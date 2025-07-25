Как использовать функцию экспорта данных аккаунта MEXC





Чтобы помочь пользователям быстро экспортировать историю торговли и финансирования, MEXC запустила функцию самостоятельного экспорта данных аккаунта, позволяющую легко экспортировать данные за последние 540 дней.









Универсальное решение: Все задачи по экспорту данных доступны на единой странице, что делает самообслуживание простым и удобным.

Гибкий выбор: Поддерживается экспорт данных за 540 дней с настраиваемыми параметрами фильтрации.

Быстрый доступ: Загружайте данные вручную или отправляйте их на привязанную электронную почту для легкого доступа в любое время.









Справочный центр. Посетите официальный веб-сайт MEXC и войдите в систему. На главной странице прокрутите страницу до самого низа и нажмите на









На странице «Справочный центр» нажмите на «Экспорт данных аккаунта» в разделе «Самообслуживание».









На странице «Экспорт данных аккаунта» выберите причину экспорта данных в зависимости от ситуации, а затем нажмите кнопку «Далее».









Выберите тип данных для экспорта, например фьючерсы, спот, история финансирования, фиат или заработок. В этом примере мы продемонстрируем экспорт данных по фьючерсам.

1）Выберите данные по фьючерсам, которые вы хотите экспортировать, включая историю позиций, историю ордеров, историю торговли, поток капитала, отчет о фьючерсах и историю ордеров копи-трейдинга. 2）Установите временной диапазон для экспорта данных. Каждый отчет поддерживает данные за последние 540 дней (вплоть до предыдущего дня). 3）Выберите формат экспорта – Excel или PDF – в зависимости от конкретного случая использования. Примечание: формат Excel поддерживает шифрование файлов.

Отправить на эл. почту после создания», чтобы экспортированные данные были отправлены на электронную почту, привязанную к вашему аккаунту. Если этот параметр не выбран или электронная почта не привязана, вы можете загрузить данные со страницы «История экспорта». 4）Выберите «», чтобы экспортированные данные были отправлены на электронную почту, привязанную к вашему аккаунту. Если этот параметр не выбран или электронная почта не привязана, вы можете загрузить данные со страницы «».

5）После того как вы заполнили необходимую информацию на странице данных по фьючерсам, нажмите «Экспорт». Вы можете экспортировать данные своего аккаунта до 10 раз в календарный месяц для спота, фьючерсов и истории финансирования соответственно.









После экспорта MEXC уведомит вас об этом по электронной почте или SMS. Ссылка на скачивание будет действительна в течение 7 дней, поэтому убедитесь, что вы успели скачать ее в течение этого срока.









Функция экспорта данных аккаунта MEXC позволяет легко экспортировать историю торговли и финансирования в упрощенном режиме. Если вы хотите экспортировать более персонализированные данные, такие как конкретные пары или типы ордеров, вы можете перейти на страницы экспорта спотовых ордеров, фьючерсных ордеров или истории финансирования.









3.1 Что делать, если запись не удается создать?

Вы можете попробовать обновить страницу и повторить попытку экспорта или обратиться в Службу поддержки клиентов за помощью в экспорте вручную.





3.2 Где можно загрузить экспортированный файл данных?

Перейдите в «Справочный центр» → «Экспорт данных аккаунта» → «История экспорта». Ссылка действительна в течение 7 дней.





3.3 Как я могу запросить экспортированные данные, которые в настоящее время недоступны?





3.4 Что делать, если мне нужно экспортировать данные за период более 540 дней? Мы искренне понимаем, насколько важно иметь доступ к вашей торговой истории. В настоящее время платформа поддерживает экспорт записей только за последние 540 дней. Данные за более ранний период сейчас недоступны. Мы настоятельно рекомендуем регулярно создавать резервные копии ваших записей, чтобы сохранить полный доступ к вашей торговой истории. Для получения помощи в экспорте специализированных данных обращайтесь в нашу Службу поддержки клиентов. В MEXC мы ценим ваши отзывы и приветствуем ваши предложения по улучшению наших услуг.



