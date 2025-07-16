Как использовать официальный канал верификации MEXC





Платформа MEXC запустила функцию официального канала верификации, чтобы пользователи не стали жертвами фишинговых афер в Интернете. Если вы встретите в Интернете аккаунты, связанные с MEXC, в социальных сетях, вы можете воспользоваться функцией официальной верификации, чтобы проверить и подтвердить, является ли аккаунт официальным.













Откройте официальный веб-сайт MEXC, прокрутите страницу до самого низа и нажмите на [Верификация MEXC] в разделе [Службы поддержки], чтобы перейти на страницу проверки.









Введите ID аккаунта социальной сети, который вы видели, в поле ввода и нажмите кнопку поиска [🔍].









Если подтверждается, что аккаунт в социальной сети является официальным, появляется зеленое всплывающее окно с перечнем других аккаунтов в социальных сетях с тем же ID. Например, при поиске @MEXC_TR будет выдано следующее, как показано на скриншоте.









Если подтвердится, что аккаунт в социальной сети не является официальным, появится красное всплывающее окно «Непроверенный источник». Например, при поиске @MEXC_Fans появится следующее сообщение, как показано на скриншоте. На этом этапе следует проявить осторожность и не переходить по ссылкам, которые они публикуют, чтобы предотвратить возможную потерю активов.













1) Откройте приложение MEXC и нажмите на кнопку быстрого доступа [Еще].





2) Выберите [Верификация MEXC ] в разделе [Служба поддержки].





3) Введите ID аккаунта социальной сети, который вы видели, в поле ввода и нажмите кнопку поиска [🔍].





4) Если подтвердится, что аккаунт в социальной сети является официальным, появится зеленое всплывающее окно с перечнем других аккаунтов в социальных сетях с тем же ID. Например, при поиске @MEXC_TR будет показано следующее сообщение, как показано на скриншоте ниже.





5) Если подтвердится, что аккаунт в социальной сети не является официальным, появится красное всплывающее окно «Непроверенный источник». Например, при поиске @MEXC_Fans появится следующее сообщение, как показано на скриншоте. На этом этапе следует проявить осторожность и не переходить по ссылкам, которые они публикуют, чтобы предотвратить возможную потерю активов.













Официальные методы верификации MEXC позволяют точно определить, является ли предоставленный вами ID аккаунта официальным. Однако некоторые мошенники в интернете могут указывать в профилях фишинговых аккаунтов правильную информацию об ID официального аккаунта. Поэтому, проверяя, является ли аккаунт в социальных сетях официальным, убедитесь, что вы скопировали его ID.





В качестве примера рассмотрим аккаунт в Telegram. Как показано на изображении ниже, это официальный аккаунт MEXC, а ID аккаунта, или имя пользователя, – @Yui_MEXC. Пользователям рекомендуется использовать кнопку копирования, чтобы скопировать идентификатор аккаунта напрямую, а не вводить его вручную, чтобы избежать фишинговых аккаунтов.









MEXC создала многоязычные сообщества, чтобы помочь пользователям общаться с MEXC и быть в курсе последних новостей и событий. Вы можете прочитать статью « Присоединяйтесь к сообществам MEXC », чтобы присоединиться к соответствующим группам. Кроме того, вы можете посетить нижнюю часть главной страницы веб-сайта MEXC, выбрать сообщество, к которому вы хотите присоединиться, и нажать на соответствующую иконку канала.







