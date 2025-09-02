Обязательно к прочтению! Что такое фьючерсная торговля? Узнайте за 3 минуты

В этой статье вы с помощью MEXC Обучение изучите основы фьючерсной торговли. Это простое руководство поможет вам легко разобраться в рынке деривативов и узнать о продуктах фьючерсной торговли, предлагаемых MEXC.

Краткое содержание статьи:

1. Фьючерсный контракт – это тип деривативного контракта, который трейдеры часто используют на современных финансовых рынках для управления рисками.

2. Официальные фьючерсные рынки возникли в Нидерландах в XVII веке, наиболее известным примером являются фьючерсы на тюльпаны. В 1848 году 82 купца основали Чикагский торговый совет (CBOT), а родившаяся из него Чикагская фьючерсная биржа стала первой в мире фьючерсной биржей.

3. MEXC – ведущая фьючерсная биржа на криптовалютном рынке, предлагающая более 1 200 торговых пар, таких как бессрочные фьючерсы Bitcoin и бессрочные фьючерсы Ethereum. Пользователи могут торговать через веб-сайт MEXC и приложение для комфортной торговли. Кроме того, торговля фьючерсами MEXC предоставляет кредитное плечо до 500x, что значительно повышает эффективность использования капитала.

4. Хотя торговля фьючерсами открывает множество возможностей для инвесторов, важно понимать, что это вид торговли с относительно высоким профессиональным порогом. Каждый инвестор должен обладать зрелым пониманием управления рисками.

Фьючерсные контракты являются одной из форм производных контрактов, которые обязывают обе стороны совершить сделку с активом в установленную дату и по установленной ставке в будущем. Покупатели и продавцы должны соблюдать цену, установленную при заключении фьючерсного контракта. Это означает, что независимо от текущей цены актива, сделка должна быть совершена по цене, согласованной в контракте.

Контракты могут охватывать любые физические товары или финансовые инструменты. Эти контракты достаточно подробны, чтобы указать количество базового актива, который они охватывают. Они являются распространенным инструментом хеджирования от колебаний цен на базовые активы.

Торговля фьючерсами – это финансовый инструмент, который возник в древние времена и постепенно эволюционировал до своей современной формы. Его основная цель – снизить риск колебаний цен на сырьевые товары путем закрепления цен заранее. Современные фьючерсные контракты возникли в Европе в XVII веке, когда купцы начали покупать и продавать товары на рынках по подобным соглашениям, в частности шерсть, специи и металлические руды. Эти соглашения заложили основу для современной торговли фьючерсами.

В 1848 году была основана Чикагская товарная биржа (CBOT), ставшая первой в мире официальной фьючерсной биржей. В конце XIX века CBOT начала вводить стандартизированные фьючерсные контракты, четко указывая тип, количество, качество и дату поставки торгуемых товаров. Эта стандартизация значительно повысила эффективность торговли, снизила затраты и способствовала развитию фьючерсного рынка.

Контракт позволяет трейдерам зафиксировать цену актива в будущем. Этот актив может быть любым широко торгуемым товаром, таким как нефть, золото, серебро, кукуруза, сахар или хлопок. Базовым активом также могут быть акции, валютные пары, криптовалюты или государственные облигации.

Контракт фиксирует цену любого из этих активов на будущую дату. Стандартные контракты имеют дату истечения и фиксированную цену. Дата или месяц истечения обычно используются для идентификации фьючерсов. Например, фьючерсный контракт на кукурузу, истекающий в январе, называется январским контрактом на кукурузу. Давайте воспользуемся примером кукурузы как сырьевого фьючерса, чтобы более наглядно проиллюстрировать этот процесс:

Предположим, что Алиса выращивает кукурузу, а Кэнди - покупает ее. В реальном производстве цикл выращивания кукурузы длительный и подвержен влиянию многих факторов, таких как необычная погода и вредители, что приводит к неопределенности урожайности. Для Алисы очень важно, чтобы конечная цена продажи не опускалась ниже себестоимости. Для Кэнди ее цель – получить достаточное количество кукурузы по как можно более низкой цене. Это основа для участия в торговле фьючерсами.

Далее предположим, что производственные затраты Алисы на тонну кукурузы составляют 100 долларов, а ожидаемая стоимость покупки для Кэнди не превышает 110 долларов за тонну. Алиса и Кэнди могут подписать фьючерсный контракт до сбора урожая кукурузы на следующих условиях:

Лицо Торгуемый актив Себестоимость производства Цена покупки Согласованная цена Номинальная прибыль Алиса Кукуруза 100$/тонна 105$/тонна 5$/тонна Кэнди Кукуруза 105$/тонна 5$/тонна

После того как Алиса и Кэнди подпишут контракт, в период сбора урожая возможны три сценария:

Сценарий Итоговый урожай кукурузы Итоговая рыночная цена кукурузы Себестоимость Алисы Цена покупки Кэнди Итоговая прибыль Алисы Сценарий 1 Выше ожидаемого Ниже 100$/тонна 100$/тонна 105$/тонна Выше 5$/тонна Сценарий 2 Как и ожидалось Около 100$/тонна 100$/тонна 105$/тонна 5$/тонна Сценарий 3 Ниже ожидаемого Выше 100$/тонна 100$/тонна 105$/тонна Ниже 5$/тонна

Из этого простого примера видно, что как покупатель фьючерсного контракта, Кэнди имеет право приобрести право собственности на кукурузу по согласованной цене 105 долларов за тонну по истечении срока контракта. Хотя существует риск покупки по цене выше, чем на спотовом рынке, ключевым моментом является возможность заранее зафиксировать необходимый товар. Также важно отметить, что покупатели могут продавать свои контракты другим лицам, освобождая себя от договорных обязательств.

Основные правила фьючерсных контрактов на рынке криптовалют заимствованы из традиционных фьючерсных рынков. Ниже приведена краткая сравнительная таблица:

Тип торгового контракта Базовый актив Часы торговли Физическая поставка Ограничения на трансграничную торговлю Волатильность Традиционные фьючерсы Товары, драгоценные металлы, фондовые индексы, форекс и др. Ограничены часами работы биржи (обычно не круглосуточно) Требуется в некоторых случаях, в других – нет Существенные Относительно ниже Крипто-фьючерсы Криптоактивы Круглосуточно, 24/7 Не требуется Относительно низкая Относительно выше

Из приведенного выше сравнения ясно, что общий объем рынка криптовалют относительно невелик. По состоянию на 3 июля 2025 года номинальная капитализация рынка криптовалют составляет около 3,8 триллиона долларов, что по-прежнему очень мало по сравнению, например, с рыночной капитализацией золота, которая составляет примерно 20 триллионов долларов. Поэтому волатильность цен на криптовалюты, как правило, выше, чем на золото, фондовые индексы или сырьевые товары.

С другой стороны, криптовалютные фьючерсы также имеют много преимуществ, таких как круглосуточная торговля, минимальные географические ограничения, отсутствие требований по поставке и большая волатильность, что предоставляет трейдерам больше торговых возможностей.

Торговля фьючерсами предлагает множество преимуществ для всех инвесторов. Поскольку фьючерсы являются производными финансовыми инструментами, основанными на стоимости финансовых или физических активов, они хорошо подходят для управления рисками и хеджирования в криптовалютном майнинге и торговле. Такое снижение рисков делает торговлю фьючерсами более эффективной с точки зрения рисков.

Фьючерсы MEXC предлагают пользователям более 1000 торговых пар, охватывающих не только основные криптовалютные продукты, такие как бессрочные фьючерсы Bitcoin, а также быстро проходящие листинг высоковолатильные трендовые пары, такие как PEPEUSDT и TRUMPUSDT, чтобы предоставить более разнообразные торговые возможности.

Кроме того, MEXC пользуется популярностью у инвесторов благодаря своим высококонкурентным низким комиссиям. В настоящее время фьючерсный рынок MEXC предлагает 143 торговые пары с 0 комиссиями (нулевые комиссии для мейкера и тейкера).

Конечно, как форма торговли с относительно высоким профессиональным порогом, фьючерсная торговля предъявляет высокие требования к опыту трейдеров и их навыкам управления рисками. Любой инвестор, торгующий криптовалютными фьючерсами, должен тщательно понимать потенциальные риски, связанные с высокой волатильностью криптовалют. Для получения более подробной информации об управлении рисками при торговле фьючерсами см. «Стратегии торговли с высоким кредитным плечом: Баланс между эффективностью капитала и управлением рисками».

5.1 Если пользователи MEXC планируют торговать на веб-сайте, пожалуйста, следуйте этим шагам, чтобы использовать веб-сайт MEXC для покупки криптовалютных фьючерсов:

Откройте главную страницу MEXC, наведите курсор на раздел «Фьючерсы» в верхней панели меню, затем выберите предпочтительный тип торговли фьючерсами из выпадающего меню или перейдите по этой ссылке.

5.2 Если пользователи MEXC планируют торговать на своем мобильном устройстве, воспользуйтесь следующим руководством для покупки криптовалютных фьючерсов в приложении MEXC:

Нажмите на приложение MEXC и перейдите в раздел «Фьючерсы» в нижнем меню.

Интерфейс фьючерсной торговли MEXC предоставляет каждому трейдеру все необходимые инструменты бесплатно. Терминал удобен в использовании и наглядно отображает всю необходимую информацию.

Веб-сайт MEXC:

Приложение MEXC:

Как показано на изображении выше:

1: Верхняя панель меню позволяет выбрать торговую пару для фьючерсного контракта, которым вы хотите торговать.

2: В нижней части экрана отображаются ваши позиции и детали ордера.

3: Книга ордеров в левой части экрана показывает, что покупают и продают другие трейдеры, что помогает вам понять текущую рыночную ситуацию.

4: В правой части экрана находится кнопка размещения ордера.

*BTN-Начать торговлю фьючерсами&BTNURL=https://www.mexc.com/ru-RU/futures/BTC_USDT *

Чтобы начать торговать фьючерсами на MEXC, вам необходимо перевести средства со своего спотового счета на фьючерсный счет. При торговле фьючерсами вы можете указать цену и количество актива, которым хотите торговать, и подтвердить свой ордер, выбрав опцию «Открыть лонг» или «Открыть шорт».

MEXC предлагает различные уровни кредитного плеча для разных фьючерсных торговых пар.

Биржа MEXC поддерживает торговое кредитное плечо до 500x. Максимальное кредитное плечо зависит от требований к начальной и поддерживающей марже.

Биржа позволяет пользователям настраивать свои лонг- и шорт-позиции в режиме кросс-маржи. Например, вы можете установить лонг-позиции на 30x, а шорт-позиции на 90x. Для хеджирования риска трейдеры могут настроить свое торговое кредитное плечо от 90x до 30x.

Платформа поддерживает трейдеров с разными маржинальными предпочтениями, предлагая различные режимы маржи:

В режиме кросс-маржи маржа распределяется между двумя позициями, открытыми по одному и тому же криптоактиву. Любая прибыль или убыток по одной позиции может быть использована для корректировки баланса другой сделки.

В режиме изолированной маржи используется только маржа по конкретной открытой позиции. В случае убытка будет затронута только маржа, выделенная на эту конкретную позицию. При этом остальная часть вашего криптовалютного баланса остается нетронутой. Это лучший вариант для всех начинающих трейдеров, так как он позволяет защитить основной баланс ваших криптоактивов.

По умолчанию все трейдеры начинают работу в режиме изолированной маржи.

*BTC-Начать торговлю фьючерсами&BTNURL=https://www.mexc.com/ru-RU/futures/BTC_USDT *

Торговля криптовалютными фьючерсами – это способ зарабатывать на росте или падении цен с использованием кредитного плеча и деривативов. Несмотря на высокий потенциал прибыли, он также сопряжен с высоким риском, поэтому освоение правильных методов торговли имеет решающее значение.

Успешная торговля фьючерсами начинается с четко разработанного торгового плана:

Установите цели: Определите свои цели, включая ожидаемую прибыль и допустимые максимальные потери.

TP/SL (Тейк-профит / Стоп-лосс): Перед каждой сделкой устанавливайте уровень тейк-профита (для фиксации прибыли) и стоп-лосса (для ограничения убытков). Пример: Нацельтесь на прибыль в 10% и установите максимальный убыток в 5%.

Управление позициями: Не используйте все свои средства в одной сделке. Рекомендуется держать риск на одну сделку в пределах 1-2% от общего баланса вашего счета.

Если баланс вашего счета составляет 10 000$, максимальный риск на сделку должен составлять 200$ (2%). Если ваш стоп-лосс установлен на уровне 5%, размер позиции должен составлять 4 000$ (200 ÷ 0,05).

Технический анализ – это ключевой инструмент для прогнозирования рыночных тенденций. Общие методы включают:

Понимание поддержки и сопротивления:

Уровень поддержки: Точка, где цена может отскочить вверх во время падения.

Уровень сопротивления: Точка, где цена может отступить во время восходящего движения.

Совет: Открывайте лонг позиции на уровнях поддержки и шорт – на уровнях сопротивления, но всегда подтверждайте сигналы другими индикаторами.

Общие технические индикаторы:

Скользящая средняя (MA): Помогает определить направление тренда. Например, пересечение краткосрочной MA над долгосрочной MA сигнализирует о потенциальной покупке (золотой крест), а противоположное пересечение – о продаже (крест смерти).

Индекс относительной силы (RSI): Показывает, является ли рынок перекупленным или перепроданным. RSI выше 70 = перекупленность, ниже 30 = перепроданность.

Линии Боллинджера: Помогают определить диапазон ценовой волатильности и направление прорыва.

Криптовалютный рынок чрезвычайно волатилен, и трейдеры могут подвергаться эмоциональному влиянию. Основные советы по контролю над эмоциями включают:

Контролируйте жадность и страх: Не добавляйте вслепую позиции во время ралли и не закрывайте их в панике во время падений.

Не гонитесь за максимумами и не продавайте минимумы: Терпеливо ждите подтвержденных торговых сигналов и не действуйте импульсивно на краткосрочных колебаниях.

Регулярно делайте перерывы: Слишком долгий взгляд на экран может нарушить здравый смысл. Поддерживайте здоровое психическое состояние.

Высокое кредитное плечо может увеличить прибыль, но также значительно повышает риск ликвидации. Начинающим рекомендуется начинать с низкого кредитного плеча (например, 3x), чтобы постепенно адаптироваться к колебаниям рынка.

Не вкладывайте все свои средства в одну торговую пару. Диверсификация помогает снизить влияние волатильности на каком-либо одном рынке.

Адаптируйте размер позиции в зависимости от рыночных условий. Например, когда на рынке царит неопределенность, уменьшите размер позиции, чтобы снизить риск.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим услугам, а также не является советом по покупке, продаже или хранению каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. MEXC не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.