Tokenomie pentru Vibe Cat (VIBE) Descoperă informații cheie despre Vibe Cat (VIBE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Vibe Cat (VIBE) Vibe is the world-famous dancing cat. The CA starts with SEXY and ends with PUMP. Just Vibe. Context: Vibe was deployed November 15th, 2024 and within two hours the dev abandonded the project. But the vibe can't be stopped and won't be stopped. CTO was followed by the OGs 0xPepes. 0xpepes was founded in 2017, investing $20M in winning memes and projects like Goat, ACT and Fantom, Casper & others. Pagină de internet oficială: https://vibecat.com Cumpără VIBE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Vibe Cat (VIBE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Vibe Cat (VIBE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 572.74K $ 572.74K $ 572.74K Ofertă totală: $ 982.38M $ 982.38M $ 982.38M Ofertă aflată în circulație: $ 982.38M $ 982.38M $ 982.38M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 572.74K $ 572.74K $ 572.74K Maxim dintotdeauna: $ 0.03076981 $ 0.03076981 $ 0.03076981 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00058302 $ 0.00058302 $ 0.00058302 Află mai mult despre prețul tokenului Vibe Cat (VIBE)

Tokenomie pentru Vibe Cat (VIBE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Vibe Cat (VIBE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri VIBE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri VIBE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru VIBE, explorează prețul în direct al tokenului VIBE!

Predicție de preț pentru VIBE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta VIBE? Pagina noastră de predicție de preț pentru VIBE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul VIBE!

