Как перенести Google Authenticator для MEXC на новый мобильный телефон





Для обеспечения безопасности своих активов MEXC требует от своих пользователей использовать двухфакторную аутентификацию учетных записей с привязкой как минимум двух из следующих параметров: номер мобильного телефона, адрес электронной почты и Google Authenticator.





Замена мобильного телефона - обычное дело. Если в вашем аккаунте MEXC в качестве двухфакторной аутентификации используется Google Authenticator и вы хотите вводить код Google Authenticator при входе в аккаунт MEXC на новом мобильном телефоне, вам необходимо заранее перенести Google Authenticator со старого мобильного телефона на новый.









В данном руководстве приведены конкретные инструкции на примере устройства под управлением iOS. Для телефонов с ОС Android расположение кнопок может отличаться, но в целом процесс аналогичен.





1. Загрузите и установите Google Authenticator на новый мобильный телефон.





Пользователи iOS могут зайти в App Store, найти "Google Authenticator" и загрузить его, как показано на рисунке ниже.





Пользователи Android могут зайти в магазин Google Play, найти "Google Authenticator" и загрузить его.









2. Откройте Google Authenticator на старом мобильном телефоне и нажмите на [≡] в левом верхнем углу.









3. Нажмите [Перенос аккаунтов], выберите [Продолжить] и выполните распознавание лица или введите пароль.









4. Выберите коды проверки, которые необходимо экспортировать. По умолчанию выбраны все коды проверки. Можно нажать на [✓] слева, чтобы отменить выбор тех кодов, которые не нужно экспортировать. Затем нажмите кнопку [Экспорт].









5. Откройте Google Authenticator на новом мобильном телефоне, нажмите на кнопку [ + ] в правом нижнем углу, выберите [Сканировать QR-код] и отсканируйте QR-код из Google Authenticator на старом мобильном телефоне.





После завершения сканирования нажмите [Далее] на старом мобильном телефоне и выберите формат для сохранения данных проверочного кода. При экспорте большого объема данных проверочного кода может потребоваться многократное сканирование различных QR-кодов.





Для обеспечения безопасности учетных записей рекомендуется выбрать пункт [Удалить все аккаунты после экспорта (рекомендуется)], а затем нажать кнопку [Готово]. Таким образом, Google Authenticator на старом мобильном телефоне больше не будет содержать экспортированные данные проверочного кода.









6. После завершения сканирования QR-кода Google Authenticator на новом мобильном телефоне нажмите [OK], чтобы завершить передачу данных в Google Authenticator.







