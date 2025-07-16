Каждый год 22 мая криптосообщество отмечает "День пиццы". Но как связаны криптовалюта и пицца - две совершенно разные вещи? В этой статье рассказывается о Дне пиццы - важной годовщине в истории криптоКаждый год 22 мая криптосообщество отмечает "День пиццы". Но как связаны криптовалюта и пицца - две совершенно разные вещи? В этой статье рассказывается о Дне пиццы - важной годовщине в истории крипто
Руководство для начинающих по празднованию Дня пиццы: Удивительная взаимосвязь между биткойном и пиццей

Каждый год 22 мая криптосообщество отмечает "День пиццы". Но как связаны криптовалюта и пицца - две совершенно разные вещи? В этой статье рассказывается о Дне пиццы - важной годовщине в истории криптовалют.

Первая транзакция с криптовалютой в реальном мире.


Криптосообщество отмечает День пиццы, потому что это был первый случай обмена материальных товаров на цифровую валюту. Биткойн был задуман в 2008 году, а блокчейн биткойна появился в 2009 году. Впервые биткойн был использован для приобретения реальных товаров - двух больших пицц Papa John's - 22 мая 2010 года.

Человеком, который реально купил пиццу за биткойн, был Ласло Ханеч, программист, живущий в США. Ханеч написал на интернет-форуме, посвященном биткойну, вопрос о том, готов ли кто-нибудь обменять 10 000 биткойнов на две пиццы. В дни зарождения биткойна интернет-форумы были важными площадками для обмена информацией о криптовалюте. Ханеч подумал, что если он сделает запрос там, то кто-нибудь откликнется на него.

На эту просьбу ответил Джереми Стардивент. Стардивент в то время был студентом, живущим в Лондоне, и заказал для Ханеча пиццу в магазине, который он нашел в Интернете. Конечно, заказ был сделан по кредитной карте, но Ханеч заплатил Стардивенту в биткойнах, поэтому этот день считается "первым днем покупки реального товара за биткойны" (это было до появления первой в мире биржи биткойнов).

Сколько стоит пицца?

В то время, когда Ханеч покупал пиццу, цена биткойна составляла примерно $0,0041. Таким образом, 10 000 BTC стоили примерно $41, что было вполне разумной ценой за две пиццы.

17 мая 2023 года, когда была написана эта статья, 1 биткойн стоит около $27 000. Это означает, что сегодня 10 000 биткоинов стоили бы около 270 миллионов долларов, это просто ошеломляющая сумма, позволяющая купить огромное количество пиццы.

Приведенный ниже график TradingView показывает, что цена биткойна растет довольно быстро, особенно с 2020 года.


Настанет ли когда-нибудь время, когда мы сможем покупать товары за биткойн?

Криптоактивы по-прежнему широко используются в инвестиционных целях, но биткойн еще не получил широкого признания в качестве средства оплаты повседневных товаров и услуг. Тем не менее, платежи в биткойнах постепенно принимаются во все большем количестве магазинов, в том числе в магазине электроники Bic Camera, который принимает платежи в биткойнах.

Существует несколько факторов, которые могут помешать распространению криптоплатежей, один из которых - неопределенный правовой статус криптовалюты. Однако уже есть страны, которые пытаются преодолеть эту проблему, объявив биткойн законной валютой. Сальвадор и Центральноафриканская Республика - две страны, которые успешно признали биткойн законным платежным средством. Хотя введение биткойна не было полностью успешным ни в одной из этих стран, оно прокладывает путь для подобных шагов в более экономически стабильных регионах. Как только это произойдет, мы станем на шаг ближе к эпохе, когда покупка вещей за криптовалюту станет обычным делом.


