Понимание спотовой торговли





Торговля криптовалютой обычно делится на две категории: спотовая торговля и торговля фьючерсами.





Спотовая торговля – это покупка или продажа цифровых активов на рынке, подразумевающая обмен двух криптовалют и последующее владение активами. Цена в спотовой торговле обычно является рыночной ценой в реальном времени, что позволяет трейдерам совершать сделки в любое время без определенной даты истечения срока действия.









В этой статье мы продемонстрируем торговлю на спотовом рынке MEXC на примере MX. Из-за простоты торгового интерфейса приложения, в котором отсутствует исчерпывающая информация, представленная на веб-сайте мы будем использовать веб-сайт в качестве примера для подробного объяснения. Версия приложения демонстрироваться не будет.









Интерфейс платформы MEXC для торговли на споте разделен на шесть зон: зона книги ордеров, зона графика К-линии, панель ордеров, зона выбора торговой пары, зона сделок и зона статуса ордера.













В зоне книги ордеров отображается количество и сумма ордеров на покупку и продажу на спотовом торговом рынке для выбранной криптовалюты. Вы также можете настроить отображение суммарных данных для обеих сторон. Кроме того, вы можете отфильтровать отображаемые ордера по количеству знаков после запятой.













Зона графика К-линии в основном отображает данные о колебаниях цены выбранной криптовалюты в спотовой торговле. Вы можете выбрать различные временные интервалы для отображения в соответствии с вашими привычками и потребностями. Дополнительные настройки, связанные с K-линиями, вы можете найти в разделе "Как настроить цвета и технические индикаторы на графике К-линии"





Вы также можете ознакомиться с соответствующей информацией о криптовалюте в разделе [Информация], что поможет вам получить более полное представление о токене, которым вы хотите торговать.













Когда вы собираетесь разместить спотовый ордер, все ваши операции будут выполняться в панели ордеров. На MEXC существует четыре типа спотовых ордеров: лимитный ордер, маркет-ордер, стоп-лимитный ордер и ордер One-Cancels-the-Other (OCO). Подробнее о различных типах ордеров вы можете узнать в статье "Разные типы спотовых ордеров"













В правой части интерфейса спотовой торговли MEXC находится зона выбора торговых пар. Эта зона позволяет осуществлять двухуровневую фильтрацию: первый уровень - по типам торговых пар (Избранные, USDT, USDC и другие), а второй - по зонам (Главные, Инновации, Оценка и т. д.). Он классифицирует различные торговые криптовалюты на платформе MEXC. Вы можете найти нужные вам торговые пары, используя фильтры разных уровней или прямой поиск.





Кроме того, в этом разделе отображения данных вы можете выбрать отображение процентного изменения или переключиться на отображение по объему торгов. Более подробную информацию о зоне выбора торговых пар вы можете найти в разделе "Знакомство с зонами спотовой торговли MEXC"













В этой зоне отображаются последние данные о торговле криптовалютой на споте, включая цену, сумму и время.













В нижней части страницы спотовой торговли MEXC вы увидите записи ваших текущих и прошлых торговых сделок. Вы можете просмотреть соответствующие торговые записи в разделах "Открытые ордера", "История ордеров", "История сделок" и "Открытые позиции". Чтобы понять различные термины в этой области, вы можете обратиться к разделу "Объяснение понятий записей спотовой торговли"









Если вы хотите настроить макет, стиль отображения чисел и другие параметры для всей страницы торговли на споте, вы можете узнать, как это сделать, в статье "Как установить пользовательские настройки"









Мы продемонстрируем размещение спотовых торговых ордеров на примере лимитного ордера. Если вы хотите узнать больше о других типах ордеров для спотовой торговли, вы можете прочитать статью "Разные типы спотовых ордеров"









Посетите и войдите на официальный сайт MEXC. В навигационной панели на главной странице наведите курсор на [Спот] и выберите [Спотовая] из выпадающего меню, чтобы перейти на страницу спотовой торговли.









На странице спотовой торговли для MX прокрутите вниз до панели ордеров. Здесь мы разместим лимитный ордер на продажу MX в качестве примера.





Допустим, мы хотим продать 20 токенов MX по цене 3 USDT за каждый. В разделе "Продать" введите 3 USDT в качестве цены продажи в поле "Цена" и 20 MX в качестве суммы продажи в поле "Сумма". Система автоматически рассчитает общую сумму и отобразит ее в поле "Всего". Нажмите [Продать MX], чтобы завершить создание лимитного ордера на продажу MX.





После размещения ордера он появится в разделе "Открытые ордера". Лимитный ордер завершится только тогда, когда сделка будет открыта и исполнена или когда вы вручную отмените ее.













Откройте и войдите в официальное приложение MEXC, нажмите на торговую пару [MX/USDT] в правом нижнем углу или найдите MX в верхней строке поиска, чтобы перейти на страницу К-линии для торговли MX. Нажмите на [Продать], чтобы перейти на страницу размещения ордера.





На странице размещения ордера нажмите [Продать] и выберите [Лимит] в качестве типа ордера. Введите 3 USDT в качестве цены продажи и 20 MX в качестве количества продажи. Система автоматически рассчитает общую сумму. Нажмите [Продать MX], чтобы завершить размещение лимитного ордера на продажу MX.





После размещения ордера он появится в разделе "Открытые ордера". Лимитный ордер завершится только тогда, когда сделка будет открыта и исполнена или когда вы вручную отмените ее.













Мы приглашаем вас совершить свою первую спотовую сделку на платформе MEXC. Помимо спотовой торговли, MEXC также предлагает торговлю фьючерсами и различные торговые мероприятия. Вы можете нажать на соответствующие рекомендуемые статьи, чтобы узнать о конкретных методах торговли и деталях участия.





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим услугам, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.