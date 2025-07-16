В процессе ежедневных транзакций и переводов, особенно при перегрузке сети, часто возникают такие проблемы, как сбои в транзакциях и задержки в зачислении средств. Когда транзакция проходит не так, каВ процессе ежедневных транзакций и переводов, особенно при перегрузке сети, часто возникают такие проблемы, как сбои в транзакциях и задержки в зачислении средств. Когда транзакция проходит не так, ка
Как проверить детали транзакций для распространенных токенов с помощью обозревателя блокчейна

16 июля 2025 г.MEXC
#Базовый#Новички
В процессе ежедневных транзакций и переводов, особенно при перегрузке сети, часто возникают такие проблемы, как сбои в транзакциях и задержки в зачислении средств. Когда транзакция проходит не так, как ожидалось, пользователи могут беспокоиться о том, не потеряны ли их активы. Используя обозреватель блокчейна, мы можем в любой момент проверить состояние цепочки.

Для часто используемых популярных токенов можно привести следующие способы поиска соответствующих записей о транзакциях с помощью обозревателя блокчейна.


1. Как использовать обозреватель блокчейна?


В целом процесс использования обозревателя блокчейна для поиска записей о транзакциях одинаков. Однако необходимо отметить, что для разных токенов и сетей вывода средств могут потребоваться определенные обозреватели блокчейна. Выбрав подходящий обозреватель, можно найти соответствующие записи транзакций.

1. Подтвердите сеть, используемую для вывода, передачи или других операций с токенами.

2. В зависимости от сети выберите соответствующий обозреватель блокчейна.

3. Найдите соответствующую запись транзакции по хэшу транзакции или адресу кошелька.

2. Токены BTC и BRC-20


BTC, как первопроходец блокчейна, несомненно, является первым по влиянию и рыночной стоимости. Для проверки записей о его транзакциях часто используются обозреватели блокчейна. Важно отметить, что эти обозреватели не являются официальными продуктами, а представляют собой творения сторонних разработчиков. Один из таких обозревателей можно найти на сайте https://www.blockchain.com/explorer

Набравшие в этом году значительную популярность токены BRC-20, такие как ORDI, PEPE, PIZA и т.д., являются токенами, созданными на блокчейне Биткойна. Как и в случае с другими токенами, мы также можем использовать обозреватель блокчейна для запроса записей об их транзакциях, просто введя хэш, адрес или блок транзакции.


3. Токены ERC-20


Токены ERC-20, представленные ETH, могут быть запрошены по записям транзакций на цепочке с помощью обозревателя блокчейна Etherscan. К распространенным токенам ERC-20 относятся Uni, Shib, Link, MX и другие.

Сайт обозревателя блокчейна Etherscan: https://etherscan.io


Заметным событием, связанным с перегруженностью сети Ethereum и высокими тарифами на газ, стало появление сетей Ethereum layer 2. Токены в сетях layer 2 также относятся к серии ERC-20, но у них есть свои обозреватели блокчейна. Поэтому для запроса записей о транзакциях токенов в этих сетях необходимо посетить соответствующие обозреватели, такие как Polygon и Arbitrum.

3.1 Polygon


Polygon широко используется многими из-за низких цен на газ, что делает его предпочтительным выбором для проектов NFT и Gamefi. Ее родным токеном является MATIC. Polygonscan обычно используется для запроса данных о транзакциях в сети Polygon.

Сайт обозревателя блокчейна Polygonscan: https://polygonscan.com/

Еще одним распространенным токеном, часто запрашиваемым с помощью Polygonscan, является QUICK. Несмотря на то что в сети Polygon не так много нативных токенов, его часто выбирают для вывода активов с кошельков на биржи из-за высокой скорости транзакций и низкой платы за газ.


3.2 Arbitrum


Значительное внимание пользователей привлек проект layer 2 - Arbitrum, а эффект обогащения, полученный от аирдропа его токена ARB во время запуска мейннета в этом году, еще больше повысил его популярность и привлек большое количество пользователей к использованию сети Arbitrum. Для запроса записей транзакций ARB можно воспользоваться обозревателем блокчейна Arbiscan.


Сайт обозревателя блокчейна Arbiscan: https://arbiscan.io/

Еще одним распространенным токеном, который часто запрашивается с помощью Arbiscan, является AIDOGE. После появления AIDOGE в сети Arbitrum было создано множество других токенов с животной тематикой, и Arbiscan можно использовать для запроса записей об их транзакциях.


4. Токены BEP-20


Представленные BNB, токены BEP-20 требуют использования для запросов записей транзакций обозревателя блокчейна BscScan. К распространенным токенам BEP-20 относятся CAKE, DOGE и другие. Многие из популярных токенов с тематикой животных, получивших распространение в 2021 году, также являются токенами BEP-20.

Сайт обозревателя блокчейна BscScan: https://bscscan.com/


5. LTC


В связи с предстоящим в следующем месяце халвингом Litecoin в последнее время возросли обсуждения и интерес к Litecoin. Для запроса записей о транзакциях Litecoin можно воспользоваться многоцепочечным обозревателем блокчейна Blockchair, просто введя хэш транзакции или адрес кошелька.

Сайт обозревателя блокчейна Blockchair: https://blockchair.com/zh/litecoin


6. Токены TRC-20


Еще до появления BNB Chain и Polygon блокчейн TRON был предпочтительным выбором для многих пользователей при осуществлении переводов благодаря низким газовым комиссиям. TRX представляет серию токенов TRC-20 на блокчейне TRON, записи о транзакциях можно запросить с помощью обозревателя блокчейна TRONSCAN.


Сайт обозревателя блокчейна TRONSCAN: https://tronscan.org/#/


На самом деле, поиск записей транзакций - это лишь одна из возможностей обозревателя блоков. Вы также можете использовать блокчейн-обозреватель для проверки данных, таких как общая активность всей цепочки. Большинство статистических данных на сторонних сайтах опирается на официальный интерфейс блокчейн-обозревателя. Умение пользоваться блокчейн-обозревателями крайне важно для повседневной торговли и анализа.

