Tokenomie pentru Tritcoin (TRIT)
Informații despre Tritcoin (TRIT)
$TRIT is a next-generation token powering Fractal Tech Corp’s quantum-secure encrypted blockchain, built on base-3 (ternary) cryptography. Utilizing 3466-TRIT encryption, zk-SNARKs, and Reed-Solomon error correction in GF(3^m), the project enables post-quantum secure transactions, encrypted audio NFTs, and privacy-preserving smart contracts.
Unlike traditional blockchains that rely on binary cryptographic methods, $TRIT introduces a ternary-based encryption model, making it inherently more resilient to quantum computing attacks. The ecosystem supports on-chain encrypted audio NFTs, allowing artists and collectors to securely store, trade, and verify digital assets with integrated zero-knowledge proofs (ZKPs) for privacy.
Built on Solana, $TRIT ensures fast, low-cost transactions while maintaining a high level of cryptographic security. The project is designed to facilitate private DeFi transactions, encrypted media ownership, and a decentralized marketplace, offering quantum resistance and advanced encryption solutions for blockchain applications.
Tokenomie și analiză de preț pentru Tritcoin (TRIT)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Tritcoin (TRIT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru Tritcoin (TRIT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Tritcoin (TRIT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri TRIT care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri TRIT care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru TRIT, explorează prețul în direct al tokenului TRIT!
Predicție de preț pentru TRIT
Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta TRIT? Pagina noastră de predicție de preț pentru TRIT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.
De ce ar trebui să alegi MEXC?
MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto.
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.