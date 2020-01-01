Tokenomie pentru RivusDAO (RIVUS) Descoperă informații cheie despre RivusDAO (RIVUS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre RivusDAO (RIVUS) RivusDAO is a Decentralized Autonomous Organization that decides on the key parameters of liquid staking protocols through the voting power of governance token ($RIVUS) tokens. Rivus DAO is a cryptocurrency protocol that aims to unlock DeFi on AI protocols/ecosystems by offering LSD services to blockchains such as Bittensor. Like Lido Finance, Rivus DAO offers a liquid staking solution through rsTAO, in which users can earn staking rewards while staying on the Ethereum Network. Earning rewards on digital assets becomes quite accessible through liquid staking derivatives. There are many benefits of introducing a Liquid Staking Token (LST) for TAO such as it can be used as collateral in DeFi activities and at the same time earn stakes for it. In the future, rsTAO will become an acceptable collateral to lending/borrowing platforms like AAVE among other giants in the sector. Pagină de internet oficială: https://www.rivusdao.xyz/ Carte albă: https://docs.rivusdao.xyz/ Cumpără RIVUS acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru RivusDAO (RIVUS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru RivusDAO (RIVUS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 13.32K $ 13.32K $ 13.32K Ofertă totală: $ 987.50M $ 987.50M $ 987.50M Ofertă aflată în circulație: $ 294.67M $ 294.67M $ 294.67M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 44.63K $ 44.63K $ 44.63K Maxim dintotdeauna: $ 0.104882 $ 0.104882 $ 0.104882 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului RivusDAO (RIVUS)

Tokenomie pentru RivusDAO (RIVUS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru RivusDAO (RIVUS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri RIVUS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri RIVUS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru RIVUS, explorează prețul în direct al tokenului RIVUS!

Predicție de preț pentru RIVUS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta RIVUS? Pagina noastră de predicție de preț pentru RIVUS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul RIVUS!

