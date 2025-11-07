Informații privind prețul pentru Wrapped RBNT (WRBNT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00623364 $ 0.00623364 $ 0.00623364 Minim 24 h $ 0.00646108 $ 0.00646108 $ 0.00646108 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00623364$ 0.00623364 $ 0.00623364 Maxim 24 h $ 0.00646108$ 0.00646108 $ 0.00646108 Maxim dintotdeauna $ 0.03076976$ 0.03076976 $ 0.03076976 Cel mai mic preț $ 0.00559331$ 0.00559331 $ 0.00559331 Modificare de preț (1 oră) +0.01% Modificare de preț (1 zi) -0.31% Modificare de preț (7 zile) +1.78% Modificare de preț (7 zile) +1.78%

Prețul în timp real pentru Wrapped RBNT (WRBNT) este $0.00630231. În ultimele 24 de ore, tokenul WRBNT a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00623364 și un maxim de $ 0.00646108, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WRBNT este $ 0.03076976, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00559331.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WRBNT s-a modificat cu +0.01% în decursul ultimei ore, cu -0.31% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +1.78% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Wrapped RBNT (WRBNT)

Capitalizare de piață $ 5.48M$ 5.48M $ 5.48M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 10.43M$ 10.43M $ 10.43M Ofertă află în circulație 868.90M 868.90M 868.90M Ofertă totală 1,655,793,688.494856 1,655,793,688.494856 1,655,793,688.494856

Capitalizarea de piață actuală pentru Wrapped RBNT este $ 5.48M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WRBNT este 868.90M, cu o ofertă totală de 1655793688.494856. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 10.43M.