будут аннулированы.









Это может быть связано с тем, что часть вашего торгового объема в период с 18 марта по 23 мая задействовала механизмы контроля рисков и поэтому была исключена из действительного торгового объема, используемого для расчета соответствия требованиям.





Отказ от ответственности: Информация, представленная в данном материале, не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным с ними услугам, а также не служит рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо активы. MEXC Обучение предлагает данную информацию исключительно в справочных целях и не предоставляет консультаций по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. MEXC не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.



