Обучение/Руководства для начинающих/Руководство пользователя/Как включит... в браузере

Как включить уведомления MEXC в браузере

16 июля 2025 г.MEXC
Если вы не включили уведомления в настройках системы или браузера, вы не сможете выбрать опцию "Уведомления в браузере" для получения оповещений в настройках ценовых оповещений на веб-сайте MEXC, как показано на рисунке ниже.


1. Как разрешить уведомления в браузере


В настройках браузера можно отметить опцию "Уведомления в браузере", что позволит вам получать уведомления об изменениях на рынке в браузере. Мы рекомендуем использовать Google Chrome или Edge, так как в других браузерах возможны задержки или потеря данных.

1.1 Google Chrome


На странице торговли фьючерсами MEXC нажмите кнопку настроек рядом с полем ввода URL, затем нажмите [Настройки сайта].


На странице настроек сайта найдите пункт "Уведомления" в разделе "Разрешения" и установите для него значение "Разрешить".


Вернуться на страницу торговли фьючерсами MEXC. После настройки параметров уведомлений в верхней части страницы торговли фьючерсами появится соответствующая инструкция. Нажмите [Перезагрузить].


Снова откройте страницу "Настройка ценовых оповещений". Теперь вы должны иметь возможность установить опцию "Уведомления в браузере".


1.2 Edge


На странице торговли фьючерсами MEXC нажмите кнопку настроек рядом с полем ввода URL-адреса, затем нажмите [Разрешения для этого сайта].


На странице параметров сайта установите для параметра "Уведомления" значение "Разрешить".


Вернуться на страницу торговли фьючерсами MEXC. После настройки параметров уведомлений в верхней части страницы торговли фьючерсами появится соответствующая инструкция. Нажмите [Обновить].


Снова откройте страницу "Настройка ценовых оповещений". Теперь вы должны иметь возможность установить опцию "Уведомления в браузере".


2. Как разрешить системные уведомления


Настроив параметры системных уведомлений, вы сможете получать всплывающие уведомления о рыночных ценах по аналогии с уведомлениями на мобильном телефоне. Здесь мы продемонстрируем этот процесс на примере операционной системы macOS.

Нажмите кнопку [] в левом верхнем углу и выберите [Системные настройки].


В системных настройках выберите [Уведомления], найдите "Google Chrome" или "Microsoft Edge", нажмите [>], а затем переключите переключатель "Допуск уведомлений".


Процесс настройки для системы Windows аналогичен. Щелкните значок Windows в левом нижнем углу, нажмите [Настройки], чтобы перейти на страницу настроек, а затем нажмите [Система]. На странице системы выберите [Уведомления и действия], найдите "Google Chrome" или "Microsoft Edge" и переключите соответствующий переключатель.

