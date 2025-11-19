Фьючерсы на акции на основе криптовалют – это финансовые деривативы, которые объединяют акции США (акции публичных компаний США) с рынком криптовалют через торговлю фьючерсами. Эти инструменты позволяФьючерсы на акции на основе криптовалют – это финансовые деривативы, которые объединяют акции США (акции публичных компаний США) с рынком криптовалют через торговлю фьючерсами. Эти инструменты позволя
Обучение/Руководства для начинающих/Фьючерсы/Как торгова...ции на MEXC

Как торговать фьючерсами на акции на MEXC

Начинающий
19 ноября 2025 г.MEXC
0m
#Новички#Фьючерсы
Ondo
ONDO$0.51045-1.29%
Robinhood
HOOD$0.000008752-5.81%
MemeCore
M$1.28512-0.55%

Фьючерсы на акции на основе криптовалют – это финансовые деривативы, которые объединяют акции США (акции публичных компаний США) с рынком криптовалют через торговлю фьючерсами. Эти инструменты позволяют инвесторам спекулировать на движении цен американских акций, используя криптовалюту (например, USDT) в качестве маржи, без необходимости удерживать базовые активы.

1. Ключевые особенности фьючерсов на акции MEXC


1) Фактические торговые часы указаны на странице торговли.

2) Цена базового актива привязана к данным о ценах на токенизированные акции США от Ondo, которые могут отличаться от последних рыночных цен соответствующих акций США в режиме реального времени.

3) Пользователи могут выполнять стандартные торговые действия, такие как открытие лонг и шорт позиций. Кредитное плечо, доступное для каждой торговой пары фьючерсов на акции, варьируется, поэтому, пожалуйста, обратите внимание на конкретные показатели кредитного плеча, отображаемые на странице.

4) Опыт торговли бессрочными фьючерсами: Благодаря удобному интерфейсу и конструкции бессрочных фьючерсов MEXC снижает барьер для входа и обеспечивает бесшовный торговый опыт как для начинающих, так и для опытных инвесторов.

2. Как торговать фьючерсами на акции на MEXC


Платформа фьючерсов на акции MEXC предлагает растущий выбор фьючерсов на акции США, включая COIN, HOOD, NVDA, AAPL, AMZN, GOOGL, META, TSLA, MCD и другие. Платформа будет продолжать расширять свой ассортимент, чтобы удовлетворять разнообразные торговые потребности пользователей.

Фьючерсы на акции MEXC используют тот же механизм торговли, что и бессрочные фьючерсы, обеспечивая единый интерфейс и пользовательский опыт. Это значительно снижает барьер для входа пользователей и улучшает общий опыт торговли.

Чтобы начать торговлю, пользователи могут ввести название нужного фьючерса на акции прямо в строку поиска на странице торговли фьючерсами или перейти на вкладку «Акции» и выбрать предпочитаемые фьючерсы из доступных вариантов.


*BTN- Начать торговлю&BTNURL=https://www.mexc.com/ru-RU/futures/COINBASE_USDT*

Аналогично, в приложении MEXC достаточно ввести название фьючерса на акции в строку поиска в разделе торговли фьючерсами, чтобы начать. Для лучшего опыта рекомендуется обновить приложение MEXC до версии 6.17.0 или выше.


Обратите внимание: Фьючерсы на акции MEXC в настоящее время поддерживают только режим изолированной маржи. Режим кросс-маржи недоступен.

3. Важные замечания по торговле фьючерсами на акции на MEXC


1) Часы торговли и праздничные дни: Пожалуйста, обращайте внимание на время открытия и закрытия рынка, а также на официальные праздники. Торговые часы: с понедельника 07:00 (МСК) по пятницу 07:00 (МСК), доступно 24 часа в сутки, 5 дней в неделю. В праздничные дни и во время закрытия рынка торговля будет приостановлена – пользователи не смогут размещать или закрывать ордера.

2) Операции во время закрытия рынка: Во время закрытия рынка вы можете отменять неисполненные ордера и добавлять маржу. Однако вы не можете размещать новые ордера или закрывать открытые позиции. Если вас беспокоят колебания цен, влияющие на ваши позиции, рекомендуется заранее их закрыть.

3) Комиссии за финансирование: В настоящее время MEXC отменяет комиссии за финансирование по фьючерсам на акции на ограниченное время.

4) Риски при ночном удержании позиций и открытии рынка: Имейте в виду, что справедливая цена при открытии рынка может значительно отличаться от цены закрытия предыдущего дня. Позиции, оставленные на ночь, несут повышенный риск. Пожалуйста, обеспечьте надлежащее управление рисками.

5) Предупреждение о рисках при использовании кредитного плеча: Фьючерсы на акции на MEXC поддерживают торговлю с использованием кредитного плеча. Кредитное плечо усиливает как прибыль, так и убытки и может привести к ликвидации позиции или даже к отрицательному балансу. Пожалуйста, выбирайте уровень плеча с осторожностью.

6) Обработка корпоративных событий: В случае корпоративных событий – таких как дивиденды, сплиты или обратные сплиты – цена базовых акций может значительно колебаться. Чтобы обеспечить справедливую и упорядоченную торговлю, MEXC применит механизм предварительного расчета с принудительным закрытием всех открытых позиций. Торговля возобновится в обычном режиме после завершения расчетного процесса. Пожалуйста, следите за официальными объявлениями для своевременного получения обновлений.

Примечания:
1) Дивиденды и экс-права (ex-rights) относятся к корпоративным событиям, при которых прибыль распределяется между акционерами в виде денежных средств или акций. В дату отсечки (экс-дивидендную дату) цена акции корректируется соответствующим образом.
2) Сплиты акций увеличивают количество находящихся в обращении акций при одновременном снижении цены за акцию, что способствует повышению ликвидности. В целом, сплиты считаются положительным сигналом относительно перспектив роста компании.
3) Обратные сплиты (также называемые консолидацией акций) уменьшают количество акций в обращении и увеличивают цену за акцию. Чаще всего они используются для соответствия требованиям листинга или улучшения показателя прибыли на акцию.

4. Часто задаваемые вопросы о фьючерсах на акции MEXC


4.1 Как рассчитывается справедливая цена?


Справедливая цена привязана к данным о ценах на токенизированные акции США, предоставленным Ondo, которые могут отличаться от последней рыночной цены соответствующих акций США в режиме реального времени.

4.2 Как взимаются комиссии за финансирование?


В отличие от бессрочных фьючерсов, фьючерсы на акции MEXC в настоящее время не имеют комиссий за финансирование.

4.3 Как рассчитывается PNL?


Для каждой сделки с фьючерсами на акции прибыль и убыток (PNL) в первую очередь определяются разницей между ценами открытия и закрытия позиции. Примечание: Кредитное плечо усиливает как потенциальную прибыль, так и убытки. Фактический результат зависит от используемого кредитного плеча и размера позиции.

Формула: PNL = (Цена закрытия − Цена открытия) × Кредитное плечо × Количество акций × Направление
Направление: Лонг = +1, Шорт = -1

Примеры:

1) Прибыль с Лонг позиции: Купили 1 акцию Apple (AAPL) по цене 100$ (кредитное плечо = 1). Когда цена выросла до 105$, закрыли позицию.
PNL = (105 − 100) × 1 × 1 = 5$

2) Прибыль с Шорт позиции: Продали 1 акцию Tesla (TSLA) по цене 200$. Когда цена упала до 195$, закрыли позицию.
PNL = (195 − 200) × 1 × 1 × (−1) = 5$

4.4 Какие меры управления рисками применяются?


MEXC внедряет систему управления рисками, аналогичную ведущим платформам для бессрочных фьючерсов:
1) Платформа постоянно отслеживает ставку маржи пользователей в режиме реального времени.
2) Коэффициент маржи рассчитывается на основе справедливой цены.
3) Когда ставка маржи опускается ниже поддерживающего порога, система автоматически инициирует ликвидацию, чтобы минимизировать возможные убытки.

Рекомендуемые статьи


Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


Популярные статьи

Часто задаваемые вопросы – Аккаунт

Часто задаваемые вопросы – Аккаунт

1. Вход в систему1.1 Как войти в аккаунт, если недоступны ни мой номер мобильного телефона, ни электронная почта?Если вы помните пароль от аккаунта:На веб-сайте: На официальной странице входа введите

Как отправить биткоин? Полное пошаговое руководство

Как отправить биткоин? Полное пошаговое руководство

Отправка биткоина поначалу может показаться сложной, но на самом деле это довольно просто, как только вы поймёте основы. Это руководство проведёт вас через всё, что нужно знать о безопасной и эффектив

Биткоин против золота: какой актив лучше для сохранения стоимости?

Биткоин против золота: какой актив лучше для сохранения стоимости?

Дебаты о биткоине против золота обострились, поскольку оба актива достигли исторических оценок в 2025 году. Золото значительно выросло, превысив $3,000 за унцию, в то время как биткоин торгуется выше

Почему биткоин ценен? 5 ключевых причин его цены

Почему биткоин ценен? 5 ключевых причин его цены

Биткоин вырос с центов до десятков тысяч долларов, но многие до сих пор задаются вопросом, как цифровая валюта без физического обеспечения может иметь ценность. В этой статье объясняются основные факт

Связанные статьи

Инструкции по использованию фьючерсных бонусов, аирдропов позиции и ваучеров

Инструкции по использованию фьючерсных бонусов, аирдропов позиции и ваучеров

1. Инструкция по использованию фьючерсного бонуса1.1 Правила фьючерсных бонусов1) Фьючерсные бонусы могут быть использованы только для торговли фьючерсами. Прибыль, полученную с помощью бонуса, можно

Что такое фьючерсный заработок MEXC?

Что такое фьючерсный заработок MEXC?

1. Что такое фьючерсный заработок MEXC?Фьючерсный заработок – это финансовый продукт, предлагаемый MEXC для пользователей фьючерсов. После активации соответствующие средства на вашем фьючерсном счете

Что такое принудительная ликвидация?

Что такое принудительная ликвидация?

1. Что такое принудительная ликвидация?Принудительная ликвидация происходит, когда ваша маржа достигает уровня поддерживающей маржи, что приводит к необходимости ликвидации вашей позиции, в результате

Что такое фьючерсный прогноз? Простой и доступный метод торговли фьючерсами

Что такое фьючерсный прогноз? Простой и доступный метод торговли фьючерсами

Торговля фьючерсами криптовалют привлекает бесчисленное количество инвесторов благодаря высокому кредитному плечу и возможности получать прибыль как на растущем, так и на падающем рынке. Однако сложны

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов