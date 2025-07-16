Как настроить напоминания о листинге новых токенов





Торговая платформа MEXC высоко ценится пользователями за то, что предлагает самые трендовые токены и чрезвычайно низкие комиссии. Мы также стремимся сделать криптовалюты понятными и доступными для всех. Поэтому, чтобы помочь пользователям, которым необходимо тщательно следить за рынком и не пропустить ни одного нового листинга, MEXC ввела новую функцию напоминания о листинге токенов.













Новые» рядом с «Топ фьючерсы» и ниже «Показывают рост на споте». В списке «Новые» отображается информация о последних торговых парах и обратный отсчет времени до их листинга. На главной странице официального веб-сайта MEXC прокрутите страницу вниз, чтобы найти раздел «Самые популярные токены в мире», и найдите виджет «» рядом с «» и ниже «». В списке «» отображается информация о последних торговых парах и обратный отсчет времени до их листинга.









Нажмите кнопку «Еще» справа, чтобы перейти к более подробному списку «Новые». На этой странице представлена полная информация обо всех предстоящих листингах токенов, а также данные об изменении цен на токены, недавно включенные в листинг.













На главной странице перейдите в среднюю часть, проведите пальцем вправо и нажмите на «Новые», чтобы просмотреть информацию о предстоящих запусках токенов, включая торговую пару и обратный отсчет времени до листинга.

















Выберите любой новый токен, чтобы перейти на его торговую страницу. На торговой странице появится таймер обратного отсчета, указывающий, когда начнутся торги этим токеном.





Под таймером обратного отсчета переключите кнопку рядом с «Напомнить мне за 30м. до листинга», чтобы включить напоминание о листинге нового токена.









Нажмите кнопку > справа, чтобы настроить параметры напоминания о листинге.





Пользователи могут выбрать напоминание за 30 минут, 10 минут или 3 минуты до листинга или установить собственное время напоминания в соответствии со своими предпочтениями.





Как включить уведомления MEXC в браузере». Доступные способы уведомления включают уведомления в приложении, уведомления платформы и уведомления в браузере. Подробные инструкции по активации уведомлений в браузере смотрите в статье «».









Обратите внимание, что если вы уже установили напоминание о начале торгов для определенной торговой пары и оно сработало, вы больше не сможете установить новое напоминание для той же торговой пары.









Нажмите на любую пару токенов в разделе «Новые», чтобы перейти на страницу торговли этим токеном. На торговой странице вы можете просмотреть обратный отсчет до начала торговли токеном.





Под обратным отсчетом переключите переключатель рядом с надписью «Напомнить мне за 30м до листинга», чтобы включить уведомление. Обратите внимание, что для использования этой функции напоминания вам необходимо сначала включить уведомления MEXC на своем телефоне.

Нажав на «Напомнить мне за 30м до листинга», вы можете настроить напоминание о торгах.





Вы можете установить напоминание на 30 минут, 10 минут или 3 минуты до начала торгов или настроить время в соответствии с вашими предпочтениями. Среди способов уведомления поддерживаются уведомления приложений, сообщения и уведомления в браузере. Уведомление в браузере действует только для веб-версии.









Еще раз напоминаем, что если вы уже установили напоминание о начале торгов для определенной торговой пары и оно сработало, вы больше не сможете установить новое напоминание для той же торговой пары.



