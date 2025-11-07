Informații privind prețul pentru WLF TOKEN (WLF) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00084755 $ 0.00084755 $ 0.00084755 Minim 24 h $ 0.00113588 $ 0.00113588 $ 0.00113588 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00084755$ 0.00084755 $ 0.00084755 Maxim 24 h $ 0.00113588$ 0.00113588 $ 0.00113588 Maxim dintotdeauna $ 0.0021434$ 0.0021434 $ 0.0021434 Cel mai mic preț $ 0.000412$ 0.000412 $ 0.000412 Modificare de preț (1 oră) +0.34% Modificare de preț (1 zi) -22.73% Modificare de preț (7 zile) -51.64% Modificare de preț (7 zile) -51.64%

Prețul în timp real pentru WLF TOKEN (WLF) este $0.0008775. În ultimele 24 de ore, tokenul WLF a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00084755 și un maxim de $ 0.00113588, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WLF este $ 0.0021434, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.000412.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WLF s-a modificat cu +0.34% în decursul ultimei ore, cu -22.73% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -51.64% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața WLF TOKEN (WLF)

Capitalizare de piață $ 2.49M$ 2.49M $ 2.49M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 17.51M$ 17.51M $ 17.51M Ofertă află în circulație 2.85B 2.85B 2.85B Ofertă totală 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru WLF TOKEN este $ 2.49M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WLF este 2.85B, cu o ofertă totală de 20000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 17.51M.