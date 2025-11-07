Informații privind prețul pentru Websync (WEBS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 1.49$ 1.49 $ 1.49 Cel mai mic preț $ 0.00901109$ 0.00901109 $ 0.00901109 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) 0.00% Modificare de preț (7 zile) 0.00%

Prețul în timp real pentru Websync (WEBS) este $0.00960146. În ultimele 24 de ore, tokenul WEBS a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WEBS este $ 1.49, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00901109.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WEBS s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu 0.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Websync (WEBS)

Capitalizare de piață $ 8.43K$ 8.43K $ 8.43K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 9.60K$ 9.60K $ 9.60K Ofertă află în circulație 878.51K 878.51K 878.51K Ofertă totală 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Websync este $ 8.43K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WEBS este 878.51K, cu o ofertă totală de 1000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 9.60K.