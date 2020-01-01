Tokenomie pentru Wrapped STEAMX (WSTEAMX) Descoperă informații cheie despre Wrapped STEAMX (WSTEAMX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Wrapped STEAMX (WSTEAMX) A revolutionary approach in the Crypto Industry. A first of its kind Exchange Solution, building new foundations in Crypto Security. Made in Canada, by Canadians, to deliver to the World! Steam Exchange is a Centralized Exchange based in Ontario, Canada. SteamX Token will serve two purposes: 1) Provide initial holders to Steam Exchange when launched 2) Make the market for Steam Exchange when launched Steam Exchange is a revolution. Canada has had the short end of the stick when it comes to Centralized Exchanges and regulations. With major CEX exiting key provinces in Ontario, Canada is left with few options, and quite frankly, those options do not offer the solution Canada deserves. Steam Exchange strives to do what the best exchanges do, and do it better! Starting with Canada, walk into any Steam Exchange location to open and manage your Steam Exchange account. Steam Exchange will offer best in class courses and training for new investors in the Crypto Space! This project is not optional for Canada... it is mandatory! Canada deserves greatness, and Steam Exchange aims to deliver! Pagină de internet oficială: https://steamexchange.ca/

Tokenomie și analiză de preț pentru Wrapped STEAMX (WSTEAMX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Wrapped STEAMX (WSTEAMX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 11.86M $ 11.86M $ 11.86M Ofertă totală: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Ofertă aflată în circulație: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 11.86M $ 11.86M $ 11.86M Maxim dintotdeauna: $ 0.08285 $ 0.08285 $ 0.08285 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.053659 $ 0.053659 $ 0.053659 Află mai mult despre prețul tokenului Wrapped STEAMX (WSTEAMX)

Tokenomie pentru Wrapped STEAMX (WSTEAMX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Wrapped STEAMX (WSTEAMX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WSTEAMX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WSTEAMX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WSTEAMX, explorează prețul în direct al tokenului WSTEAMX!

Predicție de preț pentru WSTEAMX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta WSTEAMX? Pagina noastră de predicție de preț pentru WSTEAMX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

