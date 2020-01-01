Tokenomie pentru Sanji (SANJI) Descoperă informații cheie despre Sanji (SANJI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Sanji (SANJI) Sanji is a meme token on Ethereum. Sanji is the mascot of ChatGPT and was shown to the world on the livestream launch of GPT-4o. Sanji is a community that wants to spread the joy of the dog and GPT-4o. The project aims to build a community and bring people together around Sanji. The goal of the community is to make Sanji one of the most recognized dogs in crypto and to support ChatGPT with Sanji the dog Pagină de internet oficială: https://sanjioneth.fun/

Tokenomie și analiză de preț pentru Sanji (SANJI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Sanji (SANJI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 16.57K Ofertă totală: $ 936.48M Ofertă aflată în circulație: $ 936.48M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 16.57K Maxim dintotdeauna: $ 0.00070439 Minim dintotdeauna: $ 0.00000531 Preț curent: $ 0

Tokenomie pentru Sanji (SANJI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Sanji (SANJI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SANJI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SANJI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SANJI, explorează prețul în direct al tokenului SANJI!

Predicție de preț pentru SANJI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SANJI? Pagina noastră de predicție de preț pentru SANJI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SANJI!

