Как управлять спотовыми позициями





Управление позициями - понятие, с которым трейдеры должны быть знакомы. Оно заключается в распределении средств на различные виды криптовалют в пропорции к общему объему располагаемых средств. Например, если у вас есть 10 000 USDT, и вы выделяете 3 000 USDT на BTC, 3 000 USDT на ETH, 2 000 USDT на MX и 2 000 USDT на USDT, то ваша позиция составляет в общей сложности 10 000 USDT, из которых 30% в BTC, 30% в ETH, 20% в MX и 20% в USDT.





Выше приведен лишь простой пример. Перед входом на рынок необходимо учитывать больше факторов, таких как количество позиций, размер торговли, ожидаемый риск и условия выхода. Подготовка к управлению позициями и составление торгового плана необходимы для минимизации риска.









① Правильное управление позициями позволяет снизить риск.





В инвестиционном процессе правильное управление позициями имеет решающее значение. Управление позициями определяет распределение и размер позиций. Размер и распределение позиций напрямую влияют на риск и доходность ваших инвестиций. Правильный размер позиции и соответствующее распределение позиций могут снизить риск. И наоборот, несоответствующий размер позиции и неправильное распределение позиций могут увеличить риск.





② Устранение эмоциональных помех.





Заранее составленный план управления позициями и следование ему позволяют исключить эмоциональные помехи. Криптовалютный рынок очень волатилен, и опытные трейдеры часто используют новости для создания ажиотажа и значительных колебаний рынка. Если в такие моменты торговать на эмоциях, это может привести к убыткам. Однако следование заранее разработанному плану управления позициями может эффективно снизить потери, вызванные эмоциональной торговлей.









Эффективные методы управления позициями могут помочь инвесторам контролировать риск и максимизировать доходность инвестиций. Вот несколько практических советов по управлению позициями:





①Регулируйте размер позиции в зависимости от рыночных условий.





Необходимо здраво оценивать текущие рыночные тенденции. Если большинство криптовалют растет, то рынок, возможно, находится в состоянии "бычьего рынка", и вы можете соответствующим образом увеличить размер своей позиции. Если большинство криптовалют снижается, то, возможно, рынок находится в состоянии "медвежьего рынка", и вы можете уменьшить размер своей позиции. Однако следует контролировать распределение позиций и избегать направления всех средств на один объект инвестирования.





②Выберите подходящие цели инвестирования и соответствующим образом распределите свои позиции.





В зависимости от рыночной капитализации криптовалюты можно разделить на крупные, средние и низкокапитализированные. У криптовалют с крупной капитализацией общая рыночная капитализация превышает 10 млрд. долларов США, у криптовалют со средней капитализацией - от 1 до 10 млрд. долларов США, а у криптовалют с низкой капитализацией общая рыночная капитализация не превышает 1 млрд. долларов США. В целом криптовалюты с крупной капитализацией характеризуются более низкой волатильностью, криптовалюты со средней капитализацией находятся посередине, а криптовалюты с низкой капитализацией, как правило, имеют более высокую волатильность. Как правило, более высокая волатильность связана с большей потенциальной доходностью и рисками. Вы можете разумно распределить свои позиции, исходя из характеристик различных типов криптовалют. Например, распределить 60% на криптовалюты с крупной капитализацией, 30% - на криптовалюты со средней капитализацией и 10% - на криптовалюты с низкой капитализацией.









Определите свою готовность к риску, поскольку у разных людей она разная. Агрессивные люди могут иметь более высокий уровень риска и готовы нести большие торговые потери. Как правило, опытные трейдеры стремятся ограничить потери в спотовой торговле определенным процентом, например 2%. Это означает, что суммарный убыток от одной спотовой сделки не должен превышать 2% от общего капитала.









После определения трех ключевых факторов, упомянутых выше, необходимо сформулировать план управления позицией. Для этого необходимо выполнить следующие действия: ① Размер вашей позиции и цель инвестирования ② Конкретный размер каждой позиции для различных целей инвестирования ③ Ваши условия входа ④ Ваши настройки стоп-лосса, связанные с управлением рисками ⑤ Ваши условия добавления или сокращения позиций ⑥ Условия для полного выхода.



