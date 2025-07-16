Bitcoin преодолел отметку 120 000$: Смогут ли институциональные инвестиции и благоприятная политика запустить новый скачок?

14 июля 2025 года цена Bitcoin превысила отметку в 120 000$, установив новый исторический максимум. Согласно данным MEXC , одной из ведущих мировых платформ для торговли цифровыми активами, спотовая цена BTC/USDT на момент написания статьи составляла 122 559,92 USDT, а энтузиазм рынка продолжал расти. Однако под возобновившимися криками о «возвращении бычьего рынка» кроется более глубокая история – структурные факторы, питающие это ралли. От устойчивого накопления институциональных средств и все более позитивных политических ожиданий до более сложной структуры финансирования и меняющегося поведения инвесторов – этот всплеск не просто скачок цен, а системная переоценка роли Bitcoin как хранилища стоимости в глобальном ландшафте цифровых активов.

















Нынешний виток роста Bitcoin обусловлен не одной хорошей новостью, а совокупным действием множества макро- и отраслевых факторов. Высокие показатели акций технологических компаний, устойчивый приток институциональных средств, ускоренное принятие корпоративных казначейских обязательств, рекордное количество ETF удержаний и все более позитивные политические сигналы вместе составляют основу этого структурного восходящего тренда.





В отличие от бычьего роста 2021 года, вызванного настроениями, это ралли имеет более институциональный, фундаментальный и менее спекулятивный характер. Традиционный финансовый капитал, корпоративные балансы и меняющиеся ожидания регуляторов стали ключевыми переменными, толкающими рынок вверх.









Согласно отчету ARK Invest «Bitcoin Monthly», к концу июня долгосрочные держатели контролировали около 74% предложения Bitcoin, что является почти 15-летним максимумом. В то же время доля краткосрочных трейдеров неуклонно снижается, что свидетельствует о структурных изменениях.





Данные Glassnode показывают, что коэффициент RHODL Bitcoin поднялся до пика этого цикла, сигнализируя о том, что структура рынка меняется. Теперь все больше Bitcoin сосредоточено в руках средне- и долгосрочных держателей, в то время как краткосрочная торговая активность остается сдержанной. Такое изменение широко рассматривается как признак циклического перехода и охлаждения спекулятивных настроений. Коэффициент RHODL, являясь метрикой ончейн помогает отслеживать распределение Bitcoin по периодам удержания, отражая изменения в поведении участников и рыночных циклах.









В то же время, объем активов IBIT ETF компании BlackRock превысил 700 000 BTC, что составляет 3,33% от общего объема предложения. По данным Bloomberg, его годовой доход от комиссии за управление уже превысил доход от собственного S&P 500 ETF BlackRock (IVV), что делает его выгодным ориентиром для традиционных финансовых компаний, продвигающихся на криптовалютный рынок.





ETF не только предоставляют организациям приемлемый канал входа, но и меняют представление о соотношении Bitcoin с традиционными активами. Инвесторы все чаще рассматривают Bitcoin наряду с растущими технологическими акциями как актив, ориентированный на будущее.









С июля традиционные отраслевые игроки начали новую волну внедрения казначейства Bitcoin, охватив такие сектора, как гостиничный бизнес, недвижимость, пищевая промышленность, здравоохранение и производство:





Мексиканская компания по недвижимости Murano запустила программу SEPA на 500 млн $ и приобрела 21 BTC.

Японский холдинг Metaplanet превысил 2 200 BTC, официально превратившись в компанию, занимающуюся казначейством Bitcoin.

Компании, работающие в Китае, Гонконге и США, такие как DDC, Semler Scientific , специализирующаяся на медицинских технологиях, и квантовый трейдер Hilbert Group, объявили о новых или расширенных закупках BTC.

К этой тенденции присоединились даже производители из Шэньчжэня, Webus, специализирующаяся на мобильных технологиях, и ветеран криптовалютной платформы Bakkt.





За этим явлением стоит изменение корпоративного мышления в отношении ликвидности и прироста капитала в условиях сильного доллара, пиковых процентных ставок и ослабления сектора недвижимости. Bitcoin все чаще рассматривается как стратегический актив с устойчивостью к инфляции, высокой ликвидностью и глобальными ценовыми преимуществами, превращаясь из объекта инвестиций в резервный инструмент.









На неделе 14 июля в Конгрессе США пройдет «Неделя криптовалют», а законы « GENIUS Act » и «CLARITY Act» будут направлены на рассмотрение президенту и Сенату соответственно. Хотя спекуляции о создании правительством США стратегического резерва Bitcoin утихли, продолжающиеся политические дискуссии укрепляют уверенность рынка в том, что дальнейший путь будет соответствовать требованиям и регулироваться.





Границы регулирования постепенно становятся все более четкими, и криптоактивы могут получить более квазисуверенный статус: в частности, благодаря прорывам в области признания корпоративного аккаунта и разрешения на покупку на государственном уровне.









Данные ончейн подтверждают мнение о структурном ралли. По данным Coinglass , во время роста Bitcoin до новых максимумов в течение нескольких часов было ликвидировано более 340 млн $ шорт позиций, что является примером классического шорт-сквиза позиций, сигнализирующего о том, что рыночный импульс решительно сместился в сторону «быков».









Между тем, мощь американского технологического сектора и сектора искусственного интеллекта, возглавляемого Nvidia, послужила внешним катализатором для ралли Bitcoin. Рыночная капитализация Nvidia превысила 4 трлн $, что косвенно повысило общую склонность рынка к риску. Корреляция между Bitcoin и технологическими активами была особенно тесной в текущем цикле.









Рост Bitcoin до отметки 120 000$ отражает совокупный эффект перестройки структуры капитала, динамики политики, перераспределения корпоративных балансов и возрождения склонности к риску. Хотя возможны краткосрочные технические коррекции, в средне- и долгосрочной перспективе роль Bitcoin как «глобального якоря цифровой стоимости» становится все более прочной.





Если смотреть в будущее, то по мере того, как на рынок будет выходить все больше институтов, совершенствоваться нормативная база и развиваться глобальная логика распределения активов, во второй половине 2025 года Bitcoin может стать по-настоящему институциональным бычьим рынком. В этот момент Bitcoin перестанет быть просто спекулятивным активом, а станет стратегическим объектом для размещения основного глобального капитала.





