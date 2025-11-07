Informații privind prețul pentru Wrapped BESC (WBESC) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 2.58 $ 2.58 $ 2.58 Minim 24 h $ 2.76 $ 2.76 $ 2.76 Maxim 24 h Minim 24 h $ 2.58$ 2.58 $ 2.58 Maxim 24 h $ 2.76$ 2.76 $ 2.76 Maxim dintotdeauna $ 5.37$ 5.37 $ 5.37 Cel mai mic preț $ 2.55$ 2.55 $ 2.55 Modificare de preț (1 oră) -0.59% Modificare de preț (1 zi) -4.56% Modificare de preț (7 zile) -13.85% Modificare de preț (7 zile) -13.85%

Prețul în timp real pentru Wrapped BESC (WBESC) este $2.62. În ultimele 24 de ore, tokenul WBESC a fost tranzacționat între un minim de $ 2.58 și un maxim de $ 2.76, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WBESC este $ 5.37, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 2.55.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WBESC s-a modificat cu -0.59% în decursul ultimei ore, cu -4.56% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -13.85% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Wrapped BESC (WBESC)

Capitalizare de piață $ 2.10M$ 2.10M $ 2.10M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 2.10M$ 2.10M $ 2.10M Ofertă află în circulație 802.24K 802.24K 802.24K Ofertă totală 802,244.8081376608 802,244.8081376608 802,244.8081376608

Capitalizarea de piață actuală pentru Wrapped BESC este $ 2.10M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WBESC este 802.24K, cu o ofertă totală de 802244.8081376608. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.10M.