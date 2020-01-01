Tokenomie pentru The Dissolution of Value (VALUE) Descoperă informații cheie despre The Dissolution of Value (VALUE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre The Dissolution of Value (VALUE) The Dissolution of Value is a decentralized NFT artwork that explores the fragility of value in the digital age. By distributing the artwork across multiple platforms, the project challenges traditional notions of ownership and value. The artwork, depicting a U.S. dollar bill disintegrating into particles, symbolizes the collapse of fiat currency and the rise of decentralized digital assets like NFTs and cryptocurrencies. In today's digital economy, value is no longer confined to physical assets or centralized systems like fiat currency. Memes, NFTs, and cryptocurrencies are now integral to how we perceive financial and cultural capital. The Dissolution of Value captures this shift by dispersing the artwork across multiple platforms, challenging the audience to reconsider where value truly resides—whether in ownership, exclusivity, or in the artwork's ability to spread through decentralized systems. Pagină de internet oficială: https://yudho.xyz/

Tokenomie și analiză de preț pentru The Dissolution of Value (VALUE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru The Dissolution of Value (VALUE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 19.87K $ 19.87K $ 19.87K Ofertă totală: $ 964.77M $ 964.77M $ 964.77M Ofertă aflată în circulație: $ 964.77M $ 964.77M $ 964.77M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 19.87K $ 19.87K $ 19.87K Maxim dintotdeauna: $ 0.00219403 $ 0.00219403 $ 0.00219403 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului The Dissolution of Value (VALUE)

Tokenomie pentru The Dissolution of Value (VALUE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru The Dissolution of Value (VALUE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri VALUE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri VALUE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru VALUE, explorează prețul în direct al tokenului VALUE!

