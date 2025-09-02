Руководство по загрузке приложения MEXC













Найдите и войдите на официальный сайт MEXC . Переместите курсор в правый верхний угол сайта, где появится значок «Сканируйте для загрузки приложения». Отсканируйте отобразившийся QR-код с помощью телефона и следуйте инструкциям для завершения установки.









Если вы не можете успешно отсканировать QR-код, вы можете нажать на «Другие варианты» под QR-кодом, чтобы перейти на страницу загрузки, где вы можете выбрать установочный файл Android MEXC App для загрузки и установки.









В процессе установки на Android может появиться предупреждение о безопасности. Если вы уверены, что ссылка на загрузку взята с официального сайта MEXC или получена через службу поддержки, нажмите "Install Anyway" («Установить всё равно» или «Установить»), когда появится предупреждение.













Откройте магазин Google Play на своем телефоне, найдите приложение MEXC в строке поиска и нажмите Установить. После завершения установки приложение будет готово к использованию.

















Откройте Apple App Store на своем телефоне, найдите приложение MEXC в строке поиска и нажмите Установить. После завершения установки приложение будет готово к использованию.









В некоторых регионах приложение MEXC может не отображаться в результатах поиска Apple App Store. Если вы столкнулись с этой проблемой, мы рекомендуем перейти на Apple ID, зарегистрированный в другом регионе.





Вы также можете воспользоваться веб-версией MEXC, доступной через веб-браузер вашего телефона или компьютера. Ссылки на официальный сайт:





Если у вас возникли проблемы в процессе загрузки, обратитесь к статье « Загрузка приложения MEXC: Часто задаваемые вопросы ». Если проблема не решена, обратитесь в нашу Службу поддержки клиентов за дальнейшей помощью.





Вы также можете прочитать статью « Как зарегистрировать аккаунт на MEXC » и начать свой торговый путь с легкостью.



