Руководство по загрузке приложения MEXC

2 сентября 2025 г.MEXC
1. Как загрузить приложение MEXC для Android


1.1 Загрузите через QR-код с официального сайта


Найдите и войдите на официальный сайт MEXC. Переместите курсор в правый верхний угол сайта, где появится значок «Сканируйте для загрузки приложения». Отсканируйте отобразившийся QR-код с помощью телефона и следуйте инструкциям для завершения установки.


Если вы не можете успешно отсканировать QR-код, вы можете нажать на «Другие варианты» под QR-кодом, чтобы перейти на страницу загрузки, где вы можете выбрать установочный файл Android MEXC App для загрузки и установки.


В процессе установки на Android может появиться предупреждение о безопасности. Если вы уверены, что ссылка на загрузку взята с официального сайта MEXC или получена через службу поддержки, нажмите "Install Anyway" («Установить всё равно» или «Установить»), когда появится предупреждение.


1.2 Загрузите из магазина Google Play


Откройте магазин Google Play на своем телефоне, найдите приложение MEXC в строке поиска и нажмите Установить. После завершения установки приложение будет готово к использованию.


2. Как загрузить приложение MEXC для iOS


2.1 Загрузите из Apple App Store


Откройте Apple App Store на своем телефоне, найдите приложение MEXC в строке поиска и нажмите Установить. После завершения установки приложение будет готово к использованию.


В некоторых регионах приложение MEXC может не отображаться в результатах поиска Apple App Store. Если вы столкнулись с этой проблемой, мы рекомендуем перейти на Apple ID, зарегистрированный в другом регионе.

Вы также можете воспользоваться веб-версией MEXC, доступной через веб-браузер вашего телефона или компьютера. Ссылки на официальный сайт:

Если у вас возникли проблемы в процессе загрузки, обратитесь к статье «Загрузка приложения MEXC: Часто задаваемые вопросы». Если проблема не решена, обратитесь в нашу Службу поддержки клиентов за дальнейшей помощью.

Вы также можете прочитать статью «Как зарегистрировать аккаунт на MEXC» и начать свой торговый путь с легкостью.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


