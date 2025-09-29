В торговле криптовалютными фьючерсами управление маржой является важным навыком, который должен освоить каждый трейдер, поскольку он напрямую определяет как прибыльность, так и контроль рисков. Среди В торговле криптовалютными фьючерсами управление маржой является важным навыком, который должен освоить каждый трейдер, поскольку он напрямую определяет как прибыльность, так и контроль рисков. Среди
Как избежать ликвидации: Лучшие способы использования функции авто-добавления маржи для защиты ваших позиций

В торговле криптовалютными фьючерсами управление маржой является важным навыком, который должен освоить каждый трейдер, поскольку он напрямую определяет как прибыльность, так и контроль рисков. Среди различных инструментов, предоставляемых MEXC, функция авто-добавления маржи играет особенно важную роль. Автоматически добавляя маржу к позиции при необходимости, этот инструмент помогает трейдерам снизить риск ликвидации и усилить гибкость своих торговых стратегий.

1. Что такое авто-добавление маржи?


1.1 Что такое маржа?


В торговле фьючерсами на криптовалюту маржа означает средства, внесенные трейдером для открытия и поддержания позиции. Когда волатильность рынка подталкивает позицию к цене ликвидации, система может автоматически закрыть позицию, что приведет к дополнительным убыткам. Чтобы снизить риск ликвидации, MEXC ввела функцию авто-добавления маржи.

1.2 Что такое авто-добавление маржи?


Авто-добавление маржи – это механизм, который автоматически выделяет дополнительную маржу для существующей изолированной позиции, чтобы повысить ее уровень маржи и предотвратить ликвидацию. После включения этой функции, если ваша позиция приближается к порогу ликвидации, ваша доступная маржа будет автоматически переведена на эту позицию, чтобы помочь избежать ликвидации.

Каждое авто-добавление маржи равно сумме, необходимой для покрытия поддерживающей маржи для этой позиции. После добавления маржи система пересчитывает более выгодную цену ликвидации. Во время процесса авто-добавления маржи система сначала отменяет все открытые ордера, связанные с позицией, чтобы обеспечить беспрепятственное выполнение перевода маржи.

1.3 Основные особенности авто-добавления маржи


  • Автоматический триггер: Когда позиция приближается к цене ликвидации, система немедленно выделяет дополнительную маржу.
  • Постепенное добавление: Каждое добавление равно сумме, необходимой для покрытия поддерживающей маржи позиции.
  • Оптимизированная цена ликвидации: После добавления маржи пересчитывается более выгодная цена ликвидации.
  • Приоритет отмены ордера: Перед переводом средств система отменяет все незаполненные открытые ордера, связанные с позицией, чтобы обеспечить наличие маржи.

Проще говоря, эта функция действует как «автоматическое пополнение» позиций, снижая вероятность ликвидации из-за волатильности рынка.

2. Преимущества и риски авто-добавления маржи


Включение функции авто-добавления маржи помогает трейдерам лучше управлять рисками на волатильных рынках. Ее основные преимущества включают:

  • Снижение риска ликвидации: Система автоматически добавляет средства, предотвращая преждевременную ликвидацию позиций во время краткосрочных колебаний рынка.
  • Большая гибкость: Предоставляет трейдерам больше времени для корректировки стратегий и эффективного управления позициями.
  • Улучшенная цена ликвидации: После добавления маржи рассчитывается новая, более выгодная цена ликвидации, что повышает безопасность позиции.
  • Автоматический контроль рисков: Трейдерам не нужно постоянно отслеживать рынок, так как система автоматически выполняет добавление маржи в критические моменты.

Однако также важно отметить:
  • Если неблагоприятные ценовые колебания продолжатся, система будет повторно снимать средства с вашего доступного баланса до его полного исчерпания.
  • В экстремальных рыночных условиях ликвидация может произойти даже после применения дополнительной маржи.

3. Как включить авто-добавление маржи?


MEXC предоставляет функцию авто-добавления маржи, которая автоматически переводит доступные средства из вашего кошелька в маржу вашей позиции, когда изолированная позиция подвергается риску ликвидации.

Важно отметить, что хотя эта функция снижает вероятность ликвидации, в экстремальных рыночных условиях она может привести к полной потере активов на вашем фьючерсном счете.

3.1 Веб-сайт


Внизу страницы торговли фьючерсами в разделе «Открытые позиции» переключите кнопку «Авто-добавление маржи», чтобы включить эту функцию.


3.2 Приложение


Внизу страницы торговли фьючерсами в разделе «Позиции» переключите кнопку «Авто-добавление маржи», чтобы включить эту функцию.


Примечание: Авто-добавление маржи доступно только в режиме изолированной маржи и не поддерживается в режиме кросс-маржи.

4. Стратегии использования авто-добавления маржи


4.1 Установите подходящие уровни маржи


При использовании функции авто-добавления маржи трейдеры должны устанавливать уровни первичной маржи в соответствии со своей толерантностью к риску и торговой стратегией. На практике это означает оценку волатильности рынка и собственного опыта торговли для определения уровня маржи, который одновременно защищает открытые позиции и максимально повышает эффективность использования капитала.

4.2 Сочетайте со стратегиями стоп-лосса


Авто-добавление маржи не может полностью устранить торговые риски. Оно разработано как мера защиты в случае риска ликвидации позиций, а не как замена системы управления рисками. Поэтому трейдерам следует использовать эту функцию в сочетании со стратегиями стоп-лосса, устанавливая четкие уровни стоп-лосса. Когда рыночная цена достигает точки стоп-лосса, позиции должны быть незамедлительно закрыты, чтобы предотвратить дальнейшие убытки.

4.3 Отслеживайте рыночные условия


Рыночные условия постоянно меняются. При использовании функции авто-добавления маржи трейдеры должны внимательно следить за развитием рынка и соответствующим образом корректировать свои торговые стратегии. Например, важные положительные или отрицательные новости и события могут вызвать резкие колебания цен. В таких случаях трейдеры должны оценить риски своих позиций с учетом значимости новостей и событий и принять решение о корректировке уровней маржи или стоп-лоссов.

4.4 Проводите регулярные проверки и корректировки


Трейдеры должны регулярно анализировать свои торговые результаты и оценивать эффективность функции авто-добавления маржи. На основе этих анализов можно вносить корректировки в торговые стратегии и настройки авто-добавления маржи, чтобы постоянно улучшать контроль рисков и общую прибыльность.

Авто-добавление маржи – важный инструмент управления рисками, предоставляемый MEXC. Трейдеры должны полностью понимать, как он работает, правильно настраивать его и использовать в сочетании со стратегиями стоп-лосса и тщательным отслеживанием рыночных условий для обеспечения более безопасной и стабильной торговли. Всегда помните, что торговля сопряжена с риском и к ней следует подходить с осторожностью. Перед использованием любой торговой функции вы должны иметь полное представление о связанных с ней рисках.

Если вы хотите узнать больше о маржин-коллах, вы можете прочитать статью «Что такое добавление маржи?» для получения более подробной информации.

В настоящее время MEXC проводит событие «Трейдерфест: 100 токенов, 0 комиссий» – эксклюзивную возможность торговать с нулевой комиссией. Это позволяет пользователям существенно сократить торговые издержки, достигая цели «больше экономить, больше торговать, больше зарабатывать». На платформе MEXC вы можете в полной мере воспользоваться этой акцией, чтобы наслаждаться низкозатратной торговлей, опережать рыночные тенденции и улавливать даже самые мимолетные инвестиционные возможности, ускоряя свой путь к долгосрочному росту активов.

