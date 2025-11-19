Как торговать фьючерсами на акции на MEXC





Фьючерсы на акции на основе криптовалют – это финансовые деривативы, которые объединяют акции США (акции публичных компаний США) с рынком криптовалют через торговлю фьючерсами. Эти инструменты позволяют инвесторам спекулировать на движении цен американских акций, используя криптовалюту (например, USDT) в качестве маржи, без необходимости удерживать базовые активы.









1) Фактические торговые часы указаны на странице торговли.





2) Цена базового актива привязана к данным о ценах на токенизированные акции США от Ondo, которые могут отличаться от последних рыночных цен соответствующих акций США в режиме реального времени.





3) Пользователи могут выполнять стандартные торговые действия, такие как открытие лонг и шорт позиций. Кредитное плечо, доступное для каждой торговой пары фьючерсов на акции, варьируется, поэтому, пожалуйста, обратите внимание на конкретные показатели кредитного плеча, отображаемые на странице.





4) Опыт торговли бессрочными фьючерсами: Благодаря удобному интерфейсу и конструкции бессрочных фьючерсов MEXC снижает барьер для входа и обеспечивает бесшовный торговый опыт как для начинающих, так и для опытных инвесторов.









HOOD, NVDA, AAPL, AMZN, GOOGL, META, TSLA, Платформа фьючерсов на акции MEXC предлагает растущий выбор фьючерсов на акции США, включая COIN MCD и другие. Платформа будет продолжать расширять свой ассортимент, чтобы удовлетворять разнообразные торговые потребности пользователей.





Фьючерсы на акции MEXC используют тот же механизм торговли, что и бессрочные фьючерсы, обеспечивая единый интерфейс и пользовательский опыт. Это значительно снижает барьер для входа пользователей и улучшает общий опыт торговли.





Чтобы начать торговлю, пользователи могут ввести название нужного фьючерса на акции прямо в строку поиска на странице торговли фьючерсами или перейти на вкладку «Акции» и выбрать предпочитаемые фьючерсы из доступных вариантов.













Аналогично, в приложении MEXC достаточно ввести название фьючерса на акции в строку поиска в разделе торговли фьючерсами, чтобы начать. Для лучшего опыта рекомендуется обновить приложение MEXC до версии 6.17.0 или выше.









Обратите внимание: Фьючерсы на акции MEXC в настоящее время поддерживают только режим изолированной маржи. Режим кросс-маржи недоступен.









1) Часы торговли и праздничные дни: Пожалуйста, обращайте внимание на время открытия и закрытия рынка, а также на официальные праздники. Торговые часы: с понедельника 07:00 (МСК) по пятницу 07:00 (МСК), доступно 24 часа в сутки, 5 дней в неделю. В праздничные дни и во время закрытия рынка торговля будет приостановлена – пользователи не смогут размещать или закрывать ордера.





2) Операции во время закрытия рынка: Во время закрытия рынка вы можете отменять неисполненные ордера и добавлять маржу. Однако вы не можете размещать новые ордера или закрывать открытые позиции. Если вас беспокоят колебания цен, влияющие на ваши позиции, рекомендуется заранее их закрыть.





3) Комиссии за финансирование: В настоящее время MEXC отменяет комиссии за финансирование по фьючерсам на акции на ограниченное время.





4) Риски при ночном удержании позиций и открытии рынка: Имейте в виду, что справедливая цена при открытии рынка может значительно отличаться от цены закрытия предыдущего дня. Позиции, оставленные на ночь, несут повышенный риск. Пожалуйста, обеспечьте надлежащее управление рисками.





5) Предупреждение о рисках при использовании кредитного плеча: Фьючерсы на акции на MEXC поддерживают торговлю с использованием кредитного плеча. Кредитное плечо усиливает как прибыль, так и убытки и может привести к ликвидации позиции или даже к отрицательному балансу. Пожалуйста, выбирайте уровень плеча с осторожностью.





6) Обработка корпоративных событий: В случае корпоративных событий – таких как дивиденды, сплиты или обратные сплиты – цена базовых акций может значительно колебаться. Чтобы обеспечить справедливую и упорядоченную торговлю, MEXC применит механизм предварительного расчета с принудительным закрытием всех открытых позиций. Торговля возобновится в обычном режиме после завершения расчетного процесса. Пожалуйста, следите за официальными объявлениями для своевременного получения обновлений.





Примечания:

1) Дивиденды и экс-права (ex-rights) относятся к корпоративным событиям, при которых прибыль распределяется между акционерами в виде денежных средств или акций. В дату отсечки (экс-дивидендную дату) цена акции корректируется соответствующим образом.

2) Сплиты акций увеличивают количество находящихся в обращении акций при одновременном снижении цены за акцию, что способствует повышению ликвидности. В целом, сплиты считаются положительным сигналом относительно перспектив роста компании.

3) Обратные сплиты (также называемые консолидацией акций) уменьшают количество акций в обращении и увеличивают цену за акцию. Чаще всего они используются для соответствия требованиям листинга или улучшения показателя прибыли на акцию.













Справедливая цена привязана к данным о ценах на токенизированные акции США, предоставленным Ondo, которые могут отличаться от последней рыночной цены соответствующих акций США в режиме реального времени.









В отличие от бессрочных фьючерсов, фьючерсы на акции MEXC в настоящее время не имеют комиссий за финансирование.









Для каждой сделки с фьючерсами на акции прибыль и убыток (PNL) в первую очередь определяются разницей между ценами открытия и закрытия позиции. Примечание: Кредитное плечо усиливает как потенциальную прибыль, так и убытки. Фактический результат зависит от используемого кредитного плеча и размера позиции.





Формула: PNL = (Цена закрытия − Цена открытия) × Кредитное плечо × Количество акций × Направление

Направление: Лонг = +1, Шорт = -1





Примеры:





1) Прибыль с Лонг позиции: Купили 1 акцию Apple (AAPL) по цене 100$ (кредитное плечо = 1). Когда цена выросла до 105$, закрыли позицию.

PNL = (105 − 100) × 1 × 1 = 5$





2) Прибыль с Шорт позиции: Продали 1 акцию Tesla (TSLA) по цене 200$. Когда цена упала до 195$, закрыли позицию.

PNL = (195 − 200) × 1 × 1 × (−1) = 5$









MEXC внедряет систему управления рисками, аналогичную ведущим платформам для бессрочных фьючерсов:

1) Платформа постоянно отслеживает ставку маржи пользователей в режиме реального времени.

2) Коэффициент маржи рассчитывается на основе справедливой цены.

3) Когда ставка маржи опускается ниже поддерживающего порога, система автоматически инициирует ликвидацию, чтобы минимизировать возможные убытки.





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.





