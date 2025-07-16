Платформа MEXC запустила функцию официального канала верификации, чтобы пользователи не стали жертвами фишинговых афер в Интернете. Если вы встретите в Интернете аккаунты, связанные с MEXC, в социальнПлатформа MEXC запустила функцию официального канала верификации, чтобы пользователи не стали жертвами фишинговых афер в Интернете. Если вы встретите в Интернете аккаунты, связанные с MEXC, в социальн
Как использовать официальный канал верификации MEXC

16 июля 2025 г.
0m
Платформа MEXC запустила функцию официального канала верификации, чтобы пользователи не стали жертвами фишинговых афер в Интернете. Если вы встретите в Интернете аккаунты, связанные с MEXC, в социальных сетях, вы можете воспользоваться функцией официальной верификации, чтобы проверить и подтвердить, является ли аккаунт официальным.

1. Веб-сайт


Откройте официальный веб-сайт MEXC, прокрутите страницу до самого низа и нажмите на [Верификация MEXC] в разделе [Службы поддержки], чтобы перейти на страницу проверки.


Введите ID аккаунта социальной сети, который вы видели, в поле ввода и нажмите кнопку поиска [🔍].


Если подтверждается, что аккаунт в социальной сети является официальным, появляется зеленое всплывающее окно с перечнем других аккаунтов в социальных сетях с тем же ID. Например, при поиске @MEXC_TR будет выдано следующее, как показано на скриншоте.


Если подтвердится, что аккаунт в социальной сети не является официальным, появится красное всплывающее окно «Непроверенный источник». Например, при поиске @MEXC_Fans появится следующее сообщение, как показано на скриншоте. На этом этапе следует проявить осторожность и не переходить по ссылкам, которые они публикуют, чтобы предотвратить возможную потерю активов.


2. Приложение


1) Откройте приложение MEXC и нажмите на кнопку быстрого доступа [Еще].

2) Выберите [Верификация MEXC ] в разделе [Служба поддержки].

3) Введите ID аккаунта социальной сети, который вы видели, в поле ввода и нажмите кнопку поиска [🔍].

4) Если подтвердится, что аккаунт в социальной сети является официальным, появится зеленое всплывающее окно с перечнем других аккаунтов в социальных сетях с тем же ID. Например, при поиске @MEXC_TR будет показано следующее сообщение, как показано на скриншоте ниже.

5) Если подтвердится, что аккаунт в социальной сети не является официальным, появится красное всплывающее окно «Непроверенный источник». Например, при поиске @MEXC_Fans появится следующее сообщение, как показано на скриншоте. На этом этапе следует проявить осторожность и не переходить по ссылкам, которые они публикуют, чтобы предотвратить возможную потерю активов.


3. Важное уведомление


Официальные методы верификации MEXC позволяют точно определить, является ли предоставленный вами ID аккаунта официальным. Однако некоторые мошенники в интернете могут указывать в профилях фишинговых аккаунтов правильную информацию об ID официального аккаунта. Поэтому, проверяя, является ли аккаунт в социальных сетях официальным, убедитесь, что вы скопировали его ID.

В качестве примера рассмотрим аккаунт в Telegram. Как показано на изображении ниже, это официальный аккаунт MEXC, а ID аккаунта, или имя пользователя, – @Yui_MEXC. Пользователям рекомендуется использовать кнопку копирования, чтобы скопировать идентификатор аккаунта напрямую, а не вводить его вручную, чтобы избежать фишинговых аккаунтов.


MEXC создала многоязычные сообщества, чтобы помочь пользователям общаться с MEXC и быть в курсе последних новостей и событий. Вы можете прочитать статью «Присоединяйтесь к сообществам MEXC», чтобы присоединиться к соответствующим группам. Кроме того, вы можете посетить нижнюю часть главной страницы веб-сайта MEXC, выбрать сообщество, к которому вы хотите присоединиться, и нажать на соответствующую иконку канала.


Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


