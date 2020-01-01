Tokenomie pentru Tritcoin (TRIT) Descoperă informații cheie despre Tritcoin (TRIT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Tritcoin (TRIT) $TRIT is a next-generation token powering Fractal Tech Corp's quantum-secure encrypted blockchain, built on base-3 (ternary) cryptography. Utilizing 3466-TRIT encryption, zk-SNARKs, and Reed-Solomon error correction in GF(3^m), the project enables post-quantum secure transactions, encrypted audio NFTs, and privacy-preserving smart contracts. Unlike traditional blockchains that rely on binary cryptographic methods, $TRIT introduces a ternary-based encryption model, making it inherently more resilient to quantum computing attacks. The ecosystem supports on-chain encrypted audio NFTs, allowing artists and collectors to securely store, trade, and verify digital assets with integrated zero-knowledge proofs (ZKPs) for privacy. Built on Solana, $TRIT ensures fast, low-cost transactions while maintaining a high level of cryptographic security. The project is designed to facilitate private DeFi transactions, encrypted media ownership, and a decentralized marketplace, offering quantum resistance and advanced encryption solutions for blockchain applications. Pagină de internet oficială: https://tritcoin.vercel.app Carte albă: https://finalprotocol.vercel.app/whitepaper

Tokenomie și analiză de preț pentru Tritcoin (TRIT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Tritcoin (TRIT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 119.84K $ 119.84K $ 119.84K Ofertă totală: $ 999.20M $ 999.20M $ 999.20M Ofertă aflată în circulație: $ 999.20M $ 999.20M $ 999.20M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 119.84K $ 119.84K $ 119.84K Maxim dintotdeauna: $ 0.00304583 $ 0.00304583 $ 0.00304583 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00011994 $ 0.00011994 $ 0.00011994 Află mai mult despre prețul tokenului Tritcoin (TRIT)

Tokenomie pentru Tritcoin (TRIT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Tritcoin (TRIT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TRIT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TRIT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TRIT, explorează prețul în direct al tokenului TRIT!

