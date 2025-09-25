Изменение порядка позиций для более удобной торговли

В торговле фьючерсами, как только вы открыли позицию, она появится в разделе «Открытые позиции». Список открытых позиций включает в себя торговую пару, позицию, среднюю цену входа, справедливую цену, расчетную цену ликвидации, ставку маржи, маржу, нереализованный PNL, реализованный PNL, мгновенное закрытие, TP/SL, закрытие позиции, обратная позиция и многие другие поля данных и кнопки действий.









Поскольку объем информации большой, некоторые поля могут отображаться не полностью, и вам нужно будет пролистать влево или вправо, чтобы их увидеть. Чтобы удовлетворить различные предпочтения пользователей, MEXC запустила функцию сортировки открытых позиций, позволяющую настраивать порядок отображения этих полей в соответствии с вашими привычками использования.





Если у вас много открытых позиций, вы также можете отсортировать их с помощью различных фильтров, таких как «Позиция», «Средняя цена входа», «Справедливая цена», «Ориентировочная цена ликвидации», «Ставка маржи», «Маржа», «Нереализованная прибыль/убыток» и «Реализованная прибыль/убыток». Это упрощает сравнение деталей различных пар.





*BTN-Начните свое путешествие в мир фьючерсной торговли&BTNURL= https://www.mexc.com/ru-RU/futures/BTC_USDT













Гибко настраивая порядок отображения информации, трейдеры могут размещать наиболее важные данные на видных местах в соответствии со своими торговыми привычками и приоритетными направлениями. Например, трейдеры, которые внимательно следят за нереализованной прибылью/убытком, могут переместить это поле на передний план, что позволит им сразу же при открытии страницы «Позиции» получить доступ к ключевым данным о прибыли и убытках и своевременно принимать решения.









При удержании нескольких позиций корректировка порядка информации помогает трейдерам проводить всестороннее и систематическое сравнение. Например, сортируя позиции по нереализованному PNL от наибольшего к наименьшему, трейдеры могут быстро определить позиции с наилучшими и наихудшими показателями и соответствующим образом скорректировать распределение позиций, оптимизируя портфель и максимизируя доходность.









Возможность настраивать порядок отображения информации в разделе «Открытые позиции» позволяет трейдерам упорядочивать данные в соответствии со своими предпочтениями и уникальными торговыми требованиями.













1) Закрепите первый столбец





Эта функция работает аналогично функции закрепления ячейки в Excel. Рядом с «Торговой парой» в разделе «Открытые позиции» находится кнопка закрепления 📌. После нажатия на нее столбец «Торговая пара» будет закреплен.





При пролистывании окна влево или вправо столбец «Торговая пара» останется фиксированным и не будет сдвигаться.









2) Индивидуальный порядок





Когда вы хотите выполнить действия с открытыми позициями, такие как «Обратная позиция» или «Закрыть позицию», в веб-интерфейсе может потребоваться прокрутить влево или вправо, чтобы найти нужную кнопку действия, прежде чем продолжить.





С помощью функции настраиваемой сортировки вы можете переместить часто используемые кнопки и поля данных ближе, а менее часто используемые – дальше. Это поможет вам сэкономить время при торговле.





Как показано в примере ниже, действие «Мгновенное закрытие» перемещено на передний план. Нажав и удерживая столбец «Закрыть все по рынку» под «Мгновенное закрытие», вы можете перетащить его влево, рядом с «Торговой парой». Отпустив мышь, вы завершите перемещение и обновите порядок отображения.





Примечание: Столбец «Торговая пара» в крайнем левом углу не может быть перемещен и всегда остается на своем месте.









3) Сортировка нескольких открытых позиций





Если у вас есть несколько позиций и вы хотите отсортировать их по определенному условию от высокого к низкому или от низкого к высокому для более удобного сравнения, вы можете воспользоваться функцией сортировки нескольких позиций MEXC.





Вы можете нажать на различные критерии сортировки, такие как «Позиция», «Средняя цена входа», «Справедливая цена», «Ориентировочная цена ликвидации», «Маржинальная ставка», «Маржа», «Нереализованный PNL» или «Реализованный PNL». Каждый критерий поддерживает как восходящий, так и нисходящий порядок.





Как показано в примере ниже, нажав кнопку «Нереализованный PNL» и выбрав ▼, вы можете отсортировать все позиции от высокой к низкой в зависимости от их Нереализованного PNL.









*BTN-Начните свое путешествие в мир фьючерсной торговли&BTNURL= https://www.mexc.com/ru-RU/futures/BTC_USDT









В приложении доступна та же функция сортировки позиций.





Откройте страницу «Фьючерсы», нажмите кнопку сортировки рядом с «Открытые ордера» и выберите критерий сортировки. Например, в пункте «Нереализованный PNL» выберите «От низшего к высшему», затем нажмите «Подтвердить», чтобы завершить сортировку позиций.













Фьючерсная торговая пара: Относится к торговой паре, которую вы просматриваете в разделе «Торговля фьючерсами». Важно различать торговую пару фьючерсов и базовую криптовалюту. Например, BTC является криптовалютой, но торговая пара бессрочных фьючерсов BTCUSDT и торговая пара бессрочных фьючерсов BTCUSD являются двумя разными торговыми парами. На MEXC Фьючерсы они обычно обозначаются как BTCUSD. Относится к торговой паре, которую вы просматриваете в разделе «Торговля фьючерсами». Важно различать торговую пару фьючерсов и базовую криптовалюту. Например, BTC является криптовалютой, но торговая пара бессрочных фьючерсов BTCUSDT и торговая пара бессрочных фьючерсов BTCUSD являются двумя разными торговыми парами. На MEXC Фьючерсы они обычно обозначаются как BTCUSDT





Размер позиции: Относится к стоимости вашей открытой фьючерсной позиции. На MEXC Фьючерсы размер позиции может отображаться в трех различных единицах: USDT, токенах или контрактах, и вы можете выбрать единицу в зависимости от ваших предпочтений.

USDT размер позиции конвертируется в стоимость USDT. Например, если у вас есть 1 BTC, а цена При отображении вразмер позиции конвертируется в стоимость USDT. Например, если у вас есть 1 BTC, а цена BTC составляет 120 000$, то стоимость вашей позиции BTC будет отображаться как 120 000 USDT.

При отображении в токенах размер позиции отражает фактическое количество удерживаемых вами токенов.

Контракт – это специальная единица, которая представляет собой различные токены или фиатную стоимость в зависимости от торговой пары. Например, 1 контракт бессрочного фьючерса – это специальная единица, которая представляет собой различные токены или фиатную стоимость в зависимости от торговой пары. Например, 1 контракт бессрочного фьючерса BTCUSDT представляет 0,0001 BTC, а 1 контракт бессрочного фьючерса ETHUSDT представляет 0,01 ETH. В фьючерсах с маржой в токенах 1 контракт соответствует фиксированной стоимости в долларах США. Например, 1 контракт фьючерса BTCUSD равен 100$, а 1 контракт фьючерса ETHUSD равен 10$.

Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Правилами торговли фьючерсами на MEXC





Средняя цена входа: Средняя стоимость при открытии позиции пользователем. Например, если пользователь открывает 100 лонг контрактов бессрочных фьючерсов Средняя стоимость при открытии позиции пользователем. Например, если пользователь открывает 100 лонг контрактов бессрочных фьючерсов XRPUSDT по цене 2 USDT, а затем открывает еще 100 лонг контрактов той же торговой пары по цене 2,1 USDT, средняя цена входа пользователя рассчитывается следующим образом:

(2 × 100 + 2,1 × 100) / (100 + 100) = 2,05 USDT





Справедливая цена: Механизм, введенный для предотвращения убытков пользователей в результате аномальных колебаний цен на одной платформе. Она рассчитывается на основе средневзвешенных данных о ценах на основных биржах, что позволяет более справедливо отражать реальную рыночную цену. Для получения более подробной информации о справедливой цене см. раздел: Механизм, введенный для предотвращения убытков пользователей в результате аномальных колебаний цен на одной платформе. Она рассчитывается на основе средневзвешенных данных о ценах на основных биржах, что позволяет более справедливо отражать реальную рыночную цену. Для получения более подробной информации о справедливой цене см. раздел: Индексная цена, справедливая цена и рыночная цена.





Расч. цена ликвидации: Когда справедливая цена достигнет расчетной цены ликвидации, ваша позиция будет ликвидирована. Для получения более подробной информации о ликвидации см. раздел: Когда справедливая цена достигнет расчетной цены ликвидации, ваша позиция будет ликвидирована. Для получения более подробной информации о ликвидации см. раздел: Что такое принудительная ликвидация?





Количество ордера и количество исполнения: Количество ордера – это ожидаемое количество, установленное пользователем при размещении ордера. Когда размер ордера большой, он обычно разбивается на несколько меньших ордеров, которые исполняются последовательно. Количество исполнения – это фактическое количество, которое было исполнено. Когда количество ордера равно количеству исполнения, это означает, что ордер был успешно исполнен.





Цена ордера и средняя цена исполнения: Цена ордера – это ожидаемая цена, введенная пользователем при размещении ордера. Если пользователь выбирает лимитный ордер, цена ордера равна введенной им цене. Если пользователь выбирает рыночный ордер, цена ордера зависит от фактических результатов торговли. Когда размер ордера большой, он обычно разбивается на несколько более мелких ордеров, которые исполняются последовательно. Из-за колебаний рынка фактические цены исполнения этих более мелких ордеров могут различаться. Среднее значение этих цен исполнения является средней ценой исполнения.





Реализованный PNL: Вся реализованная прибыль и убытки по позиции, включая торговые комиссии, комиссии за финансирование и PNL от закрытия позиций (за исключением части комиссий, вычтенных с помощью ваучеров или MX). Более подробные объяснения терминологии фьючерсной торговли см. в разделе Вся реализованная прибыль и убытки по позиции, включая торговые комиссии, комиссии за финансирование и PNL от закрытия позиций (за исключением части комиссий, вычтенных с помощью ваучеров или MX). Более подробные объяснения терминологии фьючерсной торговли см. в разделе «Пояснения к терминологии на странице торговли фьючерсами»





В настоящее время MEXC проводит событие «Фестиваль с 0 комиссией» . Участие в нем позволяет пользователям существенно снизить торговые издержки, достигнув цели «больше экономии, больше сделок, больше заработка». На платформе MEXC вы можете не только торговать по низким ценам в рамках этого события, но и опережать рыночные тенденции и максимально эффективно использовать возможности. Это идеальная отправная точка для ускорения роста ваших активов.









Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.



