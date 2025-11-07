Informații privind prețul pentru WagerFi (WAGER) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.35% Modificare de preț (1 zi) -22.14% Modificare de preț (7 zile) -37.02% Modificare de preț (7 zile) -37.02%

Prețul în timp real pentru WagerFi (WAGER) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul WAGER a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WAGER este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WAGER s-a modificat cu +1.35% în decursul ultimei ore, cu -22.14% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -37.02% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața WagerFi (WAGER)

Capitalizare de piață $ 276.53K$ 276.53K $ 276.53K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 276.53K$ 276.53K $ 276.53K Ofertă află în circulație 996.05M 996.05M 996.05M Ofertă totală 996,053,382.228319 996,053,382.228319 996,053,382.228319

Capitalizarea de piață actuală pentru WagerFi este $ 276.53K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WAGER este 996.05M, cu o ofertă totală de 996053382.228319. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 276.53K.