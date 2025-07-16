Как настроить стоп-лосс в торговле фьючерсами





В торговле фьючерсами функция стоп-лосс помогает трейдерам ограничивать убытки и контролировать риски. Установив цену стоп-лосса, вы можете обеспечить своевременный выход из позиции при неблагоприятном движении рынка, избежав тем самым дальнейших потерь.









В торговле фьючерсами стоп-лосс означает совершение сделок для закрытия позиций и ограничения дальнейших потерь, когда цена достигает определенного уровня. При торговле фьючерсами стоп-лосс обычно устанавливается на определенную цену или процент. Как только рыночная цена коснется или превысит установленную точку стоп-лосса, сделка будет автоматически исполнена.













Указывает фиксированную сумму в качестве точки стоп-лосса. Например, если вы открываете позицию по фьючерсной паре: вы можете установить точку стоп-лосс, и как только цена фьючерса упадет до точки стоп-лосс, ваша позиция будет автоматически закрыта, чтобы ограничить ваши потери.









Вы можете установить процентный стоп-лосс в соответствии с вашей готовностью к риску. Например, вы можете установить автоматическую продажу актива, когда его цена упадет на 10 % ниже цены покупки.









Вы можете использовать технические индикаторы для установки точек стоп-лосса. Например, вы можете использовать такие технические индикаторы, как скользящие средние, линии поддержки, линии сопротивления и т. д., для определения точек стоп-лосса.









Это делит точку стоп-лосса на несколько этапов и постепенно снижает ее. В этом случае вы сможете более гибко настраивать точку стоп-лосса во время волатильности рынка.













Быстрое закрытие - это заключение сделок на основе цены закрытия контрагента и реализация сделок "Лучшие 30 предложений": ваш ордер на закрытие может быстро сравняться с ценами контрагента в диапазоне 30 предложений, а оставшаяся невыполненной часть автоматически преобразуется в лимитный ордер.









Вам нужно установить [Цена] (рыночная или последняя цена) и [Количество] (25%, 50%, 75% и 100%).









Это отменит все лимитные ордера и закроет все позиции рыночными ордерами (в зависимости от рыночных условий операция может быть не на 100% успешной).









Использование [Рыночной цены] для [Закрытия лонг] / [Закрытия шорт] позиций также позволяет достичь цели активного стоп-лосса.









Поскольку закрытие длинных/коротких позиций с помощью [лимитных ордеров] может быть завершено только по последней цене или по цене лучше последней цены (т.е. по прибыльному сценарию);





Поэтому после открытия позиции использование [лимитного ордера] для закрытия позиций не может достичь цели стоп-лосса.





Как показано на диаграмме ниже: при открытии длинной позиции в BTC/USDT установка стоп-лосса с помощью [лимитного ордера] ([цена ордера] 65000 USDT) не может быть выполнена ниже последней цены (средняя цена исполнения 66972,7 USDT).













Вы можете точно установить [триггерную цену], [цену] и [количество] (регулируемое соотношение);





[Лимитные ордера] для закрытия лонг/шорт позиций могут быть исполнены по последней цене или по цене лучше последней цены (т.е. по прибыльному сценарию), или по цене хуже последней цены (т.е. по убыточному сценарию);





Как показано на рисунке ниже: при открытии лонг позиции в BTC/USDT использование [триггерного ордера] позволяет устанавливать как длинные, так и короткие [позиции закрытия]; поэтому, когда [средняя цена исполнения] меньше, чем [средняя цена открытия], ордер также может быть запущен для достижения заранее установленного [стоп-лосса].













[Трейлинг-ордера] позволяют точно настроить значения [Отклонения трейла] ([коэффициент] или [расстояние между ценами]) и [количество] (регулируемый коэффициент);





[Трейлинг-стоп ордера] для позиций [закрыть лонг]/[закрыть шорт] могут быть выполнены только по цене хуже последней цены (т.е. по убыточному сценарию);





Как показано на диаграмме ниже: при открытии шорт позиции BTC/USDT после использования [трейлинг-стоп ордера] существующие позиции заполняются по цене примерно на 10% хуже последней цены (64924,7 USDT).













Ордера [Только размещение] аналогичны [Лимитным ордерам] для закрытия лонг/шорт позиций: они могут быть исполнены только по последней цене или по цене лучше последней (т. е. по прибыльному сценарию);





Поэтому после открытия позиции закрытие ее ордером [Только размещение] не может достичь цели стоп-лосса;





Как показано на рисунке ниже: при открытии лонг позиции в BTC/USDT установка стоп-лосса с помощью ордера [Только размещение] ([цена ордера] на 65000 USDT) приводит к отмене ордера.













Функцию [Тейк-профит] / [Стоп-лосс] можно установить как до открытия позиции, так и отредактировать после открытия. Подробнее можно прочитать в статье Настройки тейк-профит и стоп-лосс при торговле фьючерсами









На торговой платформе MEXC Фьючерсы вы можете устанавливать условия стоп-лосса в соответствии с вашими предпочтениями в отношении риска, торговыми стратегиями и рыночными условиями: обычно в виде ценовых или процентных параметров. Вы также можете вручную исполнять ордера стоп-лосс для закрытия позиций и ограничения убытков. Функция стоп-лосс помогает контролировать риск и предотвращать дальнейшее увеличение убытков. Однако в реальной торговле фьючерсами различные настроения на рынке могут вызывать разное поведение стоп-лосса: например, при наличии благоприятных или неблагоприятных фундаментальных факторов (таких как новости отрасли) трейдеры могут активно закрывать существующие позиции. Поэтому необходимо накапливать больше методик стоп-лосса на основе реального торгового опыта.





