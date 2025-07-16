Чтобы помочь пользователям платформы проверить популярные в настоящее время торговые секции, криптовалюты и связанные с ними события, MEXC предоставляет различные типы рейтингов данных для ознакомлениЧтобы помочь пользователям платформы проверить популярные в настоящее время торговые секции, криптовалюты и связанные с ними события, MEXC предоставляет различные типы рейтингов данных для ознакомлени
Обучение/Руководства для начинающих/Руководство пользователя/Как провери...данных MEXC

Как проверить рейтинг данных MEXC

16 июля 2025 г.MEXC
0m
Поделиться
#Базовый#Новички
MemeCore
M$2.23741+9.16%

Чтобы помочь пользователям платформы проверить популярные в настоящее время торговые секции, криптовалюты и связанные с ними события, MEXC предоставляет различные типы рейтингов данных для ознакомления и использования пользователями.

1. Как проверить рейтинги данных


1.1 Приложение


Откройте главную страницу приложения MEXC и прокрутите страницу вниз, чтобы увидеть рейтинги [Популярные], [Лучшие], [Новые] и [24ч Объем].


1.2 Веб-версия


Откройте главную страницу официального сайта MEXC и нажмите [Рынки] на панели навигации. На странице рынка нажмите [Рыночные данные] справа, чтобы перейти на страницу рейтингов.



2. Типы рейтингов данных MEXC


Рейтинги данных, представленные на сайте, являются более полными и обширными, чем в приложении. Для пояснения и демонстрации рейтингов данных, предоставляемых MEXC, рассмотрим на примере сайта.

2.1 Популярные события


"Популярные события" - это текущие события, происходящие на платформе MEXC, включая фьючерсные события, M-Day и Launchpool. При нажатии на них вы будете перенаправлены на страницы соответствующих событий.



Каждый месяц MEXC проводит различные мероприятия, чтобы удовлетворить разнообразный торговый опыт любителей фьючерсов.

Для получения более подробной информации о мероприятиях, связанных с M-Day и Launchpool, вы можете прочитать статьи "Что такое Launchpool?" и "Как принять участие в M-Day?".

2.2 Горячие зоны


MEXC организовала несколько различных популярных зон, основанных на текущих тенденциях и основных моментах рынка. Каждая зона содержит популярные в настоящее время криптовалюты для торговли. Нажав на кнопку [>] в правой части "Горячих зон", вы можете просмотреть другие зоны.



Выберите интересующую вас зону, нажмите на кнопку [Все], расположенную справа от зоны, и вы увидите все токены в выбранном разделе, расположенные в порядке убывания их текущей доходности. Например, если выбрать зону Arbitrum, то после щелчка мышью можно увидеть рейтинг доходности токенов в этой секции.



2.3 Зона различных индикаторов токенов


Данный раздел разделен на пять частей: "Популярные", "Лучшие фьючерсы", "Самые новые", "Лидеры роста" и "Лучшие объемы". Вы можете просматривать соответствующие рейтинги в зависимости от ваших конкретных торговых потребностей.

Если вы хотите узнать, какие токены в настоящее время имеют наибольший прирост цены на платформе MEXC, вы можете просмотреть рейтинг "Лидеры роста", в котором представлены 10 токенов с наибольшим приростом цены.



2.4 Обзор рынка и распределение изменений цен


В верхней и нижней частях страницы с данными о рынке имеются два различных вида графиков данных. График "Обзор рынка", расположенный в верхней части страницы, представляет собой сводку общих подъемов и спадов рынка, которая постоянно обновляется в режиме реального времени.

На графике "Распределение изменений цен" собрана рыночная статистика по торговым парам USDT на спотовом рынке MEXC. Как видно из приведенного графика, из 1793 торговых пар USDT на спотовом рынке в 90 случаях цена не изменилась, в 924 - выросла, а в 788 - снизилась. Большинство токенов с ростом цены сосредоточены в диапазоне 0-3%, то же самое можно сказать и о токенах с падением цены.



Использование данных рейтингов поможет вам понять текущую торговую активность различных криптовалют на платформе MEXC, общее соотношение лонг и шорт позиций токенов, а также торговые предпочтения пользователей. С помощью этих данных вы сможете выбрать для торговли токены, которые популярны на рынке и имеют хорошую ликвидность.


Популярные статьи

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Связанные статьи

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Демо-трейдинг фьючерсами MEXC: Совершенствуйте свои навыки торговли без риска

Демо-трейдинг фьючерсами MEXC: Совершенствуйте свои навыки торговли без риска

В торговле криптовалютными фьючерсами развитие навыков и стратегий часто обходится дорого. Многие новички выходят на реальный рынок без достаточной подготовки и сталкиваются со значительными убытками

Полное руководство по фьючерсам: Тейк-профит и стоп-лосс. Основные принципы управления рисками и практические советы для начинающих

Полное руководство по фьючерсам: Тейк-профит и стоп-лосс. Основные принципы управления рисками и практические советы для начинающих

На рынках криптовалют ценовые колебания могут быть чрезвычайно волатильными, а прибыль или убытки могут возникнуть в мгновение ока. Для трейдеров, торгующих фьючерсами, ордера тейк-профит и стоп-лосс

Максимизировать прибыль или столкнуться с ликвидацией? Освоение основных механизмов использования фьючерсного кредитного плеча для оптимальной эффективности капитала

Максимизировать прибыль или столкнуться с ликвидацией? Освоение основных механизмов использования фьючерсного кредитного плеча для оптимальной эффективности капитала

На рынках криптовалют и деривативов торговля фьючерсами с использованием кредитного плеча является мощным, но высокорисковым инструментом. Позволяя трейдерам контролировать значительные позиции с отно

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов