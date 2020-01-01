Tokenomie pentru ZEAL (ZEAL) Descoperă informații cheie despre ZEAL (ZEAL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre ZEAL (ZEAL) Zealous Swap is the first automated market maker (AMM) decentralized exchange (DEX) on the Kaspa blockchain, designed to bring fast, secure, and capital-efficient trading to the ecosystem. The platform introduces several innovative features, including an NFT-based fee system that allows users to unlock trading benefits, protocol-owned liquidity (POL) for long-term sustainability, an on-chain insurance fund for user protection, and a modular fee engine that adapts to different trading needs. Zealous Swap aims to become the default liquidity layer on Kaspa, supporting a thriving DeFi ecosystem with user-first design and scalable infrastructure. Pagină de internet oficială: https://www.zealousswap.com/ Carte albă: https://github.com/zealousswap/whitepaper Cumpără ZEAL acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru ZEAL (ZEAL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ZEAL (ZEAL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 5.39M $ 5.39M $ 5.39M Ofertă totală: $ 240.00M $ 240.00M $ 240.00M Ofertă aflată în circulație: $ 51.10M $ 51.10M $ 51.10M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 25.33M $ 25.33M $ 25.33M Maxim dintotdeauna: $ 0.199965 $ 0.199965 $ 0.199965 Minim dintotdeauna: $ 0.02501069 $ 0.02501069 $ 0.02501069 Preț curent: $ 0.105413 $ 0.105413 $ 0.105413 Află mai mult despre prețul tokenului ZEAL (ZEAL)

Tokenomie pentru ZEAL (ZEAL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ZEAL (ZEAL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ZEAL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ZEAL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ZEAL, explorează prețul în direct al tokenului ZEAL!

Predicție de preț pentru ZEAL Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ZEAL? Pagina noastră de predicție de preț pentru ZEAL combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ZEAL!

