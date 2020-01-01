Tokenomie pentru WETH (WETH) Descoperă informații cheie despre WETH (WETH), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

What is WETH (Wrapped ETH)? WETH is the tokenized/packaged form of ETH that you use to pay for items when you interact with Ethereum dApps. WETH follows the ERC-20 token standards, enabling it to achieve interoperability with other ERC-20 tokens. This offers more utility to holders as they can use it across networks and dApps. You can stake, yield farm, lend, and provide liquidity to various liquidity pools with WETH. Also, unlike ETH, which doesn't conform to its own ERC-20 standard and thus has lower interoperability as it can't be used on other chains besides Ethereum, WETH can be used on cheaper and high throughput alternatives like Binance, Polygon, Solana, and Cardano. The price of WETH will always be the same as ETH because it maintains a 1:1 wrapping ratio. How to Wrap ETH? Custodians wrap and unwrap ETH. To wrap ETH, you send ETH to a custodian. This can be a multi-sig wallet, a Decentralized Autonomous Organization (DAO), or a smart contract. After connecting your web3 wallet to a DeFi exchange, you enter the amount of ETH you wish to wrap and click the swap function. Once the transaction is confirmed, you will receive WETH tokens equivalent to the ETH that you've swapped. On a centralized exchange, the exchange burns the deposited ETH and mints a wrapped form for you. And when you want to unwrap it, the exchange will burn the wrapped version and mint the ETH on your behalf. What's Next for WETH? According to the developers, hopefully there will be no future for WETH. According to the website, steps are being taken to update ETH to make it compliant with its own ERC-20 standards. Pagină de internet oficială: https://ethereum.org/en/wrapped-eth

Tokenomie și analiză de preț pentru WETH (WETH) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru WETH (WETH), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 9.96B $ 9.96B $ 9.96B Ofertă totală: $ 2.48M $ 2.48M $ 2.48M Ofertă aflată în circulație: $ 2.48M $ 2.48M $ 2.48M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 9.96B $ 9.96B $ 9.96B Maxim dintotdeauna: $ 4,950.08 $ 4,950.08 $ 4,950.08 Minim dintotdeauna: $ 82.1 $ 82.1 $ 82.1 Preț curent: $ 4,018.58 $ 4,018.58 $ 4,018.58 Află mai mult despre prețul tokenului WETH (WETH)

Tokenomie pentru WETH (WETH): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru WETH (WETH) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WETH care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WETH care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WETH, explorează prețul în direct al tokenului WETH!

