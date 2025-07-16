Как проверить рейтинг данных MEXC





Чтобы помочь пользователям платформы проверить популярные в настоящее время торговые секции, криптовалюты и связанные с ними события, MEXC предоставляет различные типы рейтингов данных для ознакомления и использования пользователями.













Откройте главную страницу приложения MEXC и прокрутите страницу вниз, чтобы увидеть рейтинги [Популярные], [Лучшие], [Новые] и [24ч Объем].













Откройте главную страницу официального сайта MEXC и нажмите [Рынки] на панели навигации. На странице рынка нажмите [Рыночные данные] справа, чтобы перейти на страницу рейтингов.













Рейтинги данных, представленные на сайте, являются более полными и обширными, чем в приложении. Для пояснения и демонстрации рейтингов данных, предоставляемых MEXC, рассмотрим на примере сайта.









"Популярные события" - это текущие события, происходящие на платформе MEXC, включая фьючерсные события, M-Day и Launchpool. При нажатии на них вы будете перенаправлены на страницы соответствующих событий.









Каждый месяц MEXC проводит различные мероприятия, чтобы удовлетворить разнообразный торговый опыт любителей фьючерсов.













MEXC организовала несколько различных популярных зон, основанных на текущих тенденциях и основных моментах рынка. Каждая зона содержит популярные в настоящее время криптовалюты для торговли. Нажав на кнопку [>] в правой части "Горячих зон", вы можете просмотреть другие зоны.









Выберите интересующую вас зону, нажмите на кнопку [Все], расположенную справа от зоны, и вы увидите все токены в выбранном разделе, расположенные в порядке убывания их текущей доходности. Например, если выбрать зону Arbitrum, то после щелчка мышью можно увидеть рейтинг доходности токенов в этой секции.













Данный раздел разделен на пять частей: "Популярные", "Лучшие фьючерсы", "Самые новые", "Лидеры роста" и "Лучшие объемы". Вы можете просматривать соответствующие рейтинги в зависимости от ваших конкретных торговых потребностей.





Если вы хотите узнать, какие токены в настоящее время имеют наибольший прирост цены на платформе MEXC, вы можете просмотреть рейтинг "Лидеры роста", в котором представлены 10 токенов с наибольшим приростом цены.













В верхней и нижней частях страницы с данными о рынке имеются два различных вида графиков данных. График "Обзор рынка", расположенный в верхней части страницы, представляет собой сводку общих подъемов и спадов рынка, которая постоянно обновляется в режиме реального времени.





На графике "Распределение изменений цен" собрана рыночная статистика по торговым парам USDT на спотовом рынке MEXC. Как видно из приведенного графика, из 1793 торговых пар USDT на спотовом рынке в 90 случаях цена не изменилась, в 924 - выросла, а в 788 - снизилась. Большинство токенов с ростом цены сосредоточены в диапазоне 0-3%, то же самое можно сказать и о токенах с падением цены.







