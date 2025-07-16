Управление позициями - понятие, с которым трейдеры должны быть знакомы. Оно заключается в распределении средств на различные виды криптовалют в пропорции к общему объему располагаемых средств. НапримеУправление позициями - понятие, с которым трейдеры должны быть знакомы. Оно заключается в распределении средств на различные виды криптовалют в пропорции к общему объему располагаемых средств. Наприме
Обучение/Руководства для начинающих/Спот/Как управля...и позициями

Как управлять спотовыми позициями

16 июля 2025 г.MEXC
0m
Поделиться
#Спот#Базовые концепции
Биткоин
BTC$112,051.27-7.63%
Эфириум
ETH$3,832.4-11.53%
MX Token
MX$2.4812-6.31%


Управление позициями - понятие, с которым трейдеры должны быть знакомы. Оно заключается в распределении средств на различные виды криптовалют в пропорции к общему объему располагаемых средств. Например, если у вас есть 10 000 USDT, и вы выделяете 3 000 USDT на BTC, 3 000 USDT на ETH, 2 000 USDT на MX и 2 000 USDT на USDT, то ваша позиция составляет в общей сложности 10 000 USDT, из которых 30% в BTC, 30% в ETH, 20% в MX и 20% в USDT.


Выше приведен лишь простой пример. Перед входом на рынок необходимо учитывать больше факторов, таких как количество позиций, размер торговли, ожидаемый риск и условия выхода. Подготовка к управлению позициями и составление торгового плана необходимы для минимизации риска.

1.Зачем нужно управлять позициями？


① Правильное управление позициями позволяет снизить риск.


В инвестиционном процессе правильное управление позициями имеет решающее значение. Управление позициями определяет распределение и размер позиций. Размер и распределение позиций напрямую влияют на риск и доходность ваших инвестиций. Правильный размер позиции и соответствующее распределение позиций могут снизить риск. И наоборот, несоответствующий размер позиции и неправильное распределение позиций могут увеличить риск.

② Устранение эмоциональных помех.


Заранее составленный план управления позициями и следование ему позволяют исключить эмоциональные помехи. Криптовалютный рынок очень волатилен, и опытные трейдеры часто используют новости для создания ажиотажа и значительных колебаний рынка. Если в такие моменты торговать на эмоциях, это может привести к убыткам. Однако следование заранее разработанному плану управления позициями может эффективно снизить потери, вызванные эмоциональной торговлей.

2.Методы управления позициями


Эффективные методы управления позициями могут помочь инвесторам контролировать риск и максимизировать доходность инвестиций. Вот несколько практических советов по управлению позициями:

①Регулируйте размер позиции в зависимости от рыночных условий.


Необходимо здраво оценивать текущие рыночные тенденции. Если большинство криптовалют растет, то рынок, возможно, находится в состоянии "бычьего рынка", и вы можете соответствующим образом увеличить размер своей позиции. Если большинство криптовалют снижается, то, возможно, рынок находится в состоянии "медвежьего рынка", и вы можете уменьшить размер своей позиции. Однако следует контролировать распределение позиций и избегать направления всех средств на один объект инвестирования.

②Выберите подходящие цели инвестирования и соответствующим образом распределите свои позиции.


В зависимости от рыночной капитализации криптовалюты можно разделить на крупные, средние и низкокапитализированные. У криптовалют с крупной капитализацией общая рыночная капитализация превышает 10 млрд. долларов США, у криптовалют со средней капитализацией - от 1 до 10 млрд. долларов США, а у криптовалют с низкой капитализацией общая рыночная капитализация не превышает 1 млрд. долларов США. В целом криптовалюты с крупной капитализацией характеризуются более низкой волатильностью, криптовалюты со средней капитализацией находятся посередине, а криптовалюты с низкой капитализацией, как правило, имеют более высокую волатильность. Как правило, более высокая волатильность связана с большей потенциальной доходностью и рисками. Вы можете разумно распределить свои позиции, исходя из характеристик различных типов криптовалют. Например, распределить 60% на криптовалюты с крупной капитализацией, 30% - на криптовалюты со средней капитализацией и 10% - на криптовалюты с низкой капитализацией.

3. Осуществлять управление рисками для своего счета


Определите свою готовность к риску, поскольку у разных людей она разная. Агрессивные люди могут иметь более высокий уровень риска и готовы нести большие торговые потери. Как правило, опытные трейдеры стремятся ограничить потери в спотовой торговле определенным процентом, например 2%. Это означает, что суммарный убыток от одной спотовой сделки не должен превышать 2% от общего капитала.

4. Разработайте торговый план и реализуйте его шаг за шагом


После определения трех ключевых факторов, упомянутых выше, необходимо сформулировать план управления позицией. Для этого необходимо выполнить следующие действия: ① Размер вашей позиции и цель инвестирования ② Конкретный размер каждой позиции для различных целей инвестирования ③ Ваши условия входа ④ Ваши настройки стоп-лосса, связанные с управлением рисками ⑤ Ваши условия добавления или сокращения позиций ⑥ Условия для полного выхода.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налоговым, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным с ними услугам, а также не является рекомендацией по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. Информация MEXC Обучение предназначена исключительно для информационных целей и не является инвестиционной консультацией. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все связанные с этим риски, и инвестируйте с осторожностью. Все инвестиционные действия пользователей основываются на их собственных независимых решениях.


Популярные статьи

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Связанные статьи

Руководство для начинающих: Что такое стоп-лимитный ордер и как установить его на MEXC, чтобы зафиксировать прибыль и предотвратить убытки

Руководство для начинающих: Что такое стоп-лимитный ордер и как установить его на MEXC, чтобы зафиксировать прибыль и предотвратить убытки

Криптовалютный рынок волатилен, цены могут резко колебаться, и даже небольшие задержки могут привести к упущенным возможностям или ненужным потерям. Стоп-лимитный ордер – это широко распространенный и

Понимание спотовой торговли

Понимание спотовой торговли

Торговля криптовалютой обычно делится на две категории: спотовая торговля и торговля фьючерсами. Спотовая торговля – это покупка или продажа цифровых активов на рынке, подразумевающая обмен двух крипт

Премаркет торговля: Риски, возможности и треугольник безопасности MEXC

Премаркет торговля: Риски, возможности и треугольник безопасности MEXC

На фоне стремительного роста криптовалютного рынка системы аирдропов и вознаграждений на основе баллов стали для команд проектов ключевыми инструментами привлечения пользователей и распределения токен

Что такое премаркет торговля?

Что такое премаркет торговля?

1. Что такое премаркет торговля?Премаркет торговля – это внебиржевая услуга (ОТС), предоставляемая MEXC, которая позволяет трейдерам покупать и продавать новые токены до того, как они официально появя

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов