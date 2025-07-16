Закон GENIUS: Стратегическое укрепление гегемонии доллара США в эпоху криптовалют

Когда Сенат США подавляющим большинством проголосовал за процессуальное одобрение закона GENIUS (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act — Руководство и развитие национальных инноваций для стейблкоинов США) , это сразу привлекло внимание мировых финансовых рынков. На первый взгляд, закон GENIUS представляет собой нормативную базу для регулирования стейблкоинов, но по сути он означает стратегический сдвиг в гегемонии доллара США в цифровую эпоху. Закон не только переопределяет право на эмиссию валюты, но и формирует скрытую, но мощную финансовую систему, тесно увязывая стейблкоины с государственными облигациями США.









Закон GENIUS направлен на эмиссию и обращение стейблкоинов. Его основные положения включают:





1) Требования к резервным активам: Эмитенты стейблкоинов должны удерживать 100% наличных средств и казначейских облигаций США со сроком погашения не более 90 дней.

2) Прозрачность аудита: Эмитенты должны ежемесячно предоставлять отчеты об аудите третьим лицам, а доказательства наличия резервов ончейн должны обновляться в режиме реального времени.

3) Доступ к рынку: Иностранные стейблкоины должны создать юридическое лицо в США и поддерживать 20% резерв риска.





Судя по его основным положениям, политический замысел закона GENIUS выходит за рамки простого контроля рисков. Требуя от эмитентов стейблкоинов удерживать казначейские облигации США, закон напрямую создает структурный спрос на американский доллар и казначейские облигации. Этот спрос не только привлекает новых покупателей на рынок казначейских обязательств, но и укрепляет позиции доллара в мировой финансовой системе.









Эта обязательная связь создает двойную зависимость: она одновременно контролирует «долларизацию» криптовалютного мира через фиатные резервы и обеспечивает новых покупателей для постоянно расширяющегося рынка казначейских обязательств США.





Данные показывают, что в то время как доля казначейских облигаций США, удерживаемая традиционными крупными покупателями, такими как Китай и Япония, снизилась с 34 до 26% в период с 2014 по 2024 год, объем средств, удерживаемых эмитентами стейблкоинов, вырос на 470% за последние три года, достигнув 120 млрд долларов, что эквивалентно объему средств целой страны, например Бельгии. Это говорит о том, что эмитенты и организации, выпускающие стейблкоины, стали одними из ключевых покупателей на рынке казначейских обязательств США.









Связь между стейблкоинами и казначейскими облигациями США создала скрытую, но мощную экосистему. По состоянию на конец мая 2025 года общая капитализация мирового рынка стейблкоинов превысила 249,8 млрд долларов. Среди них доминирующее положение удерживает USDT (Tether) с 152,7 млрд долларов в обращении, за ним следует USDC (Circle) с 61,5 млрд долларов.









Данные показывают, что стейблкоины удерживают 132 млрд долларов в казначейских облигациях США, что составляет 18% от среднедневного объема торгов на рынке казначейских облигаций. Из этих запасов 67% приходится на краткосрочные облигации со сроком погашения до трех месяцев, что значительно выше 34%, которые удерживают суверенные фонды. Такая высокая доля краткосрочных долговых обязательств позволяет стейблкоинам быстро реагировать на изменения рынка и корректировать структуру своих резервных активов.





Под влиянием закона GENIUS рынок стейблкоинов не только сформировал тесную экосистему с казначейскими облигациями США, но и претерпел «вторую эволюцию» в процессе соблюдения нормативных требований. На рынке стейблкоинов наметилось явное структурное расхождение:





1) Регулируемый сегмент: Стейблкоины, такие как USDC и PAX, быстро скорректировали свои резервные структуры, увеличив краткосрочные казначейства до 32,4 млрд долларов и 5,8 млрд долларов соответственно.

2) Серая зона: Выпущенный офшором евростейблкоин EURT всего за три месяца вырос на 142%, достигнув общего объема предложения в 4,7 млрд долларов.

3) Техническая модернизация: 85% стейблкоинов, соответствующих требованиям, внедрили «системы динамического управления резервами» для алгоритмического согласования сроков погашения казначейских обязательств со спросом на выкуп.





Рынок положительно отреагировал на этот сдвиг, приняв решительные меры. В первом полугодии 2025 года доля стейблкоинов, соответствующих требованиям, выросла с 68% до 79%, в то время как доля частично не соответствующих требованиям продуктов, таких как USDT, упала на 9 процентных пунктов до 58%.





По прогнозам Standard Chartered, к концу 2028 года капитализация рынка стейблкоинов привязанных к доллару США, может вырасти до 2 трлн долларов. Согласно анализу Citigroup, при «бычьем» сценарии рынок стейблкоинов может достичь 3,7 трлн долларов к 2030 году. Это означает, что в ближайшие несколько лет эмитенты стейблкоинов могут удерживать больше казначейских облигаций США, чем многие суверенные государства, став ключевыми участниками рынка казначейских облигаций.









Более глубокое влияние закона GENIUS заключается в том, что он использует стейблкоины в качестве инструмента для реструктуризации глобального распределения финансовой власти.





1) Денежный суверенитет: Такие страны, как Сальвадор, приняли Bitcoin в качестве законного платежного средства, а развивающиеся рынки в Африке и Латинской Америке все чаще используют стейблкоины, деноминированные в долларах США, для трансграничных платежей. Данные показывают, что в 2024 году объем транзакций в стейблкоинах в Африке вырастет на 400%, а в Латинской Америке – на 300%. Доля трансграничных платежей, традиционно обрабатываемых системой SWIFT, сокращается благодаря стейблкоинам, особенно в небольших и высокочастотных транзакциях. Функция мгновенного расчета в стейблкоинах сделала их популярным выбором для денежных переводов и расчетов в международной торговле.





2) Конкуренция регулирующих органов: Эмитенты с рыночной капитализацией более 1 млрд долларов находятся под надзором Федеральной резервной системы, в то время как более мелкие эмитенты регулируются правительствами штатов. Такая многоуровневая структура регулирования обеспечивает эффективный надзор, не допуская при этом чрезмерного вмешательства в инновации. Регулирующие органы следят за эмитентами стейблкоинов в режиме реального времени с помощью таких инструментов, как аудит резервов и правила борьбы с отмыванием денег. Хотя это повышает прозрачность глобальных потоков капитала, это также вызывает обеспокоенность по поводу прав на неприкосновенность частной жизни.





3) Доминирование технических стандартов: Ведущие стейблкоины, такие как USDC и USDT, удерживают доминирующую долю рынка, что побуждает разработчиков отдавать предпочтение этим совместимым стейблкоинам при создании приложений. Такая концентрация рынка фактически обеспечивает ведущим эмитентам фактический контроль над техническими стандартами. В результате новые участники сталкиваются с высокими технологическими барьерами для входа на рынок.









Закон GENIUS может стать важным поворотным пунктом в истории денежного обращения. Это не просто регулятивная инновация и не исключительно мера защиты рынка – это тщательно продуманная институциональная трансформация. В рамках этой трансформации:





1) Соединенные Штаты: Благодаря законодательству о стейблкоинах США превращают криптовалютный рынок в сеть распространения казначейских обязательств США, а также используют технологии для мониторинга глобальных потоков капитала в режиме реального времени. По прогнозам министра финансов Скотта Бессента , в ближайшие годы цифровые активы могут создать дополнительный спрос на казначейские облигации США на сумму до 2 трлн долларов. Этот спрос не только приведет новых покупателей на рынок казначейских обязательств, но и еще больше укрепит позиции доллара в мировой финансовой системе.





2) Развивающиеся рынки: Несмотря на удобство платежей в стейблкоинах, эти регионы сталкиваются с риском потери автономии монетарной политики. Африка и Латинская Америка стали передовым фронтом распространения стейблкоинов. В ответ на это некоторые центральные банки начали изучать цифровые валюты центральных банков (CBDC) в качестве контрмеры. Однако разработка и внедрение CBDC требует времени и ресурсов, поэтому в краткосрочной перспективе им сложно конкурировать с развитыми системами стейблкоинов.





3) Глобальные инвесторы: По мере того как стейблкоины становятся все более привязанными к казначейским облигациям США, инвесторы сталкиваются с новой инвестиционной парадигмой. Поскольку казначейские облигации служат неявным обеспечением для стейблкоинов, традиционные модели оценки рисков должны быть кардинально перестроены. Такие инновации, как токенизированные краткосрочные казначейские облигации и протоколы фиксированного дохода ончейн, меняют логику инвестирования с фиксированным доходом. Инвесторы должны пересмотреть соотношение риска и доходности и адаптироваться к этой меняющейся рыночной среде.





Принятие закона GENIUS знаменует собой официальное вступление гегемонии доллара США в новую эру 2.0. В этом финансовом соревновании стейблкоины больше не являются просто вариантом использования криптовалют – они стали мостом между традиционными финансами и цифровым миром, а также ключевым инструментом, позволяющим Соединенным Штатам сохранить свое мировое валютное господство.





Ожидается, что по мере развития технологий и становления рынка стейблкоины будут играть все более важную роль в будущей финансовой системе. Реализация закона GENIUS станет ключевым объективом, через который можно будет наблюдать за этой тенденцией.





Для глобальных инвесторов торговые платформы, такие как MEXC, станут жизненно важными шлюзами для участия в этой исторической трансформации, предлагая безопасную и прозрачную торговую среду, которая поможет инвесторам использовать возможности эры цифровых валют.



