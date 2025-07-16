Как подключить и привязать внешний кошелек к вашему аккаунту MEXC DEX+





MEXC DEX+ – это децентрализованный агрегатор бирж (агрегатор DEX), который объединяет несколько DEX, чтобы предложить пользователям наиболее оптимальные торговые маршруты, минимизируя проскальзывание и оптимизируя торговые издержки.





В настоящее время MEXC DEX+ поддерживает регистрацию и подключение с использованием внешних кошельков. В этой статье мы рассмотрим конкретные шаги на примере веб-версии. В приложении процесс аналогичен.









Веб-сайт: Пожалуйста, заранее установите расширение кошелька в вашем браузере. Если оно еще не установлено, перейдите в Пожалуйста, заранее установите расширение кошелька в вашем браузере. Если оно еще не установлено, перейдите в интернет-магазин Chrome , чтобы загрузить и установить его. (Примечание: рекомендуется использовать Google Chrome).





Приложение: Пожалуйста, заранее установите приложение кошелька на свое мобильное устройство. Если оно еще не установлено, загрузите его из App Store или Google Play.





Типы кошельков, поддерживаемых в веб-версии и приложении, могут отличаться. Пожалуйста, ознакомьтесь с поддерживаемыми кошельками, указанными в соответствующем интерфейсе.













Подключить кошелек», затем выберите установленное расширение кошелька, например MetaMask. Откройте страницу MEXC DEX+ и нажмите кнопку «», затем выберите установленное расширение кошелька, например MetaMask.









Нажмите «Подключить».









Нажмите «Подтвердить».









После успешной подписи нажмите «Привязать существующий аккаунт».









После нажатия кнопки «Привязать существующий аккаунт» появится всплывающее окно для входа в систему. Введите аккаунт и пароль от существующего аккаунта MEXC, затем нажмите «Войти». Пройдите верификацию 2FA, чтобы успешно привязать свой аккаунт к кошельку.













Подключить кошелек» и выберите расширение кошелька, которое вы уже установили, например MetaMask. Откройте страницу MEXC DEX+ , нажмите кнопку «» и выберите расширение кошелька, которое вы уже установили, например MetaMask.









Нажмите «Подключить кошелек».









Нажмите «Подтвердить».









После успешной подписи нажмите кнопку «Создать новый аккаунт».









После нажатия кнопки «Создать новый аккаунт» система присвоит вам UID и адрес кошелька. Как только вы внесете соответствующую криптовалюту в кошелек, вы сможете начать торговлю ончейн.













Наведите курсор на значок кошелька в верхней части навигационной панели страницы MEXC DEX+, и вы увидите адрес аккаунта, соответствующий текущей сети.









Вы также можете нажать на «Активы», чтобы перейти на страницу «Обзор», затем нажать «Получить» и переключаться между различными сетями, чтобы просмотреть адреса аккаунтов, соответствующие каждой сети.









