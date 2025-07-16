Как включить уведомления MEXC в браузере





Если вы не включили уведомления в настройках системы или браузера, вы не сможете выбрать опцию "Уведомления в браузере" для получения оповещений в настройках ценовых оповещений на веб-сайте MEXC, как показано на рисунке ниже.













В настройках браузера можно отметить опцию "Уведомления в браузере", что позволит вам получать уведомления об изменениях на рынке в браузере. Мы рекомендуем использовать Google Chrome или Edge, так как в других браузерах возможны задержки или потеря данных.









На странице торговли фьючерсами MEXC нажмите кнопку настроек рядом с полем ввода URL, затем нажмите [Настройки сайта].









На странице настроек сайта найдите пункт "Уведомления" в разделе "Разрешения" и установите для него значение "Разрешить".









Вернуться на страницу торговли фьючерсами MEXC. После настройки параметров уведомлений в верхней части страницы торговли фьючерсами появится соответствующая инструкция. Нажмите [Перезагрузить].









Снова откройте страницу "Настройка ценовых оповещений". Теперь вы должны иметь возможность установить опцию "Уведомления в браузере".













На странице торговли фьючерсами MEXC нажмите кнопку настроек рядом с полем ввода URL-адреса, затем нажмите [Разрешения для этого сайта].









На странице параметров сайта установите для параметра "Уведомления" значение "Разрешить".









Вернуться на страницу торговли фьючерсами MEXC. После настройки параметров уведомлений в верхней части страницы торговли фьючерсами появится соответствующая инструкция. Нажмите [Обновить].









Снова откройте страницу "Настройка ценовых оповещений". Теперь вы должны иметь возможность установить опцию "Уведомления в браузере".













Настроив параметры системных уведомлений, вы сможете получать всплывающие уведомления о рыночных ценах по аналогии с уведомлениями на мобильном телефоне. Здесь мы продемонстрируем этот процесс на примере операционной системы macOS.





Нажмите кнопку [] в левом верхнем углу и выберите [Системные настройки].









В системных настройках выберите [Уведомления], найдите "Google Chrome" или "Microsoft Edge", нажмите [>], а затем переключите переключатель "Допуск уведомлений".









Процесс настройки для системы Windows аналогичен. Щелкните значок Windows в левом нижнем углу, нажмите [Настройки], чтобы перейти на страницу настроек, а затем нажмите [Система]. На странице системы выберите [Уведомления и действия], найдите "Google Chrome" или "Microsoft Edge" и переключите соответствующий переключатель.



