Pe baza predicției tale, Sovryn ar putea o înregistra o creștere de 0.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 0.144309 în 2025.

Pe baza predicției tale, Sovryn ar putea o înregistra o creștere de 5.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 0.151524 în 2026.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2027 pentru SOV este $ 0.159100 cu o rată de creștere de 10.25%.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2028 pentru SOV este $ 0.167055 cu o rată de creștere de 15.76%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru SOV în 2029 este $ 0.175408 împreună cu o rată de creștere de 21.55%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru SOV în 2030 este $ 0.184178 împreună cu o rată de creștere de 27.63%.

În 2040, prețul pentru Sovryn ar putea înregistra o creștere de 107.89%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 0.300008.

În 2050, prețul pentru Sovryn ar putea înregistra o creștere de 238.64%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 0.488681.