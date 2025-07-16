Вознаграждения MEXC DEX+ – Часто задаваемые вопросы

1. У меня уже зарегистрирован аккаунт на MEXC. Как мне привязать его к адресу кошелька, сгенерированному через «Подключить кошелек»? При регистрации через «Подключить кошелек» просто выберите адрес эл1. У меня уже зарегистрирован аккаунт на MEXC. Как мне привязать его к адресу кошелька, сгенерированному через «Подключить кошелек»? При регистрации через «Подключить кошелек» просто выберите адрес эл
1. У меня уже зарегистрирован аккаунт на MEXC. Как мне привязать его к адресу кошелька, сгенерированному через «Подключить кошелек»?


При регистрации через «Подключить кошелек» просто выберите адрес электронной почты, который вы использовали для своего аккаунта MEXC, чтобы завершить привязку аккаунта.

2. Почему я не получил(а) ончейн аирдроп?


Пожалуйста, проверьте следующие три параметра:
1）Убедитесь, что ваш кошелек подключен к сети Solana.
2）Проверьте, что вы проводили транзакции с помощью своего кошелька на pump.fun или в других dApp на базе Solana.
3）Убедитесь, что ваш общий объем торгов на Solana в период с 1 октября 2024 года по 31 января 2025 года составляет более 10 SOL.

3. Что такое уровень пользователя?


Уровень пользователя – это система уровней на платформе MEXC DEX+, основанная на количестве квалифицированных приглашенных новых пользователей. Чем выше ваш уровень, тем больше пользователей вы успешно пригласили, и тем больший множитель баллов вы получаете при выполнении заданий. Подробная структура и правила уровней приведены в таблице ниже:
Уровень
Квалифицированные приглашенные пользователи
Множитель баллов
Деревянный
<10
1x
Каменный
≥10
2x
Железный
≥30
2,5x
Бронзовый
≥50
3x
Серебряный
≥100
3,5x
Золотой
≥200
4x
Платиновый
≥500
4,5x
Алмазный
≥1 000
5x
После запуска платформы 18 марта 2025 года, все рефералы, отвечающие критериям действительного реферала, будут засчитываться для повышения уровня пользователя.

4. Существует ли определенный порядок приглашения друзей и выполнения заданий с баллами?


Нет, обязательного порядка нет. Даже если вы сначала выполните задания с баллами, а потом будете приглашать друзей, как только количество ваших действительных рефералов достигнет критериев для более высокого уровня пользователя, ваши баллы за повторяющиеся задания будут также умножены.

Пример: Если ваш текущий уровень пользователя – «Деревянный», и вы заработали 300 баллов за выполнение повторяющихся заданий, а затем пригласили 10 квалифицированных пользователей, ваш уровень будет повышен до «Каменный», а баллы за выполнение повторяющихся заданий будут пересчитаны как 300 × 2 = 600 баллов. То же самое относится и к более высоким уровням.

5. Нужно ли мне получать свои баллы вручную?


Да. Баллы должны быть получены пользователями вручную. Время на получение баллов не ограничено, и вы можете сделать это в любое время после выполнения задания. Полученные баллы будут зачислены на ваш личный счет баллов DEX+.

6. Распределяются ли баллы в режиме реального времени?


Для большинства типов заданий баллы распределяются в режиме реального времени. Однако баллы за задания в социальных сетях требуют проверки вручную и выдачи.

7. Как рассчитывается объем торгов для заданий с баллами MEXC DEX+?


Только объем покупок учитывается для получения баллов. Объем продаж исключается из расчета.

8. Почему уменьшилось количество моих баллов?


Если система контроля рисков MEXC DEX+ обнаружит какие-либо нарушения или злонамеренное поведение, например, искусственное манипулирование объемом, соответствующие баллы будут аннулированы.

9. Почему баллы, которые я получил за первый аирдроп, не соответствуют моему торговому объему?


Это может быть связано с тем, что часть вашего торгового объема в период с 18 марта по 23 мая задействовала механизмы контроля рисков и поэтому была исключена из действительного торгового объема, используемого для расчета соответствия требованиям.

Отказ от ответственности: Информация, представленная в данном материале, не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным с ними услугам, а также не служит рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо активы. MEXC Обучение предлагает данную информацию исключительно в справочных целях и не предоставляет консультаций по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. MEXC не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

