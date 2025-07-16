Как настроить стоп-лосс в торговле фьючерсами

В торговле фьючерсами функция стоп-лосс помогает трейдерам ограничивать убытки и контролировать риски. Установив цену стоп-лосса, вы можете обеспечить своевременный выход из позиции при неблагоприятном движении рынка, избежав тем самым дальнейших потерь.
В торговле фьючерсами стоп-лосс означает совершение сделок для закрытия позиций и ограничения дальнейших потерь, когда цена достигает определенного уровня. При торговле фьючерсами стоп-лосс обычно устанавливается на определенную цену или процент. Как только рыночная цена коснется или превысит установленную точку стоп-лосса, сделка будет автоматически исполнена.
Указывает фиксированную сумму в качестве точки стоп-лосса. Например, если вы открываете позицию по фьючерсной паре: вы можете установить точку стоп-лосс, и как только цена фьючерса упадет до точки стоп-лосс, ваша позиция будет автоматически закрыта, чтобы ограничить ваши потери.
Вы можете установить процентный стоп-лосс в соответствии с вашей готовностью к риску. Например, вы можете установить автоматическую продажу актива, когда его цена упадет на 10 % ниже цены покупки.
Вы можете использовать технические индикаторы для установки точек стоп-лосса. Например, вы можете использовать такие технические индикаторы, как скользящие средние, линии поддержки, линии сопротивления и т. д., для определения точек стоп-лосса.
Это делит точку стоп-лосса на несколько этапов и постепенно снижает ее. В этом случае вы сможете более гибко настраивать точку стоп-лосса во время волатильности рынка.
Быстрое закрытие - это заключение сделок на основе цены закрытия контрагента и реализация сделок "Лучшие 30 предложений": ваш ордер на закрытие может быстро сравняться с ценами контрагента в диапазоне 30 предложений, а оставшаяся невыполненной часть автоматически преобразуется в лимитный ордер.
Вам нужно установить [Цена] (рыночная или последняя цена) и [Количество] (25%, 50%, 75% и 100%).
Это отменит все лимитные ордера и закроет все позиции рыночными ордерами (в зависимости от рыночных условий операция может быть не на 100% успешной).
Использование [Рыночной цены] для [Закрытия лонг] / [Закрытия шорт] позиций также позволяет достичь цели активного стоп-лосса.
Как показано на рисунке ниже: при открытии лонг позиции в BTC/USDT использование [триггерного ордера] позволяет устанавливать как длинные, так и короткие [позиции закрытия]; поэтому, когда [средняя цена исполнения] меньше, чем [средняя цена открытия], ордер также может быть запущен для достижения заранее установленного [стоп-лосса].
На торговой платформе MEXC Фьючерсы вы можете устанавливать условия стоп-лосса в соответствии с вашими предпочтениями в отношении риска, торговыми стратегиями и рыночными условиями: обычно в виде ценовых или процентных параметров. Вы также можете вручную исполнять ордера стоп-лосс для закрытия позиций и ограничения убытков. Функция стоп-лосс помогает контролировать риск и предотвращать дальнейшее увеличение убытков. Однако в реальной торговле фьючерсами различные настроения на рынке могут вызывать разное поведение стоп-лосса: например, при наличии благоприятных или неблагоприятных фундаментальных факторов (таких как новости отрасли) трейдеры могут активно закрывать существующие позиции. Поэтому необходимо накапливать больше методик стоп-лосса на основе реального торгового опыта.
Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным с ними услугам, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.