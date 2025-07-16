Для обеспечения безопасности своих активов MEXC требует от своих пользователей использовать двухфакторную аутентификацию учетных записей с привязкой как минимум двух из следующих параметров: номер мобДля обеспечения безопасности своих активов MEXC требует от своих пользователей использовать двухфакторную аутентификацию учетных записей с привязкой как минимум двух из следующих параметров: номер моб
Обучение/Руководства для начинающих/Руководство пользователя/Как перенес...ный телефон

Как перенести Google Authenticator для MEXC на новый мобильный телефон

16 июля 2025 г.MEXC
0m
Поделиться
#Базовый#Новички
RWAX
APP$0.001696-3.63%
PlaysOut
PLAY$0.03581-22.23%

Для обеспечения безопасности своих активов MEXC требует от своих пользователей использовать двухфакторную аутентификацию учетных записей с привязкой как минимум двух из следующих параметров: номер мобильного телефона, адрес электронной почты и Google Authenticator.


Замена мобильного телефона - обычное дело. Если в вашем аккаунте MEXC в качестве двухфакторной аутентификации используется Google Authenticator и вы хотите вводить код Google Authenticator при входе в аккаунт MEXC на новом мобильном телефоне, вам необходимо заранее перенести Google Authenticator со старого мобильного телефона на новый.

Как экспортировать и перенести Google Authenticator на новый мобильный телефон


В данном руководстве приведены конкретные инструкции на примере устройства под управлением iOS. Для телефонов с ОС Android расположение кнопок может отличаться, но в целом процесс аналогичен.

1. Загрузите и установите Google Authenticator на новый мобильный телефон.


Пользователи iOS могут зайти в App Store, найти "Google Authenticator" и загрузить его, как показано на рисунке ниже.

Пользователи Android могут зайти в магазин Google Play, найти "Google Authenticator" и загрузить его.



2. Откройте Google Authenticator на старом мобильном телефоне и нажмите на [≡] в левом верхнем углу.



3. Нажмите [Перенос аккаунтов], выберите [Продолжить] и выполните распознавание лица или введите пароль.



4. Выберите коды проверки, которые необходимо экспортировать. По умолчанию выбраны все коды проверки. Можно нажать на [✓] слева, чтобы отменить выбор тех кодов, которые не нужно экспортировать. Затем нажмите кнопку [Экспорт].



5. Откройте Google Authenticator на новом мобильном телефоне, нажмите на кнопку [ + ] в правом нижнем углу, выберите [Сканировать QR-код] и отсканируйте QR-код из Google Authenticator на старом мобильном телефоне.


После завершения сканирования нажмите [Далее] на старом мобильном телефоне и выберите формат для сохранения данных проверочного кода. При экспорте большого объема данных проверочного кода может потребоваться многократное сканирование различных QR-кодов.


Для обеспечения безопасности учетных записей рекомендуется выбрать пункт [Удалить все аккаунты после экспорта (рекомендуется)], а затем нажать кнопку [Готово]. Таким образом, Google Authenticator на старом мобильном телефоне больше не будет содержать экспортированные данные проверочного кода.



6. После завершения сканирования QR-кода Google Authenticator на новом мобильном телефоне нажмите [OK], чтобы завершить передачу данных в Google Authenticator.



Если вы ранее не использовали Google Authenticator и хотите узнать больше о подключении Google Authenticator, вы можете перейти к статье "Привязка Google Authenticator" на сайте MEXC Обучение.

Популярные статьи

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Связанные статьи

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Демо-трейдинг фьючерсами MEXC: Совершенствуйте свои навыки торговли без риска

Демо-трейдинг фьючерсами MEXC: Совершенствуйте свои навыки торговли без риска

В торговле криптовалютными фьючерсами развитие навыков и стратегий часто обходится дорого. Многие новички выходят на реальный рынок без достаточной подготовки и сталкиваются со значительными убытками

Полное руководство по фьючерсам: Тейк-профит и стоп-лосс. Основные принципы управления рисками и практические советы для начинающих

Полное руководство по фьючерсам: Тейк-профит и стоп-лосс. Основные принципы управления рисками и практические советы для начинающих

На рынках криптовалют ценовые колебания могут быть чрезвычайно волатильными, а прибыль или убытки могут возникнуть в мгновение ока. Для трейдеров, торгующих фьючерсами, ордера тейк-профит и стоп-лосс

Максимизировать прибыль или столкнуться с ликвидацией? Освоение основных механизмов использования фьючерсного кредитного плеча для оптимальной эффективности капитала

Максимизировать прибыль или столкнуться с ликвидацией? Освоение основных механизмов использования фьючерсного кредитного плеча для оптимальной эффективности капитала

На рынках криптовалют и деривативов торговля фьючерсами с использованием кредитного плеча является мощным, но высокорисковым инструментом. Позволяя трейдерам контролировать значительные позиции с отно

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов