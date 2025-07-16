Авторитет Ethereum сталкивается с проблемами: как Виталик Бутерин и фонд справляются с разногласиями?

Благодаря своим достижениям в области децентрализованных финансов (DeFi) и технологии смарт-контрактов, Ethereum уже давно считается «королем публичных сетей», что делает его эталоном индустрии. Однако в настоящее время Ethereum сталкивается с рядом проблем, включая технические трудности, разногласия в сообществе и вопросы финансовой прозрачности. Эти факторы постепенно уменьшают его былую славу. Опасения по поводу его устойчивости и технологических перспектив растут, влияя на репутацию и будущее Ethereum. Несмотря на негативные высказывания, есть и положительные мнения и надежды на его будущее.





Недавние заявления основателя Ethereum Виталика Бутерина о DeFi (децентрализованных финансах) вызвали широкую полемику. DeFi, ключевой компонент экосистемы Ethereum, нацелен на предоставление финансовых услуг с помощью технологии блокчейн. Однако взгляды Виталика на DeFi не совсем приняты сообществом.





KOL strobie reeeee публично раскритиковал Виталика в социальных сетях за его плохое общение на тему DeFi, заявив: «Виталик, я думаю, что одна из причин, по которой люди испытывают недоумение или разочарование по поводу твоих взглядов на DeFi, связана с недопониманием – похоже, что с твоей точки зрения, "DeFi" означает мошеннические схемы понци 2021 года; но для многих других людей (я бы сказал, большинства), "DeFi" означает кредитование/заимствование на денежных рынках, таких как Aave, CDP, таких как RAI (ты тоже упоминал!), синтетические активы, и т.д. Это все здоровые приложения децентрализованных финансов – доходность идет от заемщиков, торговых комиссий и т.д... Я согласен с тем, что многие "Понциномики", которые были подключены к экосистеме DeFi, могут означать лишь временное увеличение некоторых показателей, но это не все DeFi».





По мнению strobie reeeee, Виталик упускает из виду полезные приложения DeFi, в частности реальную ценность таких проектов, как Aave, RAI и Synthetics. reeeee отметил, что Виталик, похоже, приравнивает DeFi к «схемам Понци», игнорируя ее потенциал как децентрализованного финансового инструмента.









В ответ Виталик заявил, что его беспокоит тот факт, что доходность DeFi в основном зависит от комиссии, которую платят те, кто торгует криптовалютными токенами. Хотя он признает, что у DeFi могут быть свои достоинства, он считает, что потенциал ее роста ограничен и что она не сможет стать «прорывной инновацией», необходимой для продвижения криптотехнологий на более широкий рынок.









Ответ Виталика не утихомирил полемику, а наоборот, вызвал новые опровержения. Партнер Electric Capital отметил, что взгляды Виталика применимы ко всем финансовым секторам, а KOL PaperImperium заявил, что комментарии Виталика отражают непонимание экономической истории человечества. Генеральный директор Alphaverse Capital, @cryptohuntz, также подверг сомнению точку зрения Виталика, заявив, что его аргумент не обоснован.









Эта полемика не только отражает разницу во взглядах на личное мнение Виталика, но и свидетельствует о различных ожиданиях сообщества относительно будущего развития DeFi. Опасения Виталика и противоположные мнения, похоже, указывают на осторожное отношение к дальнейшему росту DeFi, в то время как сообщество придерживается более оптимистичного взгляда. Это разделение может повлиять на будущие корректировки стратегии Ethereum и развитие экосистемы.





Финансовые операции Ethereum Foundation в последнее время также стали предметом споров. 25 августа Ethereum Foundation перечислил 35 000 ETH, что вызвало обеспокоенность сообщества по поводу его финансовой прозрачности. Члены сообщества поставили под сомнение отчеты о расходах фонда, считая, что его финансовому положению не хватает открытости и прозрачности.





Джош Старк, член ETHGlobal, ответил на эти опасения, сообщив, что фонд готовит обновленный отчет о расходах, который будет опубликован перед конференцией Devcon SEA в ноябре. Отчет будет охватывать расходы за 2022 и 2023 годы, включая подробную информацию о внутренних и внешних расходах.





По словам Джоша Старка, расходы фонда делятся на внутренние и внешние. Внутренние расходы включают финансирование команд разработчиков основных направлений Ethereum, таких как Geth, Privacy and Scaling Explorations (PSE), Solidity, криптографические исследования, Robust Incentives Group и Devcon. Внешние расходы включают в себя гранты смежным организациям, таким как Nomic Foundation, Decentralization Research Center, L2Beat и 0xPARC Foundation.





Тем не менее, вопрос о финансовой прозрачности фонда остается нерешенным. Многие члены сообщества надеются, что фонд будет предоставлять более подробные и прозрачные финансовые отчеты, чтобы восстановить доверие к его управлению и использованию средств. Решение этого вопроса крайне важно не только для доверия к фонду, но и для будущего развития Ethereum и поддержки сообщества.





Развитие экосистемы Ethereum – еще одна ключевая тема для обсуждения. С 2021 года количество новых разработчиков в экосистеме ETH, судя по всему, сократилось, что вызывает опасения по поводу построения экосистемы Ethereum. Напротив, другие платформы, такие как Solana, привлекают большое количество молодых разработчиков и инновационных проектов. Данные показывают, что темпы роста SOL/ETH за последний год достигли 300% (правый график), в то время как соотношение ETH/BTC за последние два года упало на 50% (левый график), а рыночная капитализация Ethereum по отношению к Bitcoin за этот период сократилась вдвое.









MacroMate8, руководитель отдела рисков в Ethenalabs, отметил, что быстрое развитие таких платформ, как Solana, и их активные сообщества разработчиков оказывают все большее конкурентное давление на Ethereum. Однако Джош Старк привел данные из отчета разработчиков Electric Capital Developer Report, чтобы опровергнуть это мнение. Он утверждал, что успех Ethereum нельзя оценивать только по количеству разработчиков и что внедрение решений 2 уровня (L2) повысит общую производительность и масштабируемость Ethereum.





Кроме того, генеральный директор CF Benchmarks с оптимизмом смотрит на будущее Ethereum. Он считает, что в ближайшие месяцы спрос на спотовые ETF на Ethereum может продолжить расти, и все больше компаний, занимающихся управлением состоянием, смогут предложить своим клиентам соответствующие продукты. CF Benchmarks предполагает, что после того, как управляющие и финансовые консультанты завершат процесс обучения в отношении Ethereum, приток капитала в спотовые ETF на Ethereum увеличится, что будет способствовать дальнейшему развитию Ethereum.





Эти перспективы указывают на то, что, несмотря на конкуренцию и проблемы, с которыми сталкивается Ethereum, он по-прежнему обладает значительными рыночными возможностями и потенциалом. Создание и расширение экосистемы будет иметь решающее значение для будущего роста Ethereum, а от того, как она отреагирует на вызовы со стороны других платформ, будет зависеть, сможет ли Ethereum сохранить свое лидерство в блокчейн-пространстве.





Несмотря на многочисленные проблемы, с которыми сталкивается Ethereum в настоящее время, некоторые по-прежнему с оптимизмом смотрят на его будущее. Есть мнения, что 100 000 ETH, проданных Ethereum Foundation в 2020 году, значительно выросли в цене, что говорит о том, что Ethereum по-прежнему имеет потенциальную ценность. Поэтому, даже столкнувшись с большим кризисом доверия, Ethereum все равно может добиться прорыва в будущем.





Ник Томайно, основатель 1confirmation, также положительно оценивает будущее Ethereum. В своем письме Q2 2024 LP он четко заявил, что рыночная капитализация Ethereum может превзойти капитализацию Bitcoin в течение следующих пяти лет. Он объяснил, что, хотя Bitcoin имеет четкую репутацию «цифрового золота», Ethereum стал самым влиятельным блокчейном в криптовалютном пространстве за последние пять лет. По мере того как на рынок будет выходить все больше компаний, занимающихся управлением имуществом, ценность и потенциал применения Ethereum могут получить дальнейшее признание.









Мадс Эберхардт, старший криптовалютный аналитик Steno Research, предложил варианты восстановления Ethereum. В своем сообщении на веб-сайте X (ранее Twitter) он сказал: «Похоже, что общая стоимость DeFi, зафиксированная на бирже, отстает от однолетней форвардной процентной ставки USD на три месяца, двигаясь в противоположном направлении. Короче говоря, курс доллара является ключевым фактором для DeFi». Он считает, что процентные ставки являются ключевым фактором, влияющим на привлекательность DeFi, поскольку они определяют, склонны ли инвесторы искать высокорискованные возможности на децентрализованных финансовых рынках. Изменения процентных ставок могут повлиять на показатели рынка DeFi и тем самым повлиять на общее развитие Ethereum.









Будучи платформой, которая быстрее всех в мире проводит листинг новых токенов, имеет самый широкий спектр криптовалют и самую высокую фьючерсную ликвидность, MEXC также уделяет большое внимание развитию Ethereum. Платформа будет продолжать внимательно следить за изменениями в технологических инновациях Ethereum, показателями рынка и динамикой развития сообщества, чтобы обеспечить пользователям самые современные возможности для торговли и инвестиций. В то же время платформа будет постоянно оптимизировать свои функции для решения проблем Ethereum и его экосистемы, создавая большую ценность для пользователей.





В целом на Ethereum, как на представителя технологии блокчейн, когда-то возлагались безграничные надежды. Однако нынешние противоречия и проблемы указывают на то, что Ethereum придется решать множество сложных вопросов в ходе своего дальнейшего развития. Тем не менее, Ethereum и раньше переживал более серьезные кризисы доверия, так что сохранение терпения и надежды на его будущее развитие может быть наиболее правильным отношением в настоящее время. Будущее Ethereum будет зависеть от того, как он будет решать текущие проблемы, корректировать свои стратегии, чтобы адаптироваться к постоянно меняющейся рыночной среде, и продолжать привлекать и поддерживать разработчиков и пользователей. Только благодаря постоянным инновациям и улучшениям Ethereum сможет сохранить свои лидирующие позиции в области блокчейна и реализовать свой потенциал в области децентрализованных финансов и смарт-контрактов.



