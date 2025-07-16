1. Что значит конвертировать небольшие балансы в MX? Чтобы удовлетворить торговые потребности пользователей, MEXC запустила функцию [Конвертация небольших балансов]. В соответствии с правилами конверт1. Что значит конвертировать небольшие балансы в MX? Чтобы удовлетворить торговые потребности пользователей, MEXC запустила функцию [Конвертация небольших балансов]. В соответствии с правилами конверт
Как конвертировать небольшие балансы в MX

16 июля 2025 г.MEXC
0m
1. Что значит конвертировать небольшие балансы в MX?


Чтобы удовлетворить торговые потребности пользователей, MEXC запустила функцию [Конвертация небольших балансов]. В соответствии с правилами конвертации пользователи могут конвертировать свои небольшие активы в MX.

Правила преобразования:

  • Функцию можно использовать до 10 раз каждые 24 часа.
  • Каждый раз можно конвертировать до 99 различных активов, при этом каждый отдельный актив должен быть оценен менее чем в 5 USDT. Максимальная сумма для одной конвертации составляет 50 USDT.
  • Активы, которые были исключены из списка или приостановлены для снятия и депозита, а также активы с изменением цены более 300,00% за последние 12 часов, не поддерживаются.
  • В настоящее время эта функция поддерживает только торговые пары USDT/USDC/ETH/BTC/USDP.
  • Если выбранная вами торговая пара не включает USDT, но включает какие-либо из USDC/ETH/BTC/USDP, оценка и конвертация будут основываться на соответствующей цене USDT.
  • За конвертацию небольших остатков в MX взимается комиссия в размере 0,2%.

2. Учебник по конвертации небольших балансов в MX


I. [Сайт] Как конвертировать небольшие балансы в MX:


Шаг 1: Войдите на официальный сайт MEXC. В правом верхнем углу главной страницы нажмите [Кошелек] - [Спотовый счет].



Шаг 2: На странице спота нажмите [Конвертировать небольшие балансы в MX] в правой части списка активов.



Шаг 3: Отметьте криптовалюту с небольшим балансом, которую вы хотите преобразовать в MX, и нажмите [Конвертировать] в правом верхнем углу интерфейса.



Шаг 4: Нажмите [Конвертировать]



Шаг 5: Конвенрсия успешно, нажмите [Подтвердить].




II. [Приложение] Как конвертировать небольшие остатки в MX:


Шаг 1. Нажмите [Кошелек] в правом нижнем углу.


Шаг 2: Выберите [Спот] и нажмите [Конвертировать небольшие балансы в MX].



Шаг 3: Отметьте криптовалюту с небольшим балансом, которую вы хотите конвертировать в MX, и нажмите [Конвертировать] внизу страницы.



Шаг 4: Нажмите [Подтвердить].



Шаг 5: Конверсия успешна, нажмите [Подтвердить] еще раз.



Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным с ними услугам, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является консультацией по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все связанные с этим риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


