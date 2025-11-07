Informații privind prețul pentru xSUI (XSUI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 1.93 $ 1.93 $ 1.93 Minim 24 h $ 2.06 $ 2.06 $ 2.06 Maxim 24 h Minim 24 h $ 1.93$ 1.93 $ 1.93 Maxim 24 h $ 2.06$ 2.06 $ 2.06 Maxim dintotdeauna $ 4.17$ 4.17 $ 4.17 Cel mai mic preț $ 1.39$ 1.39 $ 1.39 Modificare de preț (1 oră) +0.12% Modificare de preț (1 zi) -4.70% Modificare de preț (7 zile) -15.22% Modificare de preț (7 zile) -15.22%

Prețul în timp real pentru xSUI (XSUI) este $1.95. În ultimele 24 de ore, tokenul XSUI a fost tranzacționat între un minim de $ 1.93 și un maxim de $ 2.06, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru XSUI este $ 4.17, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 1.39.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, XSUI s-a modificat cu +0.12% în decursul ultimei ore, cu -4.70% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -15.22% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața xSUI (XSUI)

Capitalizare de piață $ 2.83M$ 2.83M $ 2.83M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 2.83M$ 2.83M $ 2.83M Ofertă află în circulație 1.45M 1.45M 1.45M Ofertă totală 1,450,000.0 1,450,000.0 1,450,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru xSUI este $ 2.83M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru XSUI este 1.45M, cu o ofertă totală de 1450000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.83M.