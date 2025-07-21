Ethereum (ETH) возвращается к отметке в 3 400$: Начало нового бычьего рынка или краткосрочный рост?

В июле 2025 года рынок криптовалют пережил исторический всплеск. Bitcoin (BTC) преодолел отметку в 120 000$, привлекая к себе всеобщее внимание, а Ethereum (ETH) следовал за ним, ненадолго достигнув максимума в 3 444$ на фоне общего роста рыночного настроения.









Согласно последним данным MEXC , с начала месяца ETH неуклонно растет, достигнув пика в 3 444$. Ончейн-показатели демонстрируют повышенную активность как на спотовом рынке, так и на рынке деривативов, при этом объемы торгов и открытый интерес резко растут, что указывает на исключительный приток капитала.





За последние две недели ETH не только преодолел ключевые психологические уровни в 2 500$ и 2 800$, но и достиг нового годового максимума 17 июля, фактически сконцентрировав двухмесячный рост в короткий период. Быстрое возрождение бычьих настроений, подпитываемое динамикой спотовых ETF, институциональными покупками и устойчивой торговой активностью ончейн, привело к тому, что некоторые называют «мини-бычьим рынком» для ETH.









Что еще более важно, это ралли не является результатом какого-то одного события, а скорее продуктом множества сходящихся факторов: глубокой эволюции внутренних механизмов управления Ethereum, структурного перераспределения институционального капитала и возобновления ротации в рамках ончейн-экосистемы спекулятивных операций. В июле рост ETH был больше, чем просто восстановлением актива, он послужил примером в реальном времени продолжающейся реконструкции рыночной структуры и консенсуса ценности.









Ключевым фактором, поддерживающим последний рост ETH, является ускорение трансформации его внутренней структуры управления.









В июле фонд Ethereum (EF) объявил о значительных организационных изменениях, обозначив четыре стратегических направления: ускорение, усиление, поддержка и устойчивость. Это знаменует переход к более систематическому подходу к масштабированию Ethereum и расширению его экосистемы приложений. Данные изменения представляют собой явное отступление от исторически сложившейся модели управления EF, сигнализируя о ее эволюции в более структурированную и открытую для внешнего мира организацию, ориентированную на проактивное распределение ресурсов и межсообщественную координацию.









Недавние изменения, внесенные EF, не только учитывают растущую озабоченность рынка по поводу эффективности управления Ethereum, но и укрепляют его связи с реальным миром. Усиливая поддержку разработчиков, поощряя интеграцию с предприятиями и расширяя охват сообщества, фонд сигнализирует о более широкой активизации экосистемы Ethereum.









По мере продвижения реформ управления фонда Ethereum (EF) в сообществе появилась новая сила: фонд сообщества Ethereum (ECF). Основанный такими личностями, как Zak Cole, ECF представил модель управления, явно направленную на повышение цены ETH, позиционируя стоимость токена в качестве центральной цели развития протокола. ECF продвигает три основных принципа: «максимизация сжигания», «отказ от новых токенов» и «неизменность». Проекты, получающие поддержку, должны способствовать сжиганию ETH, избегать запуска независимых токенов и использовать немодифицируемые смарт-контракты. Такой подход гарантирует, что вся ценность экосистемы в конечном итоге возвращается к самому ETH.





В то время как EF продолжает играть нейтральную и ориентированную на координацию роль, ECF предлагает дополнительную систему управления, направленную на «максимизацию ценности». Вместе они создают систему с двумя двигателями, которая придает беспрецедентную зрелость институциональной архитектуре Ethereum, преобразуя управление из идеологической концепции в набор сигналов, понятных рынку капитала.









В 2025 году удержание резервов Ethereum (ETH) стало растущей тенденцией на фондовом рынке США, когда несколько публичных компаний совершили значительные покупки ETH и привлекли повышенное внимание инвесторов:





SharpLink (SBET): Приобрела дополнительно 7 689 ETH, в результате чего общий объем активов по состоянию на 9 июля превысил 20 500 ETH. Приобрела дополнительно 7 689 ETH, в результате чего общий объем активов по состоянию на 9 июля превысил 20 500 ETH.

BitMine (BMNR): Планирует выделить 250 миллионов долларов на резервы ETH. Планирует выделить 250 миллионов долларов на резервы ETH.

Blockchain Technology Consensus Solutions (BTCS): Собирает 100 миллионов долларов на покупку ETH. Собирает 100 миллионов долларов на покупку ETH.

Bit Digital (BTBT): Объявила о полном переходе на стейкинг ETH и продаже BTC. Объявила о полном переходе на стейкинг ETH и продаже BTC.





Эти компании добавляют ETH в свои балансы не только в качестве стратегии хеджирования и диверсификации, но и на основе системного взгляда на долгосрочную стоимость ETH, потенциал доходности стейкинга и рост экосистемы. Эти шаги повышают интерес инвесторов благодаря нарративу «крипто-акций», одновременно укрепляя позиционирование ETH как «цифрового золота 2.0».





Поскольку листинговые компании, ETF и протоколы стейкинга продолжают накапливать ETH, а также на фоне спотовых ETF на ETH , расширения масштабирования 2 уровня и роста доходности стейкинга, институциональный капитал создает новую сеть ликвидности вокруг ETH, формируя положительную обратную связь между ценой, рыночным консенсусом и настроениями.













В июле 2025 года сектор мемкоинов пережил мощный подъем, что вызвало новую волну спекуляций на криптовалютном рынке. В результате ротации капитала ликвидность, которая ранее была сосредоточена в экосистеме Solana , начала перемещаться в сторону Ethereum.





MOG и В отличие от Solana, где нарративы мемкоинов стали перенасыщенными, а ликвидность иссякает, токены Ethereum 2 уровня привлекают свежий капитал. Благодаря более высокому уровню безопасности, совместимости протоколов и более зрелой инфраструктуре, Ethereum становится новым центром притяжения для инвесторов в мемкоины. Мемкоин-проекты, такие как PEPE SPX , значительно превзошли ETH с начала года, привлекая внимание как розничных трейдеров, так и инвесторов, готовых к высоким рискам.













Ключевое преимущество мемкоин-проектов на базе Ethereum заключается в их встроенной совместимости с инфраструктурой DeFi. Протоколы, такие как IMF (Intl Meme Fund), позволяют инвесторам использовать мемкоины в качестве залога для получения займов, что дает возможность открывать спотовые позиции с использованием кредитного плеча. Во время бычьих циклов этот механизм значительно повышает эффективность использования капитала для мемкоин-активов и усиливает краткосрочный эффект богатства.





По мере того, как все больше протоколов DeFi начинают поддерживать мемкоины, интегрируя такие функции, как защита от ликвидации и агрегация доходности, формируется синергетическая экосистема «DeFi и мемы» (DeFi and Meme). Это не только повышает общую полезность Ethereum, но и постепенно превращает мемкоины из рыночной новинки в жизнеспособные высокорисковые спекулятивные активы.









1) Макроэкономическая неопределенность: Политика Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок остается непредсказуемой. Если данные по инфляции превысят ожидания, возобновление спекуляций о повышении ставок может оказать давление на высокорисковые активы, такие как криптовалюты.





2) Растущая конкуренция в экосистеме: Сети, такие как Solana и Aptos, продолжают наблюдать рост активности разработчиков. Если они запустят новые модели стимулирования или прорывные приложения, они могут отвлечь капитал и внимание разработчиков от Ethereum.





3) Риски безопасности и ликвидации ончейн: Возрождение DeFi вызывает новые опасения по поводу каскадных ликвидаций. Слабое управление в мемкоин-проектах, уязвимости смарт-контрактов и риски эксплуатации по-прежнему представляют угрозу локальных внезапных обвалов.





Для инвесторов, несмотря на текущую активность рынка, по-прежнему важно соблюдать стратегическую дисциплину и контролировать риски.









Ралли ETH в июле отражает не только восстановление цен, но и слияние реструктуризации управления, перераспределения капитала и эволюции участия пользователей. Институциональные сдвиги между EF и ECF сигнализируют о новой эре управления. Растущее присутствие ETH в институциональных портфелях подчеркивает его растущую дефицитность и влияние. Между тем, взаимодействие между мемкоинами и DeFi экспоненциально расширяет сеть ликвидности Ethereum.





Тем не менее, повышенные оценки приводят к увеличению волатильности, а макроэкономические сдвиги или события ончейн остаются ключевыми переменными. Инвесторам следует внимательно следить за данными ончейн и потоками капитала, особенно за притоком ETF, ставками стейкинга и изменениями в управлении, чтобы лучше оценивать время входа и выхода.





Осторожный подход предполагает согласование инвестиций с индивидуальной толерантностью к риску, использование таких стратегий, как поэтапный вход и пороги фиксации прибыли. Внимательное наблюдение за притоком ETF и показателями стейкинга может дать ценные сигналы. Для тех, кто умеет правильно выбирать время для входа на рынок, июль может стать отличным окном для позиционирования в следующей фазе эволюции Ethereum.









Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.



