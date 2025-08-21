Как настроить параметры вывода средств





Вопросы безопасности в сфере криптовалют всегда вызывали озабоченность как у платформ, так и у пользователей. Последствия инцидента на Mt. Gox до сих пор не устранены, и случаи кражи криптовалют продолжают происходить. Для защиты активов пользователей в MEXC предусмотрена двухфакторная аутентификация (2FA) и расширенные настройки безопасности.





При выводе средств необходимо вводить коды верификации электронной почты, мобильной верификации и Google Authenticator. Все это – меры безопасности в рамках двухфакторной аутентификации (2FA). Для обеспечения безопасности аккаунта рекомендуется включить хотя бы одну из форм двухфакторной аутентификации. Если вы хотите узнать, как настроить Google Authenticator, вы можете обратиться к " Привязка Google Authenticator ."





Веб-сайт





Приложение









Безопасность. Прокрутите страницу вниз, и в разделе «Расширенная безопасность» вы найдете пункт «Настройки безопасности средств». Войдите в систему MEXC, наведите курсор на значок пользователя в правом верхнем углу главной страницы и выберите раздел. Прокрутите страницу вниз, и в разделе «Расширенная безопасность» вы найдете пункт «Настройки безопасности средств».









«Настройки безопасности средств» разделены на три раздела: «Быстрый вывод», «Белый список адресов вывода» и «Быстрый перевод DEX+».













Нажмите кнопку переключения справа от пункта «Быстрый вывод», выберите лимит разового вывода/перевода без проверки: Здесь в качестве примера мы будем использовать 500 USDT. Нажмите на кнопку «Подтвердить».









Введите данные для верификации безопасности и нажмите кнопку «Подтвердить», чтобы включить функцию быстрого вывода средств.





Обратите внимание, что верификация будет осуществляться на основе настроек двухфакторной аутентификации (2FA), заданных лично вами. В примере, показанном ниже, доступны следующие методы верификации: верификация по электронной почте, верификация с помощью Google Authenticator и верификация с помощью SMS.









После включения функции «Быстрый вывод» при сумме разового вывода менее 500 USDT он больше не будет проходить двухфакторную аутентификацию (2FA), а вывод средств будет осуществляться напрямую.









Нажмите кнопку переключения справа от «Белый список адресов вывода» и пройдите верификацию безопасности, чтобы включить эту функцию.





Важно отметить, что до включения функции «Белый список адресов вывода» вы можете выводить средства на любой адрес. После включения этой функции вы сможете выводить средства только на адреса, включенные в белый список.









После того как белый список адресов вывода был успешно включен, нажмите на настройку адресов/контактов белого списка, чтобы перейти на страницу вывода средств для адресов/контактов.









Нажмите на «Добавить адрес вывода», выберите «Обычный адрес», заполните криптовалюту, сеть перевода, адрес вывода и метку адреса (необязательно). Затем поставьте флажок напротив пункта «Установить в качестве адреса в белом списке» и нажмите «Подтвердить».









Заполните информацию о проверке безопасности и нажмите «Подтвердить», чтобы завершить добавление адреса вывода средств. Аналогичным образом верификация будет основана на настройках двухфакторной аутентификации (2FA), которые вы лично настроили.









Если вы хотите сразу добавить несколько адресов в белый список, нажмите на кнопку «Массовое добавление». На странице «Массовое добавление адресов вывода» заполните криптовалюту, сеть перевода, адресную метку (необязательно), адрес вывода, мемо/тег (необязательно) и включите опцию «Белый список». После добавления всех адресов нажмите «Сохранить».









Функция ограничения безопасности по белому списку





Когда белый список адресов вывода включен, появится опция ограничения безопасности по белому списку. Обратите внимание:

После включения этой функции вывод средств на вновь добавленные адреса из белого списка потребует 24-часового ожидания.

Если вы отключите эту функцию после ее включения, вашему аккаунту придется подождать 24 часа, прежде чем снова можно будет выводить средства.

Для обеспечения безопасности ваших средств настоятельно рекомендуется держать эту функцию включенной.













Нажмите кнопку переключения рядом с пунктом «Быстрый перевод DEX+», введите лимит разового перевода без верификации (1-2 000 USDT, например, 200 USDT), затем нажмите «Подтвердить».





Введите информацию о верификации безопасности и снова нажмите «Подтвердить», чтобы включить функцию быстрого перевода DEX+.





После включения этой функции небольшие переводы токенов основной сети между вашим счетом DEX+ и спотовым счетом больше не будут требовать верификации безопасности.













Внутри приложения нажмите на значок пользователя в левом верхнем углу и выберите «Безопасность». Затем прокрутите страницу вниз и выберите «Настройки безопасности активов».













1) Нажмите кнопку переключения справа от пункта «Белый список», введите код верификации для двухфакторной аутентификации, и функция «Белый список» будет включена. После включения вы сможете выводить средства только на адреса, включенные в белый список, а вывод средств на другие адреса будет невозможен.





2) Если у вас нет адресов в белом списке, нажмите на «Адрес для вывода» ниже, чтобы перейти на страницу добавления адресов в белый список





3) Нажмите на «Добавить адрес».





4) В строке поиска введите криптовалюту, которую вы хотите добавить. В этом примере мы будем использовать MX.





5) Заполните данные о криптовалюте, адресе, сети и т. д. Затем поставьте галочку напротив «Добавить в белый список» и нажмите «Подтвердить», чтобы завершить.









Функция ограничения безопасности по белому списку





Нажмите кнопку переключения справа от «Быстрый вывод», выберите лимит на разовый вывод средств без верификации, нажмите на «Подтвердить», введите код верификации для двухфакторной аутентификации, и функция «Быстрый вывод» будет включена. На изображении ниже показан установленный лимит на вывод средств без верификации в размере 500 USDT.





После включения функции быстрого вывода средств верификация безопасности больше не будет требоваться для снятия небольших сумм (например, 500 USDT) на адреса из белого списка, что обеспечит быстрый вывод средств.













Нажмите кнопку переключения рядом с «Быстрый перевод DEX+», введите установленный лимит перевода на разовую транзакцию (1-2 000 USDT, например, 200 USDT), затем нажмите «Подтвердить».





Введите данные для верификации безопасности и снова нажмите «Подтвердить», чтобы включить функцию быстрого перевода DEX+.





После включения этой функции небольшие переводы токенов основной сети между вашим счетом DEX+ и спотовым счетом больше не будут требовать верификации безопасности.













Если вы часто осуществляете вывод средств, настройки вывода могут повысить эффективность и обеспечить эффективную защиту ваших активов.





Функция «Быстрый вывод» позволяет инициировать вывод средств в пределах определенного диапазона средств без использования 2FA, что позволяет быстро выводить средства. В сочетании с использованием «Белого списка» вы можете быстро выводить средства на часто используемые адреса без необходимости каждый раз копировать эти адреса. Вам нужно только пометить эти адреса при настройке белого списка.





В практических сценариях использования, если у вас есть привычка к долгосрочным инвестициям, вы можете приобрести токены, в которые инвестируете, на платформе MEXC, а затем использовать функцию «Белый список» для быстрого вывода средств на различные адреса кошельков. Если вы часто совершаете небольшие переводы на определенные адреса, например, выплачиваете зарплату сотрудникам, использование функции быстрого вывода также может повысить эффективность вашей работы.



