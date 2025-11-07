Informații privind prețul pentru Sovryn (SOV) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.141529 $ 0.141529 $ 0.141529 Minim 24 h $ 0.144941 $ 0.144941 $ 0.144941 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.141529$ 0.141529 $ 0.141529 Maxim 24 h $ 0.144941$ 0.144941 $ 0.144941 Maxim dintotdeauna $ 43.98$ 43.98 $ 43.98 Cel mai mic preț $ 0.087564$ 0.087564 $ 0.087564 Modificare de preț (1 oră) +0.02% Modificare de preț (1 zi) +1.88% Modificare de preț (7 zile) -7.39% Modificare de preț (7 zile) -7.39%

Prețul în timp real pentru Sovryn (SOV) este $0.144305. În ultimele 24 de ore, tokenul SOV a fost tranzacționat între un minim de $ 0.141529 și un maxim de $ 0.144941, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SOV este $ 43.98, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.087564.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SOV s-a modificat cu +0.02% în decursul ultimei ore, cu +1.88% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -7.39% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Sovryn (SOV)

Capitalizare de piață $ 7.17M$ 7.17M $ 7.17M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 14.43M$ 14.43M $ 14.43M Ofertă află în circulație 49.71M 49.71M 49.71M Ofertă totală 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Sovryn este $ 7.17M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SOV este 49.71M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 14.43M.