Почему мой аккаунт ограничен?





Под замораживанием аккаунта понимается временная блокировка или ограничение доступа к криптовалютному торговому аккаунту пользователя, в результате чего он не может совершать транзакции или выводить средства. Продолжительность замораживания криптовалютного аккаунта и процедура размораживания могут варьироваться в зависимости от политики платформы или регулирующего органа.





В период замораживания аккаунта пользователи обычно не могут совершать транзакции, выводить средства или выполнять другие операции, связанные со счетом. Вам необходимо связаться с торговой платформой, чтобы подтвердить причину замораживания аккаунта, и следовать процедурам платформы для размораживания. Ниже перечислены некоторые распространенные причины замораживания аккаунта.





















Если вы 5 раз подряд введете неправильный пароль при входе в аккаунт, вход в него будет ограничен в течение 2 часов. Если вы снова введете неправильный пароль 5 раз, вход в аккаунт будет ограничен на 24 часа. По истечении 24 часов ограничение будет снято, и вы сможете попробовать войти в систему снова.





Если вы хотите отменить замораживание раньше, следуйте подсказкам на странице входа в систему, чтобы сбросить пароль и разморозить аккаунт. Если вы не можете самостоятельно сбросить пароль из-за потери элементов проверки безопасности, вы можете подать заявку на сброс верификации безопасности на странице сброса верификации безопасности





Пожалуйста, обратите внимание, что вы не можете подать заявку на сброс верификации безопасности через страницу сброса верификации безопасности, если вы не вошли в систему. Если вы хотите сбросить пароль, вам необходимо обратиться в официальную службу поддержки клиентов MEXC и предоставить необходимую информацию для сброса пароля.









Если вы уверены, что средства получены от неизвестного источника, пожалуйста, не используйте их. Отправитель или правоохранительные органы могут потребовать от вас вернуть средства после того, как вы ими воспользуетесь, что может привести к ненужным потерям, например, к замораживанию вашего аккаунта. Пожалуйста, предоставьте свой UID, скриншоты депозита и обратитесь в службу поддержки клиентов, чтобы определить источник средств и помочь вам их вернуть.









Вы можете обратиться в Службу поддержки MEXC и предоставить соответствующие доказательства и скриншоты. Если Служба поддержки подтвердит ситуацию, платформа поможет наложить 48-часовое ограничение на вывод средств с соответствующего счета. Вам следует незамедлительно сообщить об инциденте в полицию и после подачи заявления как можно скорее связаться со службой поддержки, чтобы предоставить квитанцию о подаче заявления в полицию, и мы сможем оказать дальнейшую помощь.









Если в ходе P2P-транзакций вы получаете дополнительные средства из-за операционной ошибки другой стороны, пожалуйста, не используйте эти активы. Если вы воспользуетесь ими, а другая сторона потребует возврата, вы можете столкнуться с такими рисками, как замораживание вашего аккаунта. Вы можете обратиться в Службу поддержки клиентов MEXC за помощью в возврате дополнительных средств.









При внебиржевых сделках, если вы 5 раз подряд отмените ордера на покупку криптовалют по личным причинам («Я не хочу торговать»), с вашего аккаунта будет невозможно покупать криптовалюту в течение следующих 24 часов. По истечении 24 часов ограничение будет снято, и вы сможете продолжить пользоваться услугами внебиржевой покупки криптовалют.









Если вы заметили подозрительную активность на своем аккаунте, например, аномальные входы, транзакции, выводы или переводы, для защиты своих активов вы можете заморозить свой аккаунт или обратиться в онлайн Службу поддержки клиентов. После того как аккаунт будет заморожен, вы не сможете входить в систему или торговать. Если вы хотите разморозить свой аккаунт, пожалуйста, обратитесь за помощью в онлайн Службу поддержки клиентов MEXC.





Если вы все еще можете войти в свой аккаунт, вы можете заморозить его, следуя подсказкам в настройках безопасности на платформе MEXC. Если ваш аккаунт был взломан и вы не можете войти в него, вы можете напрямую связаться со Службой поддержки клиентов MEXC и заморозить аккаунт с их помощью.













Когда на ваш аккаунт накладывается ограничение по борьбе с отмыванием денег, некоторые функции будут ограничены. Вы можете перейти на страницу подачи информации о снятии контроля рисков и нажать кнопку [Подать заявку]. Следуйте подсказкам, чтобы предоставить необходимую информацию, и сотрудничайте с представителями MEXC для проведения проверки.





Пожалуйста, не доверяйте третьим лицам, предлагающим услуги по размораживанию аккаунта, чтобы избежать дополнительных потерь. Как только ваша заявка будет одобрена, вы получите полный доступ к функциям вашего аккаунта.













Если вы размещаете лимитные ордера или ордера аналогичного типа при торговле спот или фьючерсами, ваши активы будут временно заморожены, и их нельзя будет использовать снова. Если вы хотите использовать замороженные активы, перейдите на торговую страницу, найдите соответствующий ордер и отмените его, чтобы разморозить активы.









Когда вы инициируете запрос на вывод средств, часть токенов, которую вы запросили для вывода, будет заморожена и будет выведена ончейн на указанный вами адрес кошелька или адрес платформы. Если вы хотите отменить вывод средств до подтверждения SMS или электронной почты, вы можете перейти в колонку «Вывод средств» и выбрать [Отменить] для вывода средств. Выводимые активы будут разморожены.





Веб-сайт: На официальном сайте MEXC перейдите в раздел [Кошелек] в главном меню, выберите [История финансирования], а затем выберите [Вывод] на странице Истории финансирования, чтобы отменить вывод средств.

Приложение: В приложении MEXC нажмите на значок пользователя в левом верхнем углу главной страницы, выберите [Транзакции], затем выберите [Депозиты/Выводы] и нажмите [Вывод], чтобы отменить вывод.













Подарки – это функция в приложении MEXC. Когда вы отправляете криптовалюту друзьям в виде подарка, ваши активы будут заморожены. Невостребованная сумма будет возвращена на ваш счет через 48 часов и не может быть возвращена раньше.









Когда вы успешно участвуете в событиях, таких как фиксированные продукты в Сбережениях на платформе MEXC, активы, участвующие в событии, будут временно заморожены и не могут быть использованы для торговли или вывода средств. Вам нужно будет дождаться разблокировки активов, прежде чем вы сможете снова их использовать.









Вы можете обратиться в Службу поддержки MEXC, чтобы связаться с другой стороной и потребовать возврата ваших активов, но нет никакой гарантии, что получатель будет сотрудничать. Чтобы обеспечить безопасность ваших активов, Служба поддержки MEXC подаст заявку на временное замораживание активов на 48 часов и рекомендует вам немедленно сообщить о случившемся в полицию.









Пожалуйста, проверьте страницу депозита MEXC, чтобы узнать, не находятся ли токены в статусе ожидания депозита. Токены в этом статусе будут отображаться на балансе ваших активов, ими можно торговать, но нельзя переводить (включая внутренние переводы), выводить или использовать для внебиржевой торговли до тех пор, пока депозит не будет полностью зачислен. Вы можете подождать, пока токены будут полностью зачислены, прежде чем осуществлять переводы, вывод средств или внебиржевую торговлю.





Веб-сайт: На официальном сайте MEXC в главном меню перейдите в раздел [Кошелек] и выберите [История финансирования]. Проверить статус депозита можно на вкладке «Депозит».

Приложение: В приложении MEXC нажмите на значок пользователя в левом верхнем углу главной страницы, выберите [Операции], затем [Депозит/Вывод]. Нажмите [Депозит], чтобы проверить статус депозита.









На аккаунтах платформы MEXC установлен 24-часовой лимит на вывод средств. Если вы превысите этот лимит, вам придется подождать 24 часа, прежде чем вы сможете продолжить вывод средств.





Вы также можете увеличить свой лимит на вывод средств, пройдя проверку KYC . После прохождения базовой проверки KYC ваш 24-часовой лимит будет увеличен до 80 BTC, а после прохождения расширенной проверки KYC ваш 24-часовой лимит будет увеличен до 200 BTC.









Для пользователей, вывод средств которых был ограничен, во избежание несанкционированного доступа необходимо предоставить фотографию пользователя с его документом, удостоверяющим личность, для подтверждения личности.









Если вы включили эту функцию, все вновь добавленные в белый список адреса для вывода средств потребуют 24-часового ожидания, прежде чем можно будет вывести средства. Если вы отключите эту функцию после ее включения, вашему аккаунту также придется подождать 24 часа, прежде чем будут обработаны выведенные средства.













Если ваши криптовалютные средства были украдены, получены мошенническим путем или иным незаконным способом и переведены на MEXC, вы можете нажать на [ Сообщение об аномальных средствах ] и отправить сообщение после заполнения деталей. Основываясь на предоставленной вами информации, MEXC может временно заморозить возможно украденные средства с целью обеспечения безопасности активов.









Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим услугам, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.