Bitcoin преодолел отметку 120 000$: Смогут ли институциональные инвестиции и благоприятная политика запустить новый скачок?

16 июля 2025 г.MEXC
0m
14 июля 2025 года цена Bitcoin превысила отметку в 120 000$, установив новый исторический максимум. Согласно данным MEXC, одной из ведущих мировых платформ для торговли цифровыми активами, спотовая цена BTC/USDT на момент написания статьи составляла 122 559,92 USDT, а энтузиазм рынка продолжал расти. Однако под возобновившимися криками о «возвращении бычьего рынка» кроется более глубокая история – структурные факторы, питающие это ралли. От устойчивого накопления институциональных средств и все более позитивных политических ожиданий до более сложной структуры финансирования и меняющегося поведения инвесторов – этот всплеск не просто скачок цен, а системная переоценка роли Bitcoin как хранилища стоимости в глобальном ландшафте цифровых активов.


1. Ралли Bitcoin – это не просто ценовое событие, а переоценка


Нынешний виток роста Bitcoin обусловлен не одной хорошей новостью, а совокупным действием множества макро- и отраслевых факторов. Высокие показатели акций технологических компаний, устойчивый приток институциональных средств, ускоренное принятие корпоративных казначейских обязательств, рекордное количество ETF удержаний и все более позитивные политические сигналы вместе составляют основу этого структурного восходящего тренда.

В отличие от бычьего роста 2021 года, вызванного настроениями, это ралли имеет более институциональный, фундаментальный и менее спекулятивный характер. Традиционный финансовый капитал, корпоративные балансы и меняющиеся ожидания регуляторов стали ключевыми переменными, толкающими рынок вверх.

2. Институциональная покупка стимулирует ценовое движение, ETF становятся средством входа в рынок


Согласно отчету ARK Invest «Bitcoin Monthly», к концу июня долгосрочные держатели контролировали около 74% предложения Bitcoin, что является почти 15-летним максимумом. В то же время доля краткосрочных трейдеров неуклонно снижается, что свидетельствует о структурных изменениях.

Данные Glassnode показывают, что коэффициент RHODL Bitcoin поднялся до пика этого цикла, сигнализируя о том, что структура рынка меняется. Теперь все больше Bitcoin сосредоточено в руках средне- и долгосрочных держателей, в то время как краткосрочная торговая активность остается сдержанной. Такое изменение широко рассматривается как признак циклического перехода и охлаждения спекулятивных настроений. Коэффициент RHODL, являясь метрикой ончейн помогает отслеживать распределение Bitcoin по периодам удержания, отражая изменения в поведении участников и рыночных циклах.


В то же время, объем активов IBIT ETF компании BlackRock превысил 700 000 BTC, что составляет 3,33% от общего объема предложения. По данным Bloomberg, его годовой доход от комиссии за управление уже превысил доход от собственного S&P 500 ETF BlackRock (IVV), что делает его выгодным ориентиром для традиционных финансовых компаний, продвигающихся на криптовалютный рынок.

ETF не только предоставляют организациям приемлемый канал входа, но и меняют представление о соотношении Bitcoin с традиционными активами. Инвесторы все чаще рассматривают Bitcoin наряду с растущими технологическими акциями как актив, ориентированный на будущее.

3. Компании запускают волну внедрения казначейства: Bitcoin становится новым видом корпоративных резервных активов


С июля традиционные отраслевые игроки начали новую волну внедрения казначейства Bitcoin, охватив такие сектора, как гостиничный бизнес, недвижимость, пищевая промышленность, здравоохранение и производство:

Мексиканская компания по недвижимости Murano запустила программу SEPA на 500 млн $ и приобрела 21  BTC.
Японский холдинг Metaplanet превысил 2 200 BTC, официально превратившись в компанию, занимающуюся казначейством Bitcoin.
Компании, работающие в Китае, Гонконге и США, такие как DDC, Semler Scientific, специализирующаяся на медицинских технологиях, и квантовый трейдер Hilbert Group, объявили о новых или расширенных закупках BTC.
К этой тенденции присоединились даже производители из Шэньчжэня, Webus, специализирующаяся на мобильных технологиях, и ветеран криптовалютной платформы Bakkt.

За этим явлением стоит изменение корпоративного мышления в отношении ликвидности и прироста капитала в условиях сильного доллара, пиковых процентных ставок и ослабления сектора недвижимости. Bitcoin все чаще рассматривается как стратегический актив с устойчивостью к инфляции, высокой ликвидностью и глобальными ценовыми преимуществами, превращаясь из объекта инвестиций в резервный инструмент.

4. Потепление в политике и большая ясность в регулировании укрепляют уверенность на рынке


На неделе 14 июля в Конгрессе США пройдет «Неделя криптовалют», а законы «GENIUS Act» и «CLARITY Act» будут направлены на рассмотрение президенту и Сенату соответственно. Хотя спекуляции о создании правительством США стратегического резерва Bitcoin утихли, продолжающиеся политические дискуссии укрепляют уверенность рынка в том, что дальнейший путь будет соответствовать требованиям и регулироваться.

Границы регулирования постепенно становятся все более четкими, и криптоактивы могут получить более квазисуверенный статус: в частности, благодаря прорывам в области признания корпоративного аккаунта и разрешения на покупку на государственном уровне.

5. Данные ончейн подтверждают структурный восходящий тренд, аппетит к рыночным рискам восстанавливается


Данные ончейн подтверждают мнение о структурном ралли. По данным Coinglass, во время роста Bitcoin до новых максимумов в течение нескольких часов было ликвидировано более 340 млн $ шорт позиций, что является примером классического шорт-сквиза позиций, сигнализирующего о том, что рыночный импульс решительно сместился в сторону «быков».


Между тем, мощь американского технологического сектора и сектора искусственного интеллекта, возглавляемого Nvidia, послужила внешним катализатором для ралли Bitcoin. Рыночная капитализация Nvidia превысила 4 трлн $, что косвенно повысило общую склонность рынка к риску. Корреляция между Bitcoin и технологическими активами была особенно тесной в текущем цикле.

6. Заключение: «Цифровому золоту» в сложной структуре еще есть куда расти


Рост Bitcoin до отметки 120 000$ отражает совокупный эффект перестройки структуры капитала, динамики политики, перераспределения корпоративных балансов и возрождения склонности к риску. Хотя возможны краткосрочные технические коррекции, в средне- и долгосрочной перспективе роль Bitcoin как «глобального якоря цифровой стоимости» становится все более прочной.

Если смотреть в будущее, то по мере того, как на рынок будет выходить все больше институтов, совершенствоваться нормативная база и развиваться глобальная логика распределения активов, во второй половине 2025 года Bitcoin может стать по-настоящему институциональным бычьим рынком. В этот момент Bitcoin перестанет быть просто спекулятивным активом, а станет стратегическим объектом для размещения основного глобального капитала.

В этот переломный момент выбор платформы с высокой ликвидностью, разнообразными продуктами и быстрой реакцией рынка имеет решающее значение. Будучи ведущей глобальной платформой для работы с цифровыми активами, MEXC поддерживает не только основную спотовую и фьючерсную торговлю BTC, но и предлагает такие инструменты, как копи-трейдинг и сеточная торговля: они помогают различным типам инвесторов ориентироваться в волатильности, правильно выбирать время для входа и торговать с большей уверенностью.

Независимо от того, являетесь ли вы долгосрочным держателем или ищете краткосрочные возможности, сейчас самое время пересмотреть свою стратегию распределения Bitcoin. Выбирайте MEXC, чтобы воспользоваться следующим циклом роста и начать свое путешествие по криптоактивам с уверенностью.

Как купить BTC на MEXC?

1) Откройте и войдите в приложение MEXC или на официальный веб-сайт.
2) Найдите «BTC» в строке поиска и выберите спотовую или фьючерсную торговлю BTC.
3) Выберите тип ордера, укажите количество, цену и завершите транзакцию.

В настоящее время MEXC предлагает грандиозную акцию с нулевой комиссией. Участвуя в акции, пользователи могут значительно сократить торговые расходы и действительно достичь цели – больше экономить, больше торговать и больше зарабатывать. На MEXC вы можете не только наслаждаться недорогой торговлей благодаря этой акции, но и внимательно следить за тенденциями рынка, оперативно используя каждую мимолетную инвестиционную возможность, чтобы начать свой путь к росту благосостояния.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

